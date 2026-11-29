Trong quá trình thực hiện Mẹ Mìn: Giao kèo với quỷ, Nhật Kim Anh đối mặt với thử thách diễn xuất đặc biệt khi phải ghi hình trước phông xanh. Thay vì có sẵn không gian và hình ảnh để tương tác, cô phải tự hình dung tình huống, cảm xúc cũng như những sự việc đang diễn ra xung quanh nhân vật. Đây là yêu cầu không đơn giản bởi diễn viên cần thể hiện phản ứng tự nhiên, đồng thời bảo đảm sự ăn khớp với những hiệu ứng hình ảnh được bổ sung ở giai đoạn hậu kỳ.

Thử thách này không chỉ dành riêng cho Nhật Kim Anh mà còn được Minh Hằng và Khương Lê trải qua trong quá trình tham gia dự án. Việc diễn xuất hoàn toàn bằng trí tưởng tượng đòi hỏi các diễn viên phải tập trung cao độ, chủ động hình dung không gian và kiểm soát biểu cảm để tạo cảm giác chân thực cho từng phân cảnh.

Nhật Kim Anh đối mặt thử thách diễn xuất trước phông xanh trong phim mới.

Trong phim, Nhật Kim Anh đảm nhận vai bà Hạnh, người mẹ mang nhiều tổn thương và phải đối diện với những biến cố liên quan đến con trai. Để hóa thân vào nhân vật, nữ diễn viên chấp nhận thay đổi ngoại hình với làn da sạm, mái tóc điểm bạc và gương mặt khắc khổ. Tác phẩm thuộc thể loại kinh dị, huyền bí, xoay quanh những giao kèo đánh đổi linh hồn và mạng sống để thực hiện mong muốn cá nhân. Phim dự kiến khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 2/12/2026.

Đây cũng là dự án đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của Nhật Kim Anh sau khoảng 3 năm vắng bóng. Trước đó, nữ diễn viên từng góp mặt trong nhiều phim điện ảnh như Mười, Long thành cầm giả ca, Bí mật lại bị mất, Cạm bẫy: Hơi thở của quỷ và Vong nhi. Đặc biệt, vai Cầm trong Long thành cầm giả ca giúp cô nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Quốc tế Việt Nam lần thứ nhất năm 2010.

Ở lĩnh vực truyền hình, Nhật Kim Anh ghi dấu ấn qua các tác phẩm Gieo gió, Vua bánh mì, Lưới trời và nổi bật nhất là Tiếng sét trong mưa. Vai Thị Bình với số phận nhiều bất hạnh giúp nữ diễn viên nhận được sự đồng cảm của đông đảo khán giả, đồng thời trở thành một trong những nhân vật tiêu biểu trong sự nghiệp diễn xuất của cô.

Nữ diễn viên trở lại màn ảnh rộng với vai bà Hạnh trong Mẹ Mìn: Giao kèo với quỷ.

Bên cạnh nghệ thuật, Nhật Kim Anh còn hoạt động kinh doanh và dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình. Nữ diễn viên có con trai đầu lòng Bửu Long với doanh nhân Bửu Lộc và đón con gái Julia vào đầu năm 2025 bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Sau những biến động trong chuyện tình cảm, cô hiện tập trung chăm sóc hai con, duy trì công việc kinh doanh và tìm kiếm cơ hội mới trong lĩnh vực phim ảnh.