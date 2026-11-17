Xuyên suốt lịch sử, lời nguyền luôn đi liền với nỗi đau và sự trừng phạt. Đã có vô số câu chuyện thú vị về những lời nguyền tồn tại trong thần thoại, truyền thuyết các nước. Đó có thể là sự trừng phạt, cũng có thể là thử thách bắt buộc phải vượt qua để có thể hiện thực hóa được hạnh phúc, niềm tin cá nhân.

Theo trang Book Riot, việc khắc họa những nạn nhân bị nguyền rủa thực chất là cách xã hội định nghĩa về sự công bằng: Nếu một lời nguyền có thể bị phá vỡ, đó là một hình phạt bất công; nếu không, đó là sự trừng phạt đích đáng. Dưới đây là những tác phẩm về lời nguyền mà Book Riot cho là thú vị.

Daggerbound

Ảnh: Goodreads

Cuốn Daggerbound được sáng tác bởi T. Kingfisher kể về Dervish - chàng trai mang lời nguyền phải sống dưới hình hài một thanh kiếm suốt hàng trăm năm và bị buộc phải phục tùng nhiều chủ nhân khác nhau.

Trong một lần miễn cưỡng cứu mạng học giả Learned Edmund, Dervish không ngờ bí mật của mình bị bại lộ. Kể từ đó, chàng học giả và người chiến binh cổ xưa bất đắc dĩ trở thành đồng minh trên hành trình vượt qua những vùng đất chết chóc.

As Many Souls as Stars

Ảnh: Allurial

Nhà văn Natasha Siege đã cho ra mắt một tác phẩm xuất sắc về lời nguyền có tên As Many Souls as Stars. Năm 1592, nữ phù thủy Cybil - người mang trong mình lời nguyền gieo rắc tai ương cho vạn vật xung quanh - đã thực hiện một khế ước với ác quỷ Miriam. Cô chấp nhận bán linh hồn để đổi lấy cơ hội luân hồi. Trong mỗi kiếp sống, họ luôn tìm thấy nhau.

Tuy nhiên, “luật chơi” đã thay đổi khi ác quỷ phát hiện ra cách phá vỡ lời nguyền gia tộc của Cybil. Đó cũng là lúc Cybil buộc phải đối diện với sự thật về sự tồn tại của Miriam.

A Curse Carved in Ink

Nguồn ảnh: bookish_aly_cat.

Với A Curse Carved in Ink, (tạm dịch: Lời nguyền khắc trong nét mực) tác giả Tzeyi Koay đã đưa độc giả đến với thế giới kỳ ảo đậm chất lãng mạn.

Zhenya phát hiện chứng điên loạn của người bà quá cố thực chất là một lời nguyền trong gia tộc. Và cô chính là người thừa kế tiếp theo. Lời nguyền ép cô phải sát hại và giam cầm linh hồn của người bạn thân Shuhua vĩnh viễn.

Để chống lại số phận trớ trêu ấy, Zhenya buộc phải tìm đến sự trợ giúp từ các thần linh cai quản địa ngục và bước vào một hành trình sinh tử ở cõi âm phủ để có thể giải cứu bạn mình. Tác phẩm mang đến góc nhìn rõ hơn về sự công bằng của lời nguyền và những thử thách.

Crown of War and Shadow

Nguồn: goodbooksandgoodwine.

Sorrel là nhân vật chính của tiểu thuyết Crown of War and Shadow của tác giả J.R. Ward (tạm dịch: Vương miện của chiến tranh và bóng tối). Cô là một nữ lang y mang theo lời nguyền luôn nhìn thấy cái chết.

Cũng chính bởi điều đó, Sorrel bị cả thị trấn ruồng bỏ. Thậm chí, cô còn buộc phải chấp nhận một thỏa thuận điên rồ để đổi lấy sự bảo hộ của gã lính đánh thuê máu lạnh có tên Merc. Tuy nhiên, giữa hành trình chiến đấu gian khổ với ác quỷ, Sorrel dần khám phá ra bí mật cốt lõi về lời nguyền của mình và nảy sinh tình cảm với kẻ đồng hành.

The Isle in the Silver Sea

Nguồn ảnh: illumicrate.

The Isle in the Silver Sea, tác giả Tasha Suri (tạm dịch: Đảo giữa Biển Bạc) được lấy cảm hứng từ truyền thuyết Arthur. Trong đó, nữ phù thủy Simran và hiệp sĩ Vina vướng vào lời nguyền phải yêu nhau và chết đi sống lại qua hàng trăm kiếp sống.

Tất nhiên, với khát vọng tự do vốn có của con người, họ đều nung nấu mong muốn cháy bỏng rằng có thể thoát khỏi lời nguyền và tự viết lại số phận của chính mình.

Trong lúc cặp đôi đang thực hiện kế hoạch của mình, một sát thủ bí ẩn xuất hiện làm xáo trộn hoàn toàn mọi thứ. Giờ đây, họ buộc phải đối mặt với những rủi ro chưa từng có để phá vỡ vòng lặp nghiệt ngã của số phận.

Cursekeeper

Nguồn: atriabooks

Tác phẩm Cursekeeper (tạm dịch: Người giữ lời nguyền) của Alexandra Christo đẩy nhịp độ mạch truyện lên rất cao ngay từ lúc bắt đầu.

Khi thư viện của những lời nguyền bị cướp phá và em trai bị bắt cóc, chiến binh Thalia buộc phải hợp tác cùng Soren - một chiến binh Fae đang bị lưu đày và chịu đựng sự nguyền rủa.

Cả hai phải chạy đua với thời gian để tìm ra kẻ chủ mưu và ngăn chặn các lời nguyền độc ác xé nát vương quốc.

Wings Once Cursed & Bound

Nguồn: thebookishshop

Lấy cảm hứng từ thần thoại Thái Lan, Wings Once Cursed & Bound (tạm dịch: Đôi cánh của lời nguyền và xiềng xích) của tác giả Piper J. Drake kể về Peeraphan - một công chúa chim vô tình xỏ chân vào đôi giày đỏ thần bí và dính lời nguyền tử vong.

Để có thể sống sót, cô phải làm mọi cách để kéo dài thời gian sống của mình đồng thời tìm cách hóa giải lời nguyền đó.

May mắn cho Peeraphan là bạn đồng hành của cô là một thực thể đáng sợ không kém - Bennet - một ma cà rồng chuyên xử lý các sự cố siêu nhiên nguy hiểm.

A Curse of Ashes

Nguồn: laurabeth_reads

A Curse of Ashes (tạm dịch: Lời nguyền tro tàn) tác giả Sariah Wilsonkể về nàng công chúa Lia xinh đẹp và đầy can đảm.

Để phá bỏ lời nguyền hạn hán, nàng chấp nhận đấu tranh bằng cả mạng sống, bất chấp những rủi ro đến từ từ thần nguyền rủa.

Liệu Lia sẽ thực hiện được lý tưởng của mình trước hay nàng sẽ gục ngã trước những thử thách đáng sợ kia?