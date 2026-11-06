Phan Rí Cửa chăm lo an sinh xã hội

Xã Phan Rí Cửa tiến hành khám sức khỏe toàn dân

Chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn là nội dung được xã Phan Rí Cửa quan tâm sau sắp xếp đơn vị hành chính. Cùng với việc phối hợp trao quà, địa phương vận động được 361 triệu đồng cho Quỹ “Vì người nghèo”; Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đạt 131,99 triệu đồng.

Các hoạt động hỗ trợ được gắn với việc bám sát địa bàn dân cư, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Qua đó, Mặt trận và các đoàn thể kịp thời phản ánh những vấn đề phát sinh, trong đó có những băn khoăn về việc làm, thu nhập và đời sống.

Cùng với chăm lo các hoàn cảnh khó khăn, địa phương tập trung vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí. Đến cuối tháng 9, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 89,29%. Để mở rộng diện bao phủ bảo hiểm y tế, xã tiếp tục đối chiếu danh sách người chưa có thẻ, người có thẻ sắp hết hạn và các nhóm khó khăn để tập trung tuyên truyền, vận động.

Tới ngày 4/11, số người dân được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc là 25.982 người. Để nâng cao số lượng người dân khám sức khỏe, trong thời gian tới, địa phương tiếp tục phối hợp với các cơ sở y tế, vận động người dân tham gia; tổ chức khám theo nhóm tuổi, địa bàn và cập nhật kết quả hằng tuần. Đây là những phần việc được xã tập trung thực hiện trong những tháng cuối năm 2026.