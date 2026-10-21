Pháp nỗ lực khôi phục trật tự

Người dân đi ngang qua một cửa hàng bị hư hại trong một cuộc biểu tình tại Paris, Pháp, ngày 18/10/2026. (Ảnh: XINHUA)

Lệnh cấm biểu tình áp đặt từ 20 giờ và giới nghiêm từ 23 giờ đêm 19/10, kéo dài đến 6 giờ sáng 20/10. Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu khẳng định cam kết của chính phủ khôi phục trật tự công cộng, đồng thời tuyên bố không loại trừ khả năng ban bố tình trạng khẩn cấp, nếu tình hình tiếp diễn theo chiều hướng xấu.

Lệnh giới nghiêm một phần được đưa ra trong bối cảnh làn sóng biểu tình phản đối tình trạng giá sinh hoạt leo thang lan rộng tại Pháp, khởi đầu từ các cuộc biểu tình cuối tuần trước với khoảng 550.000 người tham gia trên khắp nước Pháp, kéo theo các vụ đụng độ, cướp phá. Bộ trưởng Tư pháp Gerald Darmanin cho biết, lực lượng chức năng tạm giữ hơn 2.500 người do liên quan các hành động quá khích. Gần 1.000 nhân viên an ninh bị thương. Ít nhất 3.000 cửa hàng đã bị hư hại, thiệt hại ước tính tới hàng trăm triệu euro.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lên án mạnh mẽ những hành vi bạo lực mất kiểm soát. Liên minh châu Âu (EU) cũng lên án tình trạng biểu tình bạo lực là không thể chấp nhận.

Trong khi đó, các hoạt động tuần hành, biểu tình phản đối tình trạng chi phí sinh hoạt, giá nhiên liệu leo thang cũng diễn ra tại nhiều nước châu Âu. Làn sóng đình công lan rộng khắp các tỉnh miền nam Italia. Các hoạt động phong tỏa đường của lái xe tải và nông dân khiến hoạt động vận tải hàng hóa ngưng trệ, đẩy nhiều siêu thị và trạm xăng vào tình trạng cạn kiệt nguồn cung. Nhiều người cũng dựng lều trại, tuần hành tại thủ đô và các thành phố ở Bỉ, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha.