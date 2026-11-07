Phát huy vai trò “điểm chạm văn hóa”

Sân bay Long Thành mở ra lợi thế vô cùng lớn và Đồng Nai có thể tận dụng khai thác để thúc đẩy kinh tế thành phố phát triển, trong đó có lĩnh vực du lịch. Bởi, mỗi sân bay quốc tế chính là một “điểm chạm văn hóa”, đóng vai trò là "cửa ngõ" và "đại sứ văn hóa", góp phần định hình cảm xúc của du khách quốc tế, ấn tượng về một vùng đất, một quốc gia.

Thực tế, nhiều sân bay quốc tế đã chủ động khai thác không gian nhà ga như một địa điểm quảng bá văn hóa. Điển hình là Sân bay quốc tế Incheon (Hàn Quốc). Tại đây, Trung tâm Văn hóa truyền thống Hàn Quốc được bố trí để hành khách trải nghiệm trang phục Hanbok, nghệ thuật thủ công, trò chơi dân gian và các hoạt động văn hóa đặc trưng. Theo báo cáo phát triển bền vững của sân bay, riêng năm 2021, nơi đây tổ chức 1.434 chương trình biểu diễn; mức độ hài lòng của hành khách đối với các chương trình văn hóa, nghệ thuật đạt 93,9 điểm. Đây là minh chứng cho thấy việc đưa văn hóa vào không gian sân bay không chỉ làm phong phú trải nghiệm mà còn tạo thêm cơ hội lan tỏa bản sắc địa phương, quốc gia.

Các nhà ga quốc tế (như: Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng) thường xuyên tổ chức không gian nghệ thuật, tiểu cảnh văn hóa truyền thống, chào đón du khách. Đây là những kinh nghiệm nên được tiếp thu, tổ chức tại Sân bay Long Thành.

Thành phố có thể nghiên cứu hướng tổ chức các chương trình quảng bá văn hóa, du lịch Đồng Nai tại Sân bay Long Thành. Qua đó không chỉ tạo ấn tượng cho du khách ngay từ đầu hành trình mà còn góp phần xây dựng hình ảnh, thương hiệu du lịch và chủ động cung cấp thông tin phục vụ nhu cầu khám phá Đồng Nai của du khách (thông qua hệ thống thông tin đa ngôn ngữ, mã QR để du khách dễ dàng tìm hiểu và kết nối với các điểm đến).

Một yếu tố không thể thiếu là chất lượng nguồn nhân lực. Những người tham gia hoạt động quảng bá, phục vụ và hướng dẫn tại sân bay cần được đào tạo bài bản, am hiểu văn hóa Đồng Nai, văn hóa Việt Nam, có kiến thức cơ bản về các nền văn hóa khác, kỹ năng giao tiếp và khả năng ngoại ngữ. Mỗi nhân viên, mỗi hướng dẫn viên không đơn thuần thực hiện nhiệm vụ chuyên môn mà còn có thể trở thành một đại sứ văn hóa, góp phần tạo dựng hình ảnh thân thiện, chuyên nghiệp, hiếu khách.

Khi văn hóa được đặt đúng vị trí trong chiến lược khai thác lợi thế sân bay, mỗi chuyến bay đưa du khách đặt chân đến Đồng Nai đều có thể trở thành khởi đầu cho những lần trở lại, bắt đầu hành trình khám phá vùng đất Đồng Nai.