Người giữ lửa đoàn kết ở khu dân cư

Với ông, mỗi phần việc hoàn thành, mỗi khúc mắc của người dân được tháo gỡ, mỗi sự đồng thuận được vun đắp trong khu dân cư đều là niềm vui và động lực để tiếp tục cống hiến.

Ông Phạm Ngọc Quế, Trưởng ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố 13 phường Hoàng Mai tuyên truyền cho người dân về dự án giải phóng mặt bằng trên địa bàn. Ảnh: Hiền Chi

Gần dân, lắng nghe để tháo gỡ việc khó

Sáng thứ bảy cuối tháng 10-2026, tại Nhà Hội họp Tổ dân phố 13 phường Hoàng Mai (Hà Nội), ông Phạm Ngọc Quế vẫn dành thời gian gặp gỡ, giải đáp những băn khoăn của người dân liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng. Với thâm niên 15 năm tham gia công tác Mặt trận tại cơ sở, từng đảm nhiệm cả vai trò Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận và Tổ trưởng tổ dân phố, ông hiểu rằng muốn vận động người dân đồng thuận, cán bộ phải thực sự gần dân, hiểu dân và kiên trì giải thích.

Một trong những vấn đề được người dân Tổ dân phố 13 phường Hoàng Mai quan tâm hiện nay là giải phóng mặt bằng khu B Công viên Yên Sở.

Bà Trịnh Thị Lý, người dân phường Hoàng Mai có đất thuộc diện giải phóng mặt bằng cho biết, đã được ông Quế thông tin về dự án và nắm được một số nội dung liên quan. Gia đình bà xác định chấp hành chủ trương của Nhà nước, đồng thời mong cơ quan chức năng xem xét thỏa đáng việc bồi thường đối với phần đất bị thu hồi và tạo điều kiện giải quyết giấy tờ cho diện tích đất còn lại.

Với ông Phạm Ngọc Quế, tuyên truyền, vận động không có nghĩa là chỉ phổ biến chủ trương rồi yêu cầu người dân thực hiện. Người cán bộ phải hiểu điều người dân lo lắng, giải thích rõ những nội dung thuộc trách nhiệm của mình; những vấn đề vượt thẩm quyền phải tổng hợp, báo cáo cấp ủy, chính quyền để xem xét.

Trưởng ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố số 13 Phạm Ngọc Quế nêu ý kiến tại hội nghị đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường và Chủ tịch UBND phường với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn phường. Ảnh: Trần Oanh.

Tổ dân phố 13 phường Hoàng Mai được hình thành sau sắp xếp từ các tổ dân phố cũ, với quy mô dân cư lớn và nhiều vấn đề liên quan đến hạ tầng, giải phóng mặt bằng, an ninh trật tự, đời sống dân sinh. Để công việc được triển khai thống nhất, ông Quế cùng Ban Công tác Mặt trận phối hợp chặt chẽ với Chi bộ, tổ dân phố và các đoàn thể; duy trì giao ban hằng tháng để nắm tình hình, đánh giá kết quả và thống nhất nhiệm vụ tiếp theo.

Ông chia sẻ: “Muốn vận động được người dân thì trước hết các tổ chức ở cơ sở phải đoàn kết, cùng hướng đến mục tiêu chung. Mọi công việc phải đoàn kết. Phải xây dựng một mối đoàn kết mà tin tưởng lẫn nhau thì mới thực hiện được”. Theo ông, khi cán bộ gương mẫu, làm việc có trách nhiệm, công khai, minh bạch và biết lắng nghe, người dân sẽ có thêm cơ sở để tin tưởng, đồng hành.

Theo ông Lê Đức Khẩn, Tổ trưởng Tổ dân phố 13 phường Hoàng Mai, ông Phạm Ngọc Quế có nhiều năm kinh nghiệm làm công tác Mặt trận, được địa phương tín nhiệm. Sự phối hợp chặt chẽ giữa Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận, tổ dân phố và các đoàn thể góp phần giúp công việc được triển khai thống nhất, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và phản ánh kiến nghị của người dân.

Ông Phạm Ngọc Quế, Trưởng ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố 13 (bên trái) ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc. Ảnh: PV

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoàng Mai Triệu Hải Vân đánh giá: "Đồng chí Phạm Ngọc Quế rất trách nhiệm, cùng ban Công tác Mặt trận phối hợp chặt chẽ với cán bộ tổ dân phố các ban, ngành, đoàn thể trong triển khai các nhiệm vụ được giao, gắn với các phong trào thi đua yêu nước các cuộc vận động. Đặc biệt đồng chí luôn gần gũi với nhân dân sâu sát đến từng ngõ phố kịp thời nắm bắt tình hình tâm tư tình cảm nguyện vọng chính đáng của nhân dân để thông tin tuyên truyền vận động và báo cáo phản ánh kịp thời đến các cơ quan có thẩm quyền. Từ đó tạo được sự gắn bó mật thiết và được nhân dân hết sức tin tưởng, tín nhiệm”.

Chăm lo thế hệ trẻ

Điều khiến ông Quế gắn bó lâu dài với công việc Mặt trận không chỉ là ý thức trách nhiệm của một cán bộ cơ sở, mà còn là mong muốn góp sức xây dựng địa bàn dân cư phát triển bền vững.

Ông Phạm Ngọc Quế (đứng ngoài cùng từ trái sang) tổ chức "Đêm hội trăng rằm" cho các cháu thiếu trên địa bàn. Ảnh: PV

Từ thực tế địa phương chuyển đổi từ khu vực có nghề nông, đời sống còn nhiều khó khăn sang không gian đô thị, ông nhận thấy việc học tập ngày càng có ý nghĩa đối với tương lai của mỗi gia đình. Vì vậy, bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên của Ban Công tác Mặt trận, ông quan tâm vận động người dân xây dựng “Quỹ Khuyến học” từ nguồn xã hội hóa để khen thưởng học sinh có thành tích tốt. Hằng năm, khoảng 400 - 500 lượt học sinh được biểu dương, động viên.

Với ông Quế, chăm lo cho trẻ em hôm nay chính là góp phần xây dựng nền tảng lâu dài cho khu dân cư ngày mai. Tinh thần ấy còn thể hiện trong các hoạt động an sinh xã hội. Giai đoạn 2016 - 2026, ông Quế cùng Ban Công tác Mặt trận đã vận động, phối hợp thực hiện các hoạt động hỗ trợ với tổng kinh phí hơn 1,5 tỷ đồng, dành cho gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn và những trường hợp cần giúp đỡ.

Ông Quế còn phối hợp với tổ dân phố, các đoàn thể và lực lượng chức năng tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và xây dựng nếp sống văn minh.

Ông Phạm Ngọc Quế (thứ hai từ phải sang) trao đổi cùng các đoàn viên, thanh niên. Ảnh: PV

Ghi nhận những đóng góp trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2016-2026, Ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố 13 đã được Chủ tịch UBND phường Hoàng Mai tặng Giấy khen.

Điều khiến ông Phạm Ngọc Quế vui mừng là sự chuyển biến tích cực của khu dân cư, khi người dân ngày càng đồng thuận, chung sức giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nếp sống văn minh. Nhiều năm qua, tổ dân phố không xảy ra tình trạng trộm cắp; khu dân cư không có tụ điểm phức tạp hay tệ nạn ma túy. Đó cũng là động lực để ông tiếp tục tận tâm với công tác Mặt trận, góp sức xây dựng Tổ dân phố 13 phường Hoàng Mai đoàn kết, bình yên và phát triển bền vững.