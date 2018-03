Tăng cường quan hệ truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào

Chiều 27/3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp đồng chí Khammeung Phongthady, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước CHDCND Lào, đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam theo lời mời của Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước CHDCND Lào Khammeung Phongthady. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

Nhiệt liệt chào mừng Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lào Khammeung Phongthady sang thăm và làm việc tại Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai Văn phòng Chủ tịch nước Việt Nam và Lào trong những qua; nhấn mạnh các chuyến thăm trao đổi có ý nghĩa quan trọng giúp duy trì, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đặc biệt giữa hai Văn phòng; đồng thời sự hợp tác hiệu quả giữa hai Văn phòng đã góp phần tích cực vào việc tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc mừng những thành tựu mà đất nước và nhân dân Lào anh em đã đạt được trong thời gian qua, trong đó an ninh - chính trị được giữ vững, kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ở mức cao, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện, vai trò và vị thế của Lào ngày càng được nâng cao ở khu vực và trên trường quốc tế. Chủ tịch nước tin tưởng nhân dân các dân tộc Lào anh em dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith đứng đầu, sẽ tiếp tục thu được nhiều thắng lợi mới to lớn hơn nữa trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ VIII; xây dựng thành công đất nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển của quan hệ Việt Nam - Lào, nối tiếp thành công của Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017, ngay đầu tháng 2/2018, hai bên đã tổ chức thành công Cuộc gặp thường niên hai Bộ Chính trị và Kỳ họp Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Lào lần thứ 40 tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào). Chủ tịch nước tin tưởng, phát huy những thành công tốt đẹp của Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2017 vừa qua, năm 2018 sẽ là một năm rất thuận lợi để hai nước thắt chặt và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào với nhiều bước phát triển mới.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. Trên tinh thần này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị trong thời gian tới, hai bên cần tiếp tục nỗ lực, phấn đấu để quan hệ chính trị hai nước đi vào chiều sâu, tăng cường hiệu quả việc trao đổi đoàn các cấp, chú trọng hiệu quả thực chất, tránh chồng chéo, lãng phí. Hai bên cần tiếp tục công tác tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ về việc gìn giữ, phát huy truyền thống quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, tăng cường trao đổi kinh nghiệm giữa các cấp, các ngành, địa phương hai nước dưới nhiều hình thức, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị hai bên thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao đã đạt được, nhất là kết quả Cuộc gặp cấp cao thường niên hai Bộ Chính trị năm 2018 và Kỳ họp lần thứ 40 ủy ban liên Chính phủ hai nước, trong đó có 13 văn kiện đã ký kết. Đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai Văn phòng Chủ tịch nước Việt Nam và Lào trong thời gian qua, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị hai Văn phòng tiếp tục duy trì mối quan hệ tốt đẹp này, góp phần tích cực vào việc tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Nhân dịp này, qua đồng chí Khammeung Phongthady, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chuyển lời thăm hỏi và chúc sức khỏe tới đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith và các đồng chí Lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Lào anh em.

Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lào Khammeung Phongthady chân thành cảm ơn Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các lãnh đạo Văn phòng đã dành cho cá nhân đồng chí và Đoàn đại biểu Văn phòng Chủ tịch nước Lào sự tiếp đón trọng thị; mong muốn chuyến thăm và làm việc tiếp nối truyền thống quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước và hai văn phòng, góp phần tăng cường quan hệ giữa hai Văn phòng Chủ tịch nước.

Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lào Khammeung Phongthady trân trọng cảm ơn những đánh giá của Chủ tịch nước Trần Đại Quang về những thành tựu của Nhà nước và nhân dân Lào đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; đồng thời nhấn mạnh những kết quả to lớn của Lào đạt được trong thời gian qua có sự đóng góp quan trọng của các đồng chí Việt Nam. Với các hoạt động trao đổi đoàn giữa hai văn phòng, đồng chí Khammeung Phongthady cho rằng những kết quả đạt được thời gian qua là do sự quan tâm ủng hộ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước mỗi nước, mong muốn trao đổi, học tập các bài học kinh nghiệm từ phía Việt Nam, phục vụ công tác tham mưu cho các lãnh đạo Lào.

Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lào Khammeung Phongthady đã trân trọng chuyển tới Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith.

