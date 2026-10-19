Quyết định khiến Ferguson mất Tevez

Tevez từng là nhân tố quan trọng trong đội hình MU vô địch Champions League 2007/08, nhưng dần mất suất đá chính sau khi Berbatov cập bến Old Trafford.

Carlos Tevez rời Manchester United năm 2009 theo cách khiến nhiều CĐV khó chấp nhận. Anh không sang Real Madrid, Barcelona hay một đội bóng ở nước ngoài, mà chuyển thẳng sang Manchester City, đối thủ cùng thành phố khi ấy đang dùng tiền để thách thức vị thế của MU.

Man City sau đó còn dựng tấm biển khổng lồ có hình Tevez cùng dòng chữ “Welcome to Manchester”. Một vụ chuyển nhượng nhanh chóng trở thành màn khiêu khích giữa hai CLB.

Trong My Autobiography, Alex Ferguson giải thích câu chuyện phức tạp hơn việc MU đơn thuần không muốn bỏ tiền giữ Tevez. Ông thừa nhận chính quyết định mua Dimitar Berbatov đã làm thay đổi vị trí của tiền đạo Argentina tại Old Trafford.

Tevez đến MU năm 2007 theo một thỏa thuận phức tạp liên quan quyền sở hữu cầu thủ. Ferguson ban đầu không thích cấu trúc của thương vụ, nhưng nhanh chóng bị thuyết phục bởi những gì Tevez mang lại trên sân.

Tiền đạo Argentina đóng vai trò quan trọng trong mùa giải 2007/08. Anh ghi nhiều bàn có giá trị, đá chính trận chung kết Champions League với Chelsea tại Moscow và thực hiện thành công quả luân lưu đầu tiên của MU.

Ferguson đặc biệt đánh giá cao nguồn năng lượng của Tevez. Anh pressing quyết liệt, chơi không ngại va chạm và thường tạo ra thay đổi rõ rệt khi trận đấu bắt đầu bế tắc.

Nhưng mùa hè 2008, Ferguson quyết tâm đưa Berbatov về từ Tottenham.

Ferguson chọn Berbatov

Ferguson bị thu hút bởi những phẩm chất rất khác của tiền đạo Bulgaria. Berbatov không dựa nhiều vào tốc độ hay sức mạnh, nhưng có khả năng quan sát, giữ bóng và tạo ra những đường chuyền mà Ferguson liên tưởng tới Eric Cantona hay Teddy Sheringham.

Vấn đề nằm ở chỗ MU khi ấy đã có Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney và Tevez.

Berbatov được đưa về với mức phí lớn và lập tức nhận nhiều cơ hội đá chính. Tevez vì thế không còn vị trí ổn định như mùa trước.

Trong My Autobiography, Ferguson thừa nhận việc ưu tiên Dimitar Berbatov khiến vị trí của Carlos Tevez tại MU thay đổi rõ rệt.

Trong tự truyện, Ferguson thừa nhận ông quá muốn Berbatov thành công. Sự ưu tiên ấy trực tiếp ảnh hưởng đến Tevez, người vốn cần thi đấu thường xuyên để duy trì nhịp độ.

Ferguson nhận thấy từ khoảng tháng 12 mùa 2008/09, phong độ Tevez bắt đầu giảm. Nhưng ông cũng hiểu một phần nguyên nhân đến từ việc tiền đạo Argentina liên tục phải xoay vòng giữa đá chính và dự bị.

Tevez vẫn có thể tạo khác biệt. Trong trận MU thắng ngược Tottenham 5-2 tại Old Trafford, anh được tung vào sân khi đội nhà đang gặp khó khăn. Năng lượng, khả năng pressing và tốc độ tranh chấp của Tevez giúp MU thay đổi thế trận.

Tuy nhiên, ở những trận quan trọng nhất tại Champions League, Ferguson đã xác định rõ thứ tự ưu tiên. Cristiano Ronaldo, Rooney và Park Ji-sung được sử dụng ở bán kết gặp Arsenal, trong khi vai trò của Tevez giảm đáng kể so với mùa trước.

Tiền đạo Argentina hiểu tín hiệu ấy. Sau trận chung kết Champions League 2009 với Barcelona tại Rome, Tevez nói với Ferguson rằng ông chưa bao giờ thể hiện đủ quyết tâm để giữ anh lại.

Ferguson giải thích rằng muốn chờ đến cuối mùa mới đánh giá toàn diện bởi Tevez không được thi đấu đủ thường xuyên. Nhưng khoảng thời gian chờ đợi ấy khiến quan hệ hai bên xấu đi.

Khi MU quyết định thì đã quá muộn

Theo Ferguson, MU cuối cùng đưa ra đề nghị khoảng 25 triệu bảng để mua đứt Tevez. Tuy nhiên, phía cầu thủ không phản hồi theo cách CLB mong muốn.

Ferguson bắt đầu tin rằng Tevez đã quyết định chuyển sang Man City. Ở thời điểm ấy, ông cũng nói công khai rằng không cho rằng Tevez xứng đáng với mức giá được yêu cầu. Yếu tố tài chính vì thế có ảnh hưởng, nhưng không phải nguyên nhân duy nhất.

Điểm đáng chú ý trong tự truyện nằm ở việc Ferguson thừa nhận trách nhiệm của mình. Ông quá muốn Berbatov thành công và dành cho tiền đạo Bulgaria nhiều cơ hội hơn. Tevez từ một cầu thủ quan trọng của đội hình vô địch Champions League trở thành phương án không còn được đảm bảo suất đá chính.

Đến lúc MU muốn giữ anh, Tevez đã không còn tin mình là lựa chọn ưu tiên. Anh chuyển sang Man City và lập tức chứng minh giá trị. Tevez trở thành một trong những cầu thủ quan trọng nhất trong giai đoạn đầu của dự án mới tại Etihad, ghi bàn đều đặn và sau đó góp mặt trong đội hình vô địch Premier League 2011/12.

Ferguson cho biết MU từng đưa ra đề nghị khoảng 25 triệu bảng để giữ Tevez, nhưng khi ấy tiền đạo Argentina đã nghiêng về lựa chọn Man City.

Chức vô địch ấy đặc biệt cay đắng với Ferguson. Man City vượt MU nhờ hiệu số bàn thắng và pha lập công của Sergio Aguero ở những giây cuối mùa giải. Tevez cũng ở phía bên kia.

Nhìn lại, Ferguson có lý do để chọn Berbatov. Ông muốn một mẫu tiền đạo khác và tin rằng cầu thủ Bulgaria phù hợp hơn với ý tưởng xây dựng hàng công.

Nhưng Tevez không rời MU chỉ vì tiền. Anh ra đi sau khi hiểu rằng Ferguson đã chọn một người khác trước mình.