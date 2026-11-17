Hội viên, phụ nữ xã Hoàng Văn Thụ dọn dẹp đường làng, ngõ xóm

Xã Chi Lăng là một trong 5 xã của tỉnh phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm nay. Đồng hành cùng địa phương thực hiện mục tiêu này, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã hỗ trợ kinh phí triển khai 3 mô hình tại 3 thôn: Trung Tâm, Đồng Bành và Pha Lát với tổng trị giá 138 triệu đồng. Nguồn kinh phí này được sử dụng để thực hiện các tiêu chí môi trường như: lắp đặt thùng phân loại rác, xây dựng mô hình ngôi nhà xanh, vẽ tranh tường và xây bồn hoa tại khu dân cư... Phát huy nguồn lực được hỗ trợ, Hội LHPN xã Chi Lăng đã huy động cán bộ, hội viên phụ nữ đóng góp ngày công, chung tay hoàn thiện các phần việc tại cơ sở.

Bà Hoàng Thị Dín, thôn Trung Tâm, xã Chi Lăng cho biết: Hưởng ứng cuộc vận động này, vào những ngày nghỉ, gia đình tôi cùng bà con tích cực tham gia trồng hoa và cây xanh, mỗi người đóng góp một cây để tạo nên cảnh quan chung sạch đẹp như hiện nay.

Tại xã Lộc Bình, năm nay, Hội LHPN tỉnh hỗ trợ thực hiện 3 mô hình tại các thôn: Đồng Phục, Hòn Khoác và Minh Khai với tổng kinh phí 135 triệu đồng. Nguồn kinh phí này được dùng để trang bị 170 cây hoa giấy và hoa tầm xuân, 1 bộ pa nô khẩu hiệu tuyên truyền, 10 biển hộ gia đình tiêu biểu, 80 thùng phân loại rác sinh hoạt tại nguồn và thực hiện mô hình ngôi nhà xanh. Từ nguồn lực hỗ trợ này, Hội LHPN xã có thêm điều kiện phối hợp với các chi hội triển khai các phần việc phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan khu dân cư.

Chị Lương Xuân Diệu, Chủ tịch Hội LHPN xã Lộc Bình cho biết: Để đưa xã về đích nông thôn mới, hội đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động do xã và hội cấp trên phát động. Trong năm, hội đã triển khai, duy trì trồng mới và chăm sóc được ba đoạn đường hoa. Đặc biệt, đối với công trình điểm cấp tỉnh về đoạn đường tự quản an toàn, sáng, xanh, sạch, đẹp năm 2026, Hội LHPN tỉnh đã hỗ trợ bóng đèn, cột cờ và cơ sở vật chất, còn chị em nhiệt tình đóng góp 100% ngày công để thực hiện thành công. Qua quá trình đó, hội sẽ tiếp tục chỉ đạo chị em duy trì công tác vệ sinh, chăm sóc cây hoa tại đường làng ngõ xóm và thu gom rác thải đúng quy định.

Cùng với xã Chi Lăng và Lộc Bình, năm nay các xã: Bắc Sơn, Hữu Lũng và Đình Lập cũng được lựa chọn để tập trung xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới. Nhằm góp phần cùng địa phương hoàn thiện các tiêu chí, Hội LHPN tỉnh đã hỗ trợ tổng kinh phí gần 680 triệu đồng để triển khai các mô hình gắn với bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Bà Từ Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND xã Hữu Lũng cho biết: Sau khi tiếp nhận bàn giao, chính quyền xã triển khai các giải pháp nhằm phát huy tối đa hiệu quả của mô hình. Trọng tâm là đưa công tác thu gom, phân loại rác thải và giữ gìn cảnh quan môi trường đi vào nền nếp thường xuyên.

Bằng những phần việc thiết thực, sự chủ động của các cấp hội và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, hội viên, Hội LHPN tỉnh đang đóng góp tích cực cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các địa phương thực hiện thắng lợi mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm nay.