Mới đây, Việt Hương có màn phản hồi đáng chú ý khi đọc được bình luận cho rằng nhạc sĩ Hoài Phương thường xuyên nịnh vợ. Thay vì bỏ qua, nữ nghệ sĩ trực tiếp lên tiếng, đồng thời thể hiện thái độ không đồng tình với cách nhìn nhận của người xem.

Trước ý kiến này, Việt Hương hài hước đáp: "Dạ đúng rồi, vợ mình thì mình nịnh chứ sao, đâu có nịnh vợ hàng xóm đâu mà sợ. Bao giờ chồng tôi đi nịnh vợ ông hàng xóm thì tôi mới nói".

Việt Hương đáp trả trên livestream.

Câu trả lời vừa mang màu sắc dí dỏm, vừa cho thấy quan điểm của nữ nghệ sĩ về việc vợ chồng dành cho nhau những lời yêu thương. Với cô, sự quan tâm và ngọt ngào giữa hai người không phải điều đáng đem ra mỉa mai, mà là một phần tự nhiên trong cuộc sống hôn nhân.

Chia sẻ thêm về quan niệm gia đình, Việt Hương cho rằng người bạn đời là người sẽ đồng hành với mỗi người trong phần lớn chặng đường trưởng thành. Nữ nghệ sĩ bộc bạch: "Người ở bên cạnh mình cả đời còn lại là người vợ, người chồng, nên vợ chồng sống chung thủy là hạnh phúc".

Cô cũng tiết lộ bản thân có thói quen trân trọng những cặp vợ chồng đã gắn bó lâu năm. Mỗi khi gia đình tổ chức sự kiện quan trọng, Việt Hương thường muốn mời những đôi có cuộc sống hôn nhân bền chặt đến chung vui. Theo nữ nghệ sĩ, đó là những người mang đến cảm giác tích cực và đáng để học hỏi.

Đáng chú ý, Việt Hương không đồng tình với những bình luận mang hàm ý chờ đợi người khác đổ vỡ. Cô thẳng thắn cảnh báo: "Đừng bao giờ có ý nghĩ kiểu như 'để coi tụi bay sống với nhau được bao lâu', cũng đừng bình luận như thế. Ai bình luận như thế tôi block luôn đó".

Khép lại chia sẻ, nữ nghệ sĩ nhắn nhủ mọi người nên có cái nhìn tích cực hơn về chuyện tình cảm. Cô nói: "Ở đời mà, không ai nắm tay được từ sáng đến tối, từ hôm trước sang hôm sau. Cứ vui ngày hôm nay là được rồi, qua ngày mai mở mắt dậy tính tiếp". Việt Hương cũng nhấn mạnh: "Khoan rủa người ta. Hãy hoan hỉ, vui vẻ, tích cực lên".

Việt Hương và nhạc sĩ Hoài Phương.

Phản ứng này nhanh chóng thu hút sự quan tâm bởi cuộc hôn nhân giữa Việt Hương và nhạc sĩ Hoài Phương vốn được nhiều khán giả theo dõi. Cả hai gặp nhau trong một chuyến lưu diễn tại Mỹ năm 2005 và chính thức kết hôn vào năm 2006. Năm 2009, gia đình đón con gái Elyza Phương Vy.

Trong những năm đầu chung sống, vợ chồng nữ nghệ sĩ từng trải qua thời gian dài yêu xa. Hoài Phương ở Mỹ chăm sóc con gái, còn Việt Hương thường xuyên di chuyển giữa hai quốc gia để duy trì hoạt động nghệ thuật. Đến năm 2021, nhạc sĩ quyết định đưa con về Việt Nam, khép lại quãng thời gian gia đình phải sống cách biệt.

Sau khi đoàn tụ, Hoài Phương trở thành hậu phương đồng hành cùng vợ trong công việc và cuộc sống. Anh hỗ trợ quản lý, sắp xếp các hoạt động, đồng thời dành thời gian chăm sóc con gái. Cả hai cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, thể hiện sự gắn bó sau nhiều năm xây dựng gia đình.

Bên cạnh cuộc sống hôn nhân, Việt Hương vẫn duy trì sức hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Nữ nghệ sĩ có nhiều năm gắn bó với sân khấu hài, từng tham gia các chương trình truyền hình và góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh như Nhà có năm nàng tiên, Ma dai, Cua lại vợ bầu và Ma da. Qua từng vai diễn, cô cho thấy khả năng biến hóa giữa màu sắc hài hước và những nhân vật có chiều sâu tâm lý.

Ngoài diễn xuất, Việt Hương còn tham gia kinh doanh và tích cực thực hiện các hoạt động thiện nguyện. Nữ nghệ sĩ cùng chồng nhiều lần hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, đóng góp cho các chương trình cộng đồng.

Sau gần 20 năm kết hôn, Việt Hương và Hoài Phương vẫn duy trì sự đồng hành trong cuộc sống. Màn đáp trả mới đây của nữ nghệ sĩ một lần nữa đưa quan điểm về hôn nhân của cặp đôi trở thành chủ đề được công chúng quan tâm.