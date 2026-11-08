Người giữ xanh công viên

Các nữ công nhân Đội công viên cây xanh khu vực 5 nhổ cỏ dại tại Công viên Cây Me Phước Trường. Ảnh: THIÊN DUYÊN

Dù ít được chú ý, sự bền bỉ của họ góp phần duy trì những không gian công cộng xanh, sạch, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, thư giãn của người dân và du khách.

Công việc thầm lặng

Sáng sớm, khi người dân bắt đầu đến tập thể dục, dạo bộ, bà Nguyễn Thị Yên, công nhân Đội công viên cây xanh khu vực 5 (Công ty Công viên - Cây xanh Đà Nẵng), cùng đồng nghiệp đã có mặt tại Công viên Cây Me Phước Trường (còn gọi là Công viên Hồ Nghinh, phường An Hải). Gần 20 năm gắn bó với công việc, bà Yên đã quen với nhịp làm việc tại đây, nơi mỗi ngày đều có những phần việc nối tiếp nhau.

“Buổi sáng, anh chị em phải cùng nhau dọn vệ sinh trước. Sau đó mới bắt đầu tưới cây, tưới cỏ, tưới hoa. Những lá vàng, hoa héo cũng phải nhặt bỏ thì cây mới xanh, hoa mới nở đẹp. Cuối ngày, mọi người lại vệ sinh thêm một lượt”, bà Yên kể.

Theo bà Yên, công việc vất vả nhất là sau mỗi trận bão. Cây ngã đổ, cành nhánh gãy rụng khiến nhiều khu vực trong công viên trở nên ngổn ngang. Khi ấy, các tổ công nhân phải khẩn trương phối hợp xử lý. Những tổ có máy móc đảm nhận việc cưa, cắt cây gãy; các tổ còn lại thu gom cành nhánh, tập kết lên xe vận chuyển và dọn dẹp mặt bằng. Công việc nặng nhọc, cần nhiều nhân lực và phải triển khai liên tục để sớm khôi phục cảnh quan công viên.

Công viên Cây Me Phước Trường nằm gần biển, giữa khu vực tập trung nhiều cơ sở lưu trú nên thường xuyên đón người dân và du khách đến vui chơi, thư giãn. Mật độ sử dụng cao cũng khiến một số khu vực chịu tác động nhiều hơn, nhất là những thảm cỏ gần nơi trẻ em vui chơi. Cỏ thường xuyên bị giẫm đạp, cần được tưới nước nhiều hơn; những khoảng cỏ bị giẫm nát phải được trồng dặm để phủ xanh trở lại.

Ông Nguyễn Tiến Công (bên phải) kiểm tra và xử lý những cành cây khô, bị sâu bệnh. Ảnh: THIÊN DUYÊN

“Cỏ dại mọc nhanh lắm, không nhổ thường xuyên thì chỉ vài ngày là um tùm, công viên trông nhếch nhác ngay. Có hôm trời mưa, anh chị em vẫn mặc áo mưa để nhổ cỏ. Công việc ngoài trời nên nắng cũng làm, mưa cũng phải tranh thủ làm, chứ để lâu thì khối lượng công việc càng nhiều”, bà Yên chia sẻ.

Theo ông Ngô Kim Hòa, Đội trưởng Đội công viên cây xanh khu vực 5, hiện nay, phần lớn công viên trên địa bàn thành phố được giao cho địa phương quản lý, chủ động phân công nhân lực thực hiện công tác chăm sóc, duy tu.

Riêng Công viên 29 Tháng 3 và Công viên Cây Me Phước Trường được địa phương ký hợp đồng với Công ty Công viên - Cây xanh Đà Nẵng để thực hiện công tác chăm sóc.

Yêu cây như con

Với ông Nguyễn Tiến Công, Tổ trưởng Tổ Ngô Quyền, Đội công viên cây xanh khu vực 5, 25 năm gắn bó với công việc chăm sóc công viên đã trở thành một phần cuộc sống. Cùng các thành viên trong tổ, ông đảm nhận nhiều phần việc duy trì cảnh quan, từ vệ sinh, chăm sóc hoa, thảm cỏ đến theo dõi tình trạng cây xanh. Với ông, mỗi phần việc đều cần sự tận tâm và trách nhiệm của người làm nghề.

“Tôi thường động viên những anh em trong tổ rằng, mình làm nghề này thì phải yêu cây. Nếu chỉ xem đây là công việc kiếm sống thì sẽ dễ nhàm chán trước những phần việc lặp lại. Khi có tình yêu với nghề, họ mới chủ động tìm tòi, học hỏi, suy nghĩ vì sao cây phát triển như vậy, cần làm gì để cây khỏe, xanh”, ông Công bày tỏ.

Trong quá trình chăm sóc công viên, việc quan sát, theo dõi tình trạng cây xanh đòi hỏi sự chú ý thường xuyên. Những cây lớn cần được kiểm tra; nếu có biểu hiện khác thường, công nhân phải báo về tổ để xem xét, tìm hướng xử lý. Trường hợp phát hiện sâu bệnh, thông tin được chuyển đến bộ phận kỹ thuật để kiểm tra, hướng dẫn sử dụng thuốc và biện pháp chăm sóc phù hợp.

Sự tận tụy của những người chăm sóc công viên óp phần gìn giữ những không gian công cộng của thành phố. Ảnh: THIÊN DUYÊN

“Có lần tôi phát hiện một cây cau sâm banh tự nhiên bị cuốn lại, không bung ra được. Lúc đó mình không biết cây bị sâu bệnh hay gặp vấn đề gì. Không có kiến thức chuyên sâu thì phải tự tìm hiểu. Tôi nghĩ có thể phần bẹ bị bó chặt khiến lá không bung ra được, nên thử bổ bẹ ra xem bên trong thế nào. Nhờ vậy mà sau đó cây tiếp tục vươn lá, phát triển bình thường trở lại”, ông Công kể.

Không chỉ phát hiện và xử lý những vấn đề phát sinh, người làm công việc chăm sóc công viên còn phải kiên trì theo dõi quá trình phục hồi của cây xanh. Những cây bị sâu bệnh, hư hại nhưng còn khả năng phát triển tiếp tục được chăm sóc, kiểm tra để kịp thời điều chỉnh cách xử lý. Với ông Công, nhìn một cây từng suy yếu dần xanh trở lại cũng là niềm vui sau những ngày tháng gắn bó với công việc.

“Nói thật, cây cũng giống như một đứa con mình nuôi. Khi cây phát triển tốt, xanh đẹp thì mình vui. Còn cây bị sâu bệnh, hư hại, mình chăm sóc, tìm cách cứu được nó, đến khi thấy cây sống lại, bung chồi nảy lộc thì cảm giác rất mãn nguyện”, ông Công bộc bạch.

Với bà Yên, ông Công và những đồng nghiệp, giá trị công việc thể hiện qua diện mạo xanh sạch của mỗi công viên, vườn hoa. Dù diễn ra lặng lẽ, ít được chú ý, sự tận tụy của họ góp phần gìn giữ những không gian công cộng của thành phố, nơi người dân tìm đến nghỉ ngơi, vui chơi và gắn kết cộng đồng.