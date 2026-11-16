Sa lưới trên đường tẩu thoát

Tổ CSGT khống chế đối tượng trộm cắp tài sản.

Tổ CSGT nhanh chóng triển khai lực lượng truy đuổi đến Km 1495+900 Quốc lộ 1 đã bắt được đối tượng nghi vấn cùng xe máy BKS 79CA-009.80. Qua đấu tranh ban đầu, đối tượng khai tên Nguyễn Đình Châu (1983, trú phường Đập Đá, tỉnh Gia Lai) và thừa nhận đã trộm cắp chiếc xe máy nói trên tại địa bàn phường Bắc Cam Ranh (Khánh Hòa). Ngay sau đó, Tổ CSGT đã bàn giao đối tượng, tang vật cho Công an xã Cam Lâm xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.