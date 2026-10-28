Nhiều vướng mắc cần tháo gỡ

Đoàn khảo sát thực tế tại cầu Vỹ Dạ.

Tham gia đoàn có đồng chí Nguyễn Quang Tuấn, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; đồng chí Trần Gia Công, TUV, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố.

Theo đó, Đoàn đã khảo sát các DA: cầu Vỹ Dạ; đường Lâm Hoằng nối dài; đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài; đường phía Tây phá Tam Giang, Cầu Hai nối dài, đoạn Phú Đa Phú Gia; Trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo.

DA cầu Vỹ Dạ có hợp đồng xây lắp trị giá hơn 33,8 tỷ đồng, công trình khởi công đầu tháng 8/2026, dự kiến hoàn thành đầu tháng 2/2027. Đến thời điểm khảo sát, nhà thầu đã lắp 20/40 dầm cầu, đang thi công dầm ngang, mối nối và chuẩn bị triển khai các nhịp tiếp theo. Theo kế hoạch của nhà thầu, nhánh phải cầu dự kiến thông xe ngày 30/12/2026, nhánh trái ngày 30/1/2027. Dù vậy do thiếu nhân công, thời tiết không thuận lợi nên ảnh hưởng rất lớn đến quá trình thi công của công trình.

Trong khi đó, DA đường Lâm Hoằng nối dài thi công từ tháng 7/2023 vẫn gặp trở ngại về giải phóng mặt bằng. Đến thời điểm khảo sát, nhà thầu mới thảm bê tông nhựa đoạn đầu tuyến dài khoảng 70m. Theo Ban Quản lý DA Giao thông và Nông nghiệp, DA có 19 thửa đất bị ảnh hưởng, gồm 13 thửa đất ở của các hộ gia đình, một thửa của tổ chức và 5 thửa do địa phương quản lý. Đến ngày 20/10, phường Vỹ Dạ đã bàn giao 12/13 thửa đất ở; thửa còn lại chưa bàn giao do hộ dân có yêu cầu về tái định cư. Việc di dời hạ tầng cấp nước cũng chưa hoàn tất thủ tục thẩm định dự toán. Theo kế hoạch, thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2026, tuy nhiên do chưa có đầy đủ mặt bằng, chủ đầu tư đề xuất gia hạn đến ngày 31/12/2027.

DA đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài cũng đang gặp không ít khó khăn. Công trình có tổng mức đầu tư 1.143 tỷ đồng, chiều dài 9,59km, ảnh hưởng đến 875 hộ dân, với diện tích đất cần thu hồi khoảng 60,2ha. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã đạt 98,52%, tương ứng 59,31ha được bàn giao. Tuy nhiên, một số vị trí vẫn chưa hoàn tất bồi thường, bàn giao mặt bằng, trong đó có 7 hộ tại khu vực góc rẽ từ Quốc lộ 1A vào đường Thuận Hóa đang chờ chủ trương giải quyết của UBND thành phố.

Theo chủ đầu tư DA, dù phần lớn mặt bằng đã được bàn giao, tiến độ thi công vẫn chịu ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết và nguồn vật liệu. Tại gói thầu số 20, khối lượng thực hiện đạt khoảng 35% giá trị hợp đồng; gói thầu số 21 đạt khoảng 30%. Đặc biệt, tuyến đi qua vùng thấp trũng, hiện ngập nước do mưa lũ khiến việc thi công nền đường gặp khó khăn. Chủ đầu tư đã yêu cầu nhà thầu nâng cao đường công vụ, tập trung thi công trên tuyến nhằm hạn chế gián đoạn thi công.

Đến nay, DA đã giải ngân hơn 248,3 tỷ đồng trên tổng số 350 tỷ đồng được bố trí trong năm 2026, đạt gần 71% kế hoạch. Chủ đầu tư phấn đấu giải ngân khoảng 101,6 tỷ đồng còn lại trong thời gian tới.

Thi công tại tuyến đường Lâm Hoằng.

Đáng chú ý, DA đường phía Tây phá Tam Giang, Cầu Hai nối dài, đoạn Phú Đa Phú Gia, tiếp tục gặp khó do tiến độ thi công của nhà thầu chậm. Theo báo cáo của chủ đầu tư, dù đã áp dụng biện pháp xử phạt, tiến độ vẫn chưa được cải thiện. Chủ đầu tư đang củng cố hồ sơ để tiếp tục xử lý vi phạm, xem xét chấm dứt hợp đồng theo quy định, đồng thời, đề xuất điều chuyển 28 tỷ đồng kế hoạch vốn sang dự án đường cứu hộ cứu nạn thị trấn Phong Điền - Điền Lộc.

Tại DA Trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo, gói thầu xây lắp đạt khoảng 70% giá trị hợp đồng. Nhà thầu đang hoàn thiện kiến trúc, hệ thống kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy và hạ tầng xung quanh, phấn đấu hoàn thành trước ngày 31/12/2026. Tuy nhiên, gói thầu thiết bị trị giá khoảng 28,6 tỷ đồng vẫn đang thẩm định giá. Một số thiết bị chuyên ngành chưa đầy đủ thông số, mã sản phẩm, bản vẽ và báo giá, ảnh hưởng đến việc hoàn thiện hồ sơ, tổ chức lựa chọn nhà thầu. Chủ đầu tư đã yêu cầu đơn vị tư vấn bổ sung các nội dung còn thiếu trước ngày 5/11 để triển khai các bước tiếp theo.

Qua khảo sát các DA, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Quang Tuấn đề nghị, các chủ đầu tư phối hợp với các sở, ngành và địa phương rà soát, tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư và tổ chức thi công. Đối với từng DA chậm tiến độ, cần làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các đơn vị liên quan, xây dựng phương án xử lý gắn với thời hạn hoàn thành; tăng cường kiểm tra, đôn đốc và kiên quyết xử lý theo quy định đối với nhà thầu thiếu năng lực, thi công chậm, không đáp ứng yêu cầu hợp đồng hoặc chậm khắc phục vi phạm.

Đồng chí Nguyễn Quang Tuấn nhấn mạnh, thời gian thực hiện kế hoạch vốn năm 2026 không còn nhiều, các đơn vị cần chủ động phối hợp giải quyết vướng mắc về mặt bằng, vật liệu và điều kiện thi công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn, đồng thời bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.