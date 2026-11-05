Ronaldo có màn ăn mừng mới

Màn ăn mừng mới của Ronaldo gây tò mò.

Trong chiến thắng 5-3 của Al Nassr trước Al-Kholood hôm 29/10, Ronaldo tiếp tục ghi dấu ấn khi nâng tổng số bàn thắng trong sự nghiệp lên 985. Thành tích này giúp chân sút 41 tuổi chỉ còn cách cột mốc 1.000 bàn thắng đúng 15 pha lập công.

Điều khiến người hâm mộ chú ý là sự thay đổi trong cách ăn mừng của Ronaldo. Thay vì màn nhảy xoay người quen thuộc cùng tiếng hét “Siu”, siêu sao người Bồ Đào Nha gần đây thường dùng hai bàn tay tạo thành chữ "M" sau khi ghi bàn.

Ronaldo chưa trực tiếp giải thích ý nghĩa của động tác này. Tuy nhiên, một số người hâm mộ đã tìm ra lời giải thích khá thú vị, khi cho rằng chữ "M" trong hệ thống chữ số La Mã đại diện cho con số 1.000. Vì vậy, màn ăn mừng được cho là cách Ronaldo gửi thông điệp về mục tiêu lịch sử mà anh đang hướng đến.

Đây là mục tiêu đặc biệt mà Ronaldo theo đuổi trong những năm cuối sự nghiệp. Trước đó, huyền thoại bóng đá Brazil, Pele, được ghi nhận đã ghi 1.279 bàn thắng trong giai đoạn 1956-1977, trở thành một trong số ít cầu thủ được thống kê vượt mốc 1.000 bàn.

Ronaldo tiến gần cột mốc 1.000 bàn. Ảnh: Reuters.

Theo lịch thi đấu, Al Nassr còn 5 trận tại Saudi Pro League và 2 trận ở AFC Champions League Elite trước khi năm 2026 khép lại. Nếu góp mặt trong cả 7 trận đấu đã xác nhận, Ronaldo cần đạt hiệu suất 2,14 bàn/trận để hoàn thành mục tiêu ngay trong năm nay.

Ngoài ra, CR7 cũng có thể được triệu tập lên tuyển Bồ Đào Nha trong đợt tập trung tháng 11, với hai trận gặp Wales và Đan Mạch.

Hồi tháng 9, Ronaldo từng gọi bàn thắng thứ 1.000 là "món quà hoàn hảo cho sự nghiệp lẫy lừng của mình". Tuy nhiên, anh cũng không muốn đầu óc bị ám ảnh bởi việc chinh phục cột mốc này.

Ronaldo tỏa sáng rực rỡ Rạng sáng 30/10, Ronaldo đóng góp 3 bàn trong chiến thắng 5-3 của Al Nassr trước Al-Kholood Club tại Saudi Pro League 2026/27.