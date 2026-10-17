Sóng ngầm ở Old Trafford

Hành động của Amad Diallo được xem là "đổ thêm dầu vào lửa", bởi sau trận thua Atletico Madrid, Lisandro Martinez phát biểu bày tỏ bất mãn với chính sách chuyển nhượng của MU. Anh nói: “Tôi kỳ vọng đội bóng đầu tư nhiều hơn. Tôi kỳ vọng nhiều hơn từ giám đốc kỹ thuật. Tôi phải kiềm chế bản thân rất nhiều nhưng đôi khi đó là sự phản ánh chính xác tình hình hiện tại của câu lạc bộ. Mùa giải trước, MU đã thi đấu tuyệt vời và giờ chúng tôi kỳ vọng có thêm những cầu thủ tốt để cạnh tranh", Lisandro Martinez bức xúc.

Những phát ngôn gay gắt của Lisandro Martinez khiến danh thủ Wayne Rooney lo ngại điều đó có thể phá vỡ sự ổn định vốn đã mong manh của MU. Wayne Rooney cho biết: "Tôi nghĩ Lisandro Martinez thiếu tôn trọng đồng đội. Anh ấy nói rằng họ không đủ giỏi và điều đó càng làm mọi chuyện thêm ồn ào. Các cầu thủ không hài lòng, họ bất an, họ không tin tưởng vào đồng đội của mình thì điều đó chẳng giúp ích gì cho sự phát triển của câu lạc bộ".

Các cầu thủ Manchester United (MU) trước trận gặp Atletico Madrid tại UEFA Champions League 2026-2027. Ảnh: AP

Theo Wayne Rooney, phát biểu của Lisandro Martinez không phải là sự bực tức nhất thời mà có thể đã được chuẩn bị từ trước. Anh phân tích: “Tại sao cậu ấy lại trả lời phỏng vấn sau trận đấu? Có phải cậu ấy tự đề cử mình? Tôi rất hiếm khi nghe Lisandro Martinez phát biểu. Có vẻ như nó đã được chuẩn bị trước và điều cậu ấy nói đã được bàn bạc kỹ".

Đồng tình với quan điểm trên, danh thủ Jamie Carragher cho rằng phong độ của Lisandro Martinez ở đầu mùa giải này cũng rất tệ, gọi những bình luận đó là kinh khủng. “Phát biểu đó chẳng mang lại lợi ích cho ai cả, trái lại, nó trở thành tâm điểm để truyền thông khai thác", Jamie Carragher nói.

Lời lẽ gay gắt của Lisandro Martinez đẩy huấn luyện viên Carrick vào tình thế khó xử và ban lãnh đạo MU đang xem xét liệu hậu vệ người Argentina có phải chịu án phạt nội bộ. Huấn luyện viên Carrick cho biết: “Tôi nghĩ đó là do cảm xúc của trận đấu. Tôi cần tìm hiểu thêm để biết điều gì đang xảy ra. Tôi không nghi ngờ về sự đoàn kết của cả đội, nhưng các chàng trai đang rất đau lòng. Họ thi đấu đầy nhiệt huyết, họ muốn làm tốt và chắc chắn họ đang rất buồn sau trận thua”.

Những phát ngôn liên tiếp từ các cầu thủ đang cho thấy những bất ổn ngày càng lớn tại MU. Giờ đây, điều mà Quỷ đỏ cần không chỉ là những quyết sách đúng để cải thiện thành tích mà còn là giải pháp để hàn gắn những rạn nứt, khôi phục niềm tin và duy trì sự đoàn kết nội bộ khi những cơn sóng ngầm đang sục sôi ở Old Trafford.