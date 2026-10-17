Những hộp cơm nghĩa tình

Hai người đang trò chuyện vui vẻ thì bà Nhài xin lỗi có việc phải đi. Thấy bạn có vẻ vội vã, bà Hoa hỏi:

- Bà lại đi chợ hay có việc gì thế?

- Hôm nay, tôi đến điểm nấu cơm để cùng mọi người chuẩn bị những suất ăn tặng bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội và Bệnh viện Phổi Hà Nội bà ạ - bà Nhài vui vẻ đáp.

- Việc này do đơn vị nào tổ chức thế bà? - bà Hoa tìm hiểu.

- Hội Liên hiệp phụ nữ phối hợp với Hội Chữ thập đỏ phường Bạch Mai đã vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ gạo, thịt, trứng, rau, củ, quả, còn hội viên các đoàn thể và người dân trong phường thì chung tay góp sức. Người sơ chế thực phẩm, người nấu nướng, người chia cơm vào khay để chuyển đến bệnh viện. Ai cũng hào hứng bà ạ - bà Nhài kể.

Gửi thư đến Người Xây Dựng, bà Hoa cho biết, với những bệnh nhân đang ngày ngày chống chọi với bệnh tật, một bữa cơm nóng không chỉ giúp vơi bớt nỗi lo sinh hoạt mà còn là nguồn động viên tinh thần đáng quý, góp thêm hơi ấm, niềm tin và nghị lực để người bệnh vững lòng trên hành trình điều trị. Từ những việc làm giản dị, thiết thực ấy, tinh thần tương thân tương ái tiếp tục được lan tỏa trong cộng đồng.