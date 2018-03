Người chạy xe ôm bị bạn đâm chết ở khu làng đại học Thủ Đức

Ông Sơn ngồi chơi với bạn trong làng đại học Thủ Đức thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi và ẩu đả. Người này sau đó bị bạn cầm dao đâm tử vong tại chỗ.

Trưa 29/3, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y, điều tra vụ án mạng xảy ra tại làng đại học Thủ Đức (phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An).

Nạn nhân bị sát hại là ông Bùi Đông Sơn (47 tuổi, ngụ thị xã Dĩ An).

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: L.T.

Theo xác minh ban đầu, vào 9h cùng ngày, ông Sơn ngồi chơi với bạn tên Hoàng (50 tuổi, chưa rõ lai lịch) tại quán vỉa hè làng đại học Thủ Đức. Ít phút sau, giữa ông Sơn và bạn xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi.

Xảy ra xô xát, ông Hoàng dùng dao đâm nhiều nhát vào người ông Sơn làm nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, lực lượng công an có mặt phong tỏa hiện trường, tổ chức điều tra vụ việc. Ông Hoàng bị lực lượng chức năng bắt giữ sau đó.

Theo người dân, ông Hoàng sống lang thang, ông Sơn hành nghề chạy xe ôm và thường chơi với nhau.

Vị trí xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Ngọc An