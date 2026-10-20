Những phụ nữ không đầu hàng số phận

Sản phẩm của Câu lạc bộ phụ nữ khuyết tật phường Thanh Thủy đã gây chú ý đối với khách dự lễ. (Ảnh: Q.T)

Chị Nguyễn Thị Hà, 36 tuổi, Giám đốc Hợp tác xã Thêu may thủ công Thanh Hà, sinh ra với cánh tay phải bị teo cơ, các ngón tay dị dạng. Chị chọn nghề thêu tay truyền thống để mưu sinh. Năm 2019, chị học nghề tại Trung tâm dạy nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật thành phố Huế. Những ngày đầu, kim nhiều lần đâm vào tay, nhưng chị vẫn kiên trì luyện tập bằng tay trái.

“Không tròn đủ hai tay thì mình phải nỗ lực gấp đôi”, chị tự nhủ.

Từ những mũi thêu ban đầu còn vụng về, Hà dần làm chủ công việc, sáng tạo tranh thêu trên lá bồ đề và mở lớp dạy nghề miễn phí cho phụ nữ, người khuyết tật. Có tác phẩm mất từ hai đến năm ngày mới hoàn thành. Chị còn hướng dẫn những người gặp khó khăn trong vận động từng bước làm quen với kim chỉ, tạo ra sản phẩm bằng chính sức lao động của mình.

Sản phẩm của các chị cho thấy khả năng sáng tạo. (Ảnh: Q.T)

Từ cơ sở nhỏ, chị Hà cùng các thành viên phát triển mô hình hợp tác xã, mở rộng sản phẩm sang túi xách, phụ kiện và đồ thủ công từ vật liệu tái chế. Tuy nhiên, đầu ra vẫn là bài toán khó. Chị mong muốn có thêm đối tác tiêu thụ để ổn định sản xuất, có điều kiện sáng tạo và tiếp tục truyền nghề cho người khuyết tật.

Trong chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ khuyết tật thời đại số, cùng kiến tạo giá trị” tổ chức tại phường Thanh Thủy ngày 18/10, các thành viên Hợp tác xã Thêu may thủ công Thanh Hà lần đầu trình diễn những sản phẩm do mình thiết kế, thêu may. Chương trình hướng đến kết hợp sinh kế xanh với chuyển đổi số, khuyến khích phụ nữ tận dụng nguyên liệu phù hợp, phát triển sản phẩm thủ công và từng bước tiếp cận các phương thức giới thiệu, kinh doanh trên nền tảng số.

Theo bà Nguyễn Thị Thủy Ngân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Thủy, Hội sẽ tiếp tục hỗ trợ phụ nữ khuyết tật tiếp cận nguồn lực, nâng cao kỹ năng và tham gia phát triển hợp tác xã. Hội cũng đề nghị địa phương hỗ trợ điểm bán hàng tại khu du lịch cộng đồng cầu ngói Thanh Toàn, đồng thời kết nối các điểm tiêu thụ sản phẩm.

Các xã viên lần đầu tự tin giới thiệu sản phẩm của mình. (Ảnh: Q.T)

Tại chương trình, các doanh nghiệp, hợp tác xã và nhóm sản xuất ký kết thỏa thuận hợp tác tiêu thụ sản phẩm. Hợp tác xã Thanh Hà được trao tặng máy tính xách tay và trang thiết bị hỗ trợ sản xuất. Câu lạc bộ Phụ nữ khuyết tật phường Thanh Thủy cũng ra mắt, tạo thêm không gian kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ nhau phát triển sinh kế.

Những tràng pháo tay ở cầu ngói Thanh Toàn là sự động viên đối với các chị, nhưng để duy trì công việc, điều quan trọng vẫn là đầu ra sản phẩm. Chị Hà mong có thêm đối tác tiêu thụ để ổn định sản xuất, dành thời gian sáng tạo mẫu mới và tiếp tục dạy nghề miễn phí cho phụ nữ khuyết tật. Với chị, đưa được sản phẩm thêu thủ công đến nhiều khách hàng hơn cũng là cách để chị em có thêm cơ hội sống bằng nghề mình đã chọn.