Trò chuyện với chúng tôi, ông A Thái, Bí thư Chi bộ làng Le cho biết: “Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm vì lợi ích chung của cộng đồng, ngay từ khi nhận được thông báo mở đường, 5 hộ gia đình ở làng Le đã tự nguyện hiến tổng diện tích 860m² đất. Trong đó, với 369m², gia đình ông A Ngốc (51 tuổi) là hộ hiến nhiều nhất.

Ông A Ngốc hướng dẫn người lái máy múc di chuyển cây trồng trên đất mình hiến tặng.

Tiếp đến là hộ các ông, bà: A Pấp (168m²), A Mừng (160m²), A Theng (102m²) và Y Dút (61m²). Nói về việc tự nguyện hiến đất, ông A Ngốc cười hiền: “Mặc dù diện tích đất của mình đang trồng các loại cây ăn quả, cây công nghiệp, nhưng vì lợi ích chung của cả cộng đồng nên mình tự nguyện hiến tặng”. Theo thống kê, trên diện tích 369m² của gia đình ông A Ngốc có 200 cây cà phê một năm tuổi và 35 cây sầu riêng 4 năm tuổi. Trong đó, một cây sầu riêng đã cho thu hoạch.

Ông A Plưng, Chủ tịch UBND xã Mô Rai chia sẻ, theo kế hoạch, đoạn đường giao thông mở rộng của địa phương có khoảng 60m chiều dài đi qua diện tích đất của 5 hộ gia đình. Ngay sau khi những người có uy tín đến tuyên truyền, các hộ gia đình đã tự nguyện hiến tặng. Chúng tôi rất hoan nghênh tinh thần vì cộng đồng của 5 hộ gia đình. Tuyến đường hình thành sẽ góp phần cải thiện hạ tầng giao thông nông thôn phục vụ du lịch, đồng thời phục vụ đời sống, sản xuất của người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân trên địa bàn.