Giáng sinh là một trong những dịp lễ được nhiều người mong đợi nhất trong năm. Ngày lễ này có nguồn gốc từ đâu, mang ý nghĩa gì và còn bao nhiêu ngày nữa là đến Noel?

Noel 2026 rơi vào thứ mấy?

Lễ Giáng sinh (Christmas), hay còn gọi Noel, được tổ chức vào rạng sáng ngày 25/12 dương lịch hàng năm. Năm 2026, ngày Noel 25/12 rơi vào thứ Sáu. Đêm Noel (còn gọi đêm Vọng Giáng sinh) 24/12 sẽ rơi vào thứ Năm.

Noel 2026 rơi vào thứ Sáu.

Đêm Noel 24/12 là thời điểm diễn ra nhiều sự kiện sôi động như dựng cây thông Noel và trang trí nhà cửa, tham dự thánh lễ tại nhà thờ, quây quần bên gia đình và gặp gỡ bạn bè.

Ngày 25/12 là ngày lễ Giáng sinh chính thức kỷ niệm sự ra đời của Chúa Giêsu, gắn với các buổi lễ cầu nguyện, sum họp và nghỉ ngơi.

Nguồn gốc ngày lễ Giáng sinh

Lễ Giáng sinh bắt nguồn từ sự kiện Chúa Giê-su ra đời, được ghi lại trong Kinh Thánh. Nhiều nhà sử học và học giả ước tính Chúa Giê-su sinh vào khoảng năm 6-4 TCN tại Bethlehem, thuộc vùng Judah (Do Thái cổ) nay thuộc Palestine, cách Jerusalem khoảng 10 km về phía nam.

Câu chuyện về sự giáng sinh của Chúa Jesus được ghi lại trong Kinh Thánh Tân Ước. Theo đó, bà Maria, một thiếu nữ sống tại thành Nazareth thuộc vùng Galile, được thiên thần Gabriel báo tin rằng bà sẽ thụ thai bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần và sinh hạ một người con trai. Khi ấy, Maria đã đính hôn với Giuse, một người thợ mộc thuộc dòng dõi vua David. Maria chấp nhận sứ mệnh này với lòng tin tưởng và vâng phục Chúa.

Khi gần đến ngày sinh, bà Maria cùng chồng là Giuse về quê ở Bethlehem để thực hiện cuộc kiểm tra dân số theo sắc lệnh của Hoàng đế La Mã Augustus. Đến Bethlehem, không có nơi nào để nghỉ qua đêm do quá đông đúc, họ phải tạm trú trong một chuồng gia súc và chính tại đó, Chúa Hài đồng Giesu đã chào đời. Người được bọc trong khăn và đặt nằm trong máng cỏ.

Chúa Giêsu được sinh ra tại Bethlehem. (Ảnh: Tragoviproslosti)

Trên cánh đồng gần đó, các mục đồng đang canh giữ bầy chiên được thiên thần của Chúa báo tin vui về sự ra đời của Chúa Giesu. Họ vội vã đến hang Bethlehem để diện kiến và tôn vinh hài nhi Giesu. Sự kiện này thể hiện rằng tin tức về Chúa không chỉ dành cho người quyền thế mà còn cho cả những người bình dân, người lao động khó khăn.

Theo các tài liệu lịch sử, ngày 25/12 được Giáo hội phương Tây lựa chọn làm ngày mừng lễ Giáng sinh từ những thế kỷ đầu của Kitô giáo. Tuy nhiên, Kinh Thánh không xác định chính xác ngày sinh của Chúa Jesus. Vì vậy, ngày 25/12 mang ý nghĩa ngày kỷ niệm theo truyền thống tôn giáo.

Theo thời gian, lễ Giáng sinh vượt ra khỏi phạm vi tôn giáo và trở thành một sự kiện văn hóa phổ biến tại nhiều quốc gia. Đây là dịp để các gia đình sum họp, bạn bè gặp gỡ, trẻ em nhận quà và mọi người trao gửi những lời chúc tốt đẹp.

Những biểu tượng quen thuộc như cây thông Noel, ông già Noel, hang đá, ngôi sao Bethlehem và những chiếc tất đựng quà cũng góp phần tạo nên nét đặc trưng của mùa lễ hội.

Ý nghĩa của ngày lễ Giáng sinh

Giáng sinh không chỉ là ngày lễ kỷ niệm sự ra đời của Chúa Jesus Christ mà còn mang nhiều ý nghĩa sâu sắc về tình yêu thương, lòng nhân ái và sự sẻ chia.

Đối với người theo đạo Thiên Chúa, Giáng sinh là dịp tưởng nhớ sự ra đời của Chúa Jesus, đồng thời nhắc nhở về tình yêu thương, lòng nhân ái, sự tha thứ và niềm hy vọng.

Bên cạnh ý nghĩa tôn giáo, Giáng sinh dần trở thành một ngày lễ văn hóa phổ biến trên thế giới. Đây là dịp để các thành viên trong gia đình sum họp, cùng trang trí nhà cửa, chuẩn bị bữa tiệc và trao tặng nhau những món quà ý nghĩa.

Đối với trẻ em, Giáng sinh gắn liền với hình ảnh ông già Noel, cây thông rực rỡ và những món quà bất ngờ. Nhiều em bé chờ đợi ngày Giáng Sinh và đợi quà của ông già Noel như một phép màu đẹp đẽ giữa cuộc sống bộn bề.

Với người trưởng thành, đây là khoảng thời gian để nhìn lại một năm đã qua, dành thời gian cho người thân, bạn bè và trân trọng những mối quan hệ xung quanh.

Những hoạt động phổ biến trong dịp Noel

Noel là dịp lễ được mong chờ vào những ngày cuối năm, thường gắn liền với những hoạt động quây quần, trang trí, trao quà và vui chơi lễ hội.

Trước Giáng sinh, nhiều gia đình, cửa hàng, trung tâm thương mại và các địa điểm công cộng bắt đầu trang hoàng không gian bằng cây thông, đèn màu, ông già Noel và những hộp quà rực rỡ. Đây cũng là thời điểm nhiều người dành thời gian trang trí nhà cửa, chuẩn bị quà tặng và lên kế hoạch đón lễ cùng người thân.

Trang trí cây thông là hoạt động phổ biến dịp Giáng sinh. (Ảnh: Decoratorswarehouse)

Một trong những hoạt động phổ biến nhất là tham quan nhà thờ, đặc biệt vào đêm Noel 24/12. Nhiều người đến các nhà thờ để chiêm ngưỡng hang đá tái hiện khung cảnh Chúa Jesus ra đời, tham dự các buổi thánh lễ và hòa mình vào không khí trang nghiêm của mùa Giáng sinh. Tại các thành phố lớn, những khu vực quanh nhà thờ thường trở nên đông đúc, thu hút người dân và du khách đến chụp ảnh, tham quan.

Bên cạnh đó, tặng quà cũng là nét đẹp quen thuộc trong dịp Noel. Bạn bè, người thân và các cặp đôi thường chuẩn bị những món quà nhỏ kèm lời chúc tốt đẹp để thể hiện sự quan tâm. Nhiều gia đình còn tổ chức tiệc Giáng sinh, cùng thưởng thức bữa ăn ấm cúng và trò chuyện sau một năm bận rộn.