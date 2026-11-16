Sa lưới trên đường tẩu thoát
Khoảng 11 giờ ngày 14-11, tổ tuần tra Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT- Công an tỉnh Khánh Hòa) thực hiện nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 1 (đoạn qua xã Cam Lâm, Khánh Hòa) nhận được tin báo có một đối tượng trộm cắp xe máy đang tẩu thoát theo hướng Nam-Bắc.
Tổ CSGT nhanh chóng triển khai lực lượng truy đuổi đến Km 1495+900 Quốc lộ 1 đã bắt được đối tượng nghi vấn cùng xe máy BKS 79CA-009.80. Qua đấu tranh ban đầu, đối tượng khai tên Nguyễn Đình Châu (1983, trú phường Đập Đá, tỉnh Gia Lai) và thừa nhận đã trộm cắp chiếc xe máy nói trên tại địa bàn phường Bắc Cam Ranh (Khánh Hòa). Ngay sau đó, Tổ CSGT đã bàn giao đối tượng, tang vật cho Công an xã Cam Lâm xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/sa-luoi-tren-duong-tau-thoat-post361074.html