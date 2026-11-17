Sự trở lại của Nhật Kim Anh với điện ảnh từng nhận được sự chú ý khi Mẹ Mìn công bố những hình ảnh đầu tiên. Không còn hình ảnh trẻ trung, sang trọng quen thuộc, nữ diễn viên gây bất ngờ với tạo hình một người mẹ khắc khổ, gương mặt lão hóa và mang nhiều dấu vết tổn thương. Đây được xem là sự thay đổi đáng chú ý trong hành trình diễn xuất của Nhật Kim Anh, nhưng cũng đặt cô trước một phép thử không nhỏ.

Trong Mẹ Mìn, Nhật Kim Anh đảm nhận vai mẹ Hạnh, người phụ nữ có cuộc sống gia đình nhiều biến cố và mối quan hệ phức tạp với con trai Hiếu do Khương Lê thủ vai. Những hình ảnh được công bố cho thấy nhân vật phải trải qua nhiều tổn thương, giằng xé và bất đồng chưa thể hóa giải. Câu hỏi Hiếu đặt ra với mẹ về những quyết định trong quá khứ cũng phần nào hé lộ chiều sâu tâm lý của câu chuyện.

Nhật Kim Anh gây bất ngờ với tạo hình già nua, khắc khổ trong phim điện ảnh Mẹ Mìn.

Đây là dạng vai diễn đòi hỏi Nhật Kim Anh phải thể hiện nhiều sắc thái cảm xúc, thay vì chỉ dựa vào ngoại hình hay sức hút quen thuộc. Tạo hình già nua có thể giúp nữ diễn viên tạo dấu ấn thị giác, nhưng khả năng truyền tải nội tâm nhân vật mới là yếu tố quyết định khán giả có thực sự đồng cảm hay không. Với Nhật Kim Anh, Mẹ Mìn vì thế không đơn thuần là một dự án đánh dấu ngày trở lại mà còn là cơ hội chứng minh năng lực diễn xuất ở một màu sắc khác.

Tuy nhiên, thử thách lớn nhất của Nhật Kim Anh có lẽ nằm ở thời điểm phát hành. Ban đầu, Mẹ Mìn dự kiến khởi chiếu ngày 23/10, nhưng sau đó được điều chỉnh sang ngày 27/11. Nhà sản xuất cho biết bộ phim cần thêm thời gian hoàn thiện các yếu tố kinh dị, tâm linh và chiều sâu tâm lý nhân vật. Việc thay đổi lịch chiếu không đồng nghĩa tác phẩm gặp vấn đề về chất lượng, nhưng chắc chắn khiến chiến dịch tiếp cận khán giả phải điều chỉnh theo.

Vai diễn mới đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý trong hình ảnh và màu sắc diễn xuất của Nhật Kim Anh.

Đáng chú ý, Mẹ Mìn sẽ phải bước vào cuộc cạnh tranh với lịch phát hành khá dày. Sau Trại Giam Hạnh Phúc dự kiến ra rạp ngày 20/11, tác phẩm của Nhật Kim Anh sẽ khởi chiếu ngày 27/11. Chỉ một tuần sau đó, ngày 4/12, phòng vé tiếp tục đón Con Mắt Thứ Ba và Bắt Cá Ba Tay. Đến cuối tháng 12, Trấn Yểm, Huyết Thống và Người Mẹ Xấu cũng lần lượt gia nhập đường đua.

Đặc biệt, Con Mắt Thứ Ba của đạo diễn Hàm Trần cũng khai thác màu sắc kinh dị, tâm linh và dự kiến ra mắt chỉ sau Mẹ Mìn một tuần. Dù cách kể chuyện và trọng tâm nội dung khác nhau, hai tác phẩm vẫn có khả năng cùng hướng đến một nhóm khán giả yêu thích những câu chuyện kỳ bí, siêu nhiên. Đây là áp lực đáng kể với bộ phim có Nhật Kim Anh, nhất là khi khoảng thời gian tạo hiệu ứng truyền miệng trước khi đối thủ xuất hiện không quá dài.

Con Mắt Thứ Ba là đối thủ đáng chú ý của Mẹ Mìn khi cùng khai thác màu sắc kinh dị, tâm linh.

Một yếu tố khác cũng cần được tính đến là Mẹ Mìn được phân loại T18. Điều này phù hợp với màu sắc giật gân, tâm lý mà ê-kíp theo đuổi, nhưng đồng thời giới hạn nhóm khán giả có thể tiếp cận tác phẩm. Nhật Kim Anh cùng các bạn diễn sẽ cần một câu chuyện đủ sức hấp dẫn để thuyết phục đúng nhóm khán giả mục tiêu.

Dẫu vậy, Nhật Kim Anh vẫn có những lợi thế riêng. Sự góp mặt của Minh Hằng, Rima Thanh Vy và Khương Lê giúp bộ phim sở hữu dàn diễn viên có khả năng thu hút sự chú ý. Tuyến truyện gia đình cũng tạo thêm chiều sâu, giúp Mẹ Mìn không chỉ phụ thuộc vào những màn hù dọa hay yếu tố siêu nhiên.

Việc được phân loại T18 khiến Mẹ Mìn hướng đến nhóm khán giả trưởng thành yêu thích dòng phim kinh dị, giật gân.

Với Nhật Kim Anh, điều đáng lo không hẳn là phải đối đầu với một bộ phim cụ thể, mà là nguy cơ màn tái xuất sau 3 năm bị lu mờ giữa hàng loạt dự án cùng thời điểm. Nếu không tạo được hiệu ứng tốt trong những ngày đầu công chiếu, tác phẩm có thể gặp bất lợi trong cuộc cạnh tranh suất chiếu và doanh thu.

Màn tái xuất của Nhật Kim Anh với Mẹ Mìn được xem là phép thử đáng chú ý sau 3 năm vắng bóng màn ảnh rộng.

Sau nhiều năm hoạt động ở lĩnh vực truyền hình và các dự án nghệ thuật khác, Nhật Kim Anh đang có cơ hội trở lại màn ảnh rộng bằng một vai diễn khác biệt. Nhưng trong cuộc đua phòng vé cuối năm, tên tuổi hay sự tò mò ban đầu chưa đủ bảo đảm thành công. Mẹ Mìn sẽ là phép thử quan trọng, không chỉ với bộ phim mà còn với sức hút điện ảnh của Nhật Kim Anh trong lần trở lại này.