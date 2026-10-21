Real Madrid nhắm Donnarumma thay Courtois

Theo truyền thông Tây Ban Nha, Gianluigi Donnarumma nổi lên như một lựa chọn đáng chú ý khi Real Madrid tính toán tương lai vị trí thủ môn.

Thibaut Courtois đã 34 tuổi, vẫn giữ vai trò quan trọng nhưng đội bóng Hoàng gia cần chuẩn bị phương án chuyển giao.

Real Madrid chọn Donnarumma làm người kế thừa Courtois. Ảnh: MCFC

Donnarumma có nhiều yếu tố phù hợp với yêu cầu tại Bernabeu. Ở tuổi 27, anh sở hữu kinh nghiệm dày dạn sau những năm khoác áo AC Milan, PSG, Manchester City và tuyển Italia.

Ra mắt bóng đá chuyên nghiệp từ tuổi 16, Donnarumma đã trải qua hơn một thập niên thi đấu đỉnh cao.

Chức vô địch Champions League 2025 cùng PSG là dấu mốc quan trọng, củng cố vị thế của anh trong nhóm thủ môn hàng đầu châu Âu.

Với chiều cao 1,96 m, Donnarumma nổi bật ở khả năng phản xạ, cản phá những cú sút cự ly gần và che chắn khung thành. Đây là những phẩm chất giúp anh được xem như ứng viên có thể tiếp nối vai trò của Courtois.

Real Madrid cũng có thể chủ động xây dựng lộ trình chuyển giao. Nếu chiêu mộ Donnarumma, đội bóng không nhất thiết lập tức thay thế Courtois, mà có thêm lựa chọn dài hạn để duy trì sự ổn định trong khung thành.

Tình hình pháp lý của Man City là yếu tố có thể tác động đến thương vụ. Nguy cơ đội bóng Anh chịu án phạt liên quan đến các sai phạm tài chính có thể khiến một số ngôi yêu cầu được chuyển nhượng.

Dù vậy, khả năng Donnarumma rời Etihad vẫn phụ thuộc vào nhiều điều kiện. Thủ môn Italia còn hợp đồng đến tháng 6/2030, kèm tùy chọn gia hạn, nên Real Madrid khó có thể kỳ vọng một cuộc đàm phán đơn giản.

Trong trường hợp các bên ngồi vào bàn đàm phán, chi phí chuyển nhượng ước tính khoảng 50 triệu euro.