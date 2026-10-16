NSND Hồng Vân báo tin vui mới

Mới đây, theo thông tin được Hồng Vân chia sẻ trên trang cá nhân, kèm lời cảm ơn dành cho khán giả đã yêu thương và ủng hộ bộ phim. Đáng chú ý, Lên Hương vẫn đang được trình chiếu tại rạp, đồng nghĩa tác phẩm còn cơ hội gia tăng doanh thu trong thời gian tới. Với hơn 1,2 triệu lượt khán giả, bộ phim trở thành dấu mốc đáng chú ý trong chặng đường hoạt động nghệ thuật của nữ nghệ sĩ, nhất là khi bà đã có nhiều năm gắn bó với sân khấu và điện ảnh Việt Nam.

Trong Lên Hương, Hồng Vân đảm nhận vai bà Sáu, nhân vật gắn với câu chuyện về nghề mai táng và những góc khuất trong đời sống gia đình. Vai diễn đòi hỏi sự chuyển biến về tâm lý, khi nhân vật không chỉ mang đến cảm giác thương cảm mà còn có những nét tính cách khiến người xem bất an. Đây cũng là dạng vai phù hợp với kinh nghiệm diễn xuất lâu năm của nữ nghệ sĩ, người có khả năng chuyển đổi linh hoạt giữa màu sắc hài hước và những phân đoạn tâm lý nặng chiều sâu.

NSND Hồng Vân đón tin vui khi Lên Hương vượt mốc doanh thu 95 tỷ đồng. Ảnh: Chụp màn hình

Thành tích của Lên Hương nối dài hành trình Hồng Vân góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh thuộc các thể loại khác nhau. Trước đó, nữ nghệ sĩ từng gây chú ý với hình tượng Mệ nội trong Gái già lắm chiêu 3, sau đó tiếp tục xuất hiện trong Gái già lắm chiêu V: Những cuộc đời vương giả. Bên cạnh các tác phẩm mang màu sắc thương mại, bà còn tham gia những dự án như Xóm trọ 3D, Cưới vợ cho cha và Chốt đơn!.

Điểm đáng chú ý trong sự nghiệp của Hồng Vân là khả năng duy trì hoạt động nghệ thuật qua nhiều giai đoạn của điện ảnh Việt. Từ những năm đầu tham gia diễn xuất đến khi trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình và màn ảnh rộng, nữ nghệ sĩ không giới hạn bản thân trong một dạng nhân vật nhất định. Bà đồng thời dành nhiều tâm huyết cho sân khấu kịch, tham gia đầu tư và phát triển các vở diễn, trong đó có những tác phẩm được chuyển thể lên màn ảnh.

Ở tuổi ngoài 60, Hồng Vân vẫn tích cực tham gia các dự án mới thay vì chỉ dựa vào những dấu ấn đã có. Thành công của Lên Hương vì thế không đơn thuần nằm ở con số doanh thu, mà còn cho thấy sự hiện diện bền bỉ của một nghệ sĩ nhiều kinh nghiệm trong thị trường điện ảnh ngày càng cạnh tranh. Những vai diễn mới tạo thêm cơ hội để bà tiếp cận khán giả trẻ, đồng thời duy trì sự kết nối với những người đã theo dõi mình suốt nhiều thập niên.

NSND Hồng Vân tiếp tục ghi dấu ấn với vai diễn trong Lên Hương. Ảnh: FBNV

Bên cạnh sự nghiệp, cuộc sống gia đình cũng là điểm tựa quan trọng của Hồng Vân. Nữ nghệ sĩ có cuộc hôn nhân lâu năm với diễn viên Lê Tuấn Anh. Cả hai đồng hành qua nhiều giai đoạn trong công việc lẫn đời sống, trong khi Hồng Vân vẫn duy trì niềm đam mê dành cho sân khấu và điện ảnh. Sự ổn định trong đời sống riêng giúp bà có thêm điểm tựa để tiếp tục theo đuổi công việc nghệ thuật.

Từ sân khấu kịch đến màn ảnh rộng, Hồng Vân đã xây dựng hành trình nghề nghiệp với nhiều dấu mốc đáng nhớ. Thành tích hơn 95 tỷ đồng của Lên Hương là tin vui mới, tiếp thêm động lực để nữ nghệ sĩ tiếp tục gắn bó với điện ảnh. Khi bộ phim vẫn còn chiếu tại rạp, kết quả cuối cùng vẫn đang ở phía trước, nhưng sự đón nhận của hơn 1,2 triệu lượt khán giả đã trở thành thành quả đáng ghi nhận đối với ê-kíp và cá nhân Hồng Vân.