NSƯT Hữu Châu đi đòi nợ

Cụ thể, NSƯT Hữu Châu viết: "Ủa Gia Bảo! Con hứa cho bác 500 sao chưa gửi vậy Yal!". Cách nhắc nợ có phần nghiêm túc nhưng không kém phần hài hước của nam nghệ sĩ khiến nhiều người bật cười. Thực chất, đây chỉ là khoản tiền 500 nghìn đồng mà Gia Bảo từng hứa gửi tặng đàn anh, chứ không phải chuyện nợ nần hay mâu thuẫn giữa hai người.

Ngay dưới bài đăng, Gia Bảo nhanh chóng xuất hiện để giải thích: "Chời ơi chời, có đưa số tài khoản đâu chời". Tuy nhiên, NSƯT Hữu Châu lập tức phản hồi: "Đưa rồi mà chưa thấy chuyển nghe". Cuộc đối đáp tiếp tục trở nên thú vị khi Gia Bảo thông báo: "Chuyển 45p rồi anh Châu ơi".

NSƯT Hữu Châu có màn nhắc nợ Gia Bảo hài hước trên mạng xã hội.

Màn "đòi nợ" vui vẻ khép lại bằng một khoản chuyển khoản 500 nghìn đồng, đồng thời mang đến tiếng cười cho những người theo dõi. Qua cách tương tác tự nhiên, có thể thấy mối quan hệ giữa NSƯT Hữu Châu và Gia Bảo khá gần gũi, thoải mái. Cả hai không ngại trêu chọc nhau trên mạng xã hội, tạo nên những khoảnh khắc đời thường duyên dáng.

Bài đăng còn trở nên rôm rả hơn khi nhiều nghệ sĩ, đồng nghiệp tranh thủ góp vui. Cindy Lư hài hước bình luận: "Dạ còn con xin a2 500 mấy năm nay mà 1k cũng hong có thấy". Trong khi đó, Lê Nguyên Bảo viết: "May quá, hứa cái chuyển liền nửa đêm, chứ không bị Thầy phốt rồi, trời ơi, haha". Đáng chú ý, Nguyễn Thành Khôn cũng tranh thủ nhắc lại lời hứa khác: "Thầy hứa cho con 300tr đổi xe sao Thầy chưa hồi âm gì hết".

Những bình luận liên tiếp cho thấy NSƯT Hữu Châu dường như trở thành nhân vật được đồng nghiệp thoải mái trêu đùa, thậm chí tranh thủ nhắc lại những lời hứa chưa được thực hiện.

Gia Bảo nhanh chóng chuyển khoản 500 nghìn đồng sau khi được đàn anh nhắc vui.

Không chỉ là một nghệ sĩ được kính trọng bởi tài năng và kinh nghiệm sân khấu, NSƯT Hữu Châu còn được nhiều thế hệ diễn viên yêu mến bởi sự gần gũi, chân thành. Trong môi trường sân khấu, anh thường được các đồng nghiệp và học trò gọi thân mật là thầy. Mối quan hệ giữa nam nghệ sĩ với những người trẻ không đơn thuần dừng lại ở công việc mà còn có sự gắn bó, chia sẻ và những màn trò chuyện đầy tiếng cười.

Với nhiều học trò, NSƯT Hữu Châu là người thầy tận tâm, nghiêm túc trong nghề nhưng cũng rất thoải mái trong đời sống thường ngày. Những câu chuyện trêu chọc, những lời nhắc nhở dí dỏm hay cách xưng hô thân tình góp phần tạo nên hình ảnh một người nghệ sĩ gần gũi, không tạo khoảng cách với đồng nghiệp.

Màn "đòi nợ" 500 nghìn đồng lần này vì thế không chỉ khiến khán giả bật cười mà còn cho thấy sự thân thiết giữa những người làm nghề. Đôi khi, chính những tương tác giản dị như vậy lại giúp công chúng nhìn thấy một khía cạnh đời thường đáng yêu của các nghệ sĩ phía sau ánh đèn sân khấu.