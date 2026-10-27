Ngô Kiến Huy 'Bắt Cá Ba Tay'

Ngô Kiến Huy đối đầu Steven Nguyễn, hai màu sắc trái ngược trên màn ảnh

Ngô Kiến Huy và Steven Nguyễn là hai cái tên đang được đặt cạnh nhau trong dự án điện ảnh Bắt Cá Ba Tay. Không chỉ quy tụ dàn diễn viên có màu sắc khác biệt, bộ phim còn khiến khán giả tò mò khi đưa ba nam diễn viên Ngô Kiến Huy, Steven Nguyễn và Otis vào cùng một câu chuyện tình cảm.

First Look Poster của "Bắt Cá Ba Tay" với Steven Nguyễn, Ngô Kiến Huy và Otis. Ảnh: FBNV .

Điểm đáng nói là Ngô Kiến Huy vốn có thế mạnh ở sự duyên dáng, hài hước và khả năng tạo tiếng cười tự nhiên. Trong khi đó, Steven Nguyễn thường gắn với hình tượng nam tính, mạnh mẽ. Sự khác biệt giữa hai diễn viên trở thành chất liệu đáng chờ đợi khi họ cùng xuất hiện trong một bộ phim hài tình cảm.

Nam nghệ sĩ được kì vọng sẽ đem lại nhiều tiếng cười cho khán giả. Ảnh: FBNV.

Với Ngô Kiến Huy, đây tiếp tục là cơ hội phát huy màu sắc diễn xuất đã tạo nên dấu ấn của mình. Nam nghệ sĩ có lợi thế ở lối thể hiện gần gũi, phù hợp với những câu chuyện tình cảm đan xen tình huống hài hước. Tuy nhiên, điều khiến khán giả tò mò hơn cả là cách nhân vật của anh tương tác với những người đàn ông còn lại trong phim.

Vai diễn của Steven Nguyễn được cho biết là đối lập hoàn toàn với Ny trong ' Trại Buôn Người'. Ảnh: FBNV.

Ở chiều ngược lại, Steven Nguyễn mang đến một màu sắc khác biệt. Việc tham gia Bắt Cá Ba Tay cũng mở ra cơ hội để nam diễn viên thử sức trong thể loại hài lãng mạn, thay vì chỉ gắn với những hình tượng quyết liệt, mạnh mẽ.

Otis góp mặt, cuộc chơi tình trường thêm ẩn số

Otis góp mặt, cuộc chơi tình trường thêm ẩn số. Ảnh: FBNV.

Không thể bỏ qua Otis, gương mặt còn lại trong bộ ba nam chính. Với ba hình tượng được xây dựng theo những hướng khác nhau, Bắt Cá Ba Tay bước đầu gợi mở một câu chuyện tình cảm có nhiều tình huống bất ngờ.

Đặc biệt, danh tính nữ chính vẫn chưa được công bố. Cùng với khẩu hiệu "Phụ nữ hiện đại - Không ngại chọn hết", bộ phim khiến người xem đặt câu hỏi về cách ba nhân vật nam bước vào câu chuyện tình yêu và những tình huống cạnh tranh sẽ được triển khai ra sao.

Sức hút của Bắt Cá Ba Tay hiện không chỉ nằm ở việc quy tụ những gương mặt quen thuộc, mà còn ở sự khác biệt giữa các nhân vật. Với Ngô Kiến Huy, màn kết hợp cùng Steven Nguyễn là điểm nhấn đáng chờ đợi, nhất là khi cả hai sở hữu màu sắc diễn xuất không trùng lặp.

Phim do Như Trang đạo diễn, dự kiến ra rạp ngày 4/12/2026. Khi những thông tin về nội dung và tuyến nhân vật vẫn chưa được tiết lộ đầy đủ, màn kết hợp giữa Ngô Kiến Huy, Steven Nguyễn và Otis sẽ là một trong những yếu tố cần chờ đợi khi bộ phim tiến gần ngày khởi chiếu.