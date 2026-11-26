Từ cây gai đến chiếc võng

Cây gai vốn quen thuộc với nhiều gia đình miền núi Nghệ An, từ lâu được dùng làm nguyên liệu chế biến bánh gai. Thế nhưng, ở xã Giai Xuân, người Thổ đã tìm thêm một cách tận dụng loài cây này, lá gai làm bánh, thân gai thành nguyên liệu dệt nên những chiếc võng thủ công bền chắc.

Hơn 5 năm nay, phụ nữ dân tộc Thổ tại xã Giai Xuân biến những thân cây gai mọc quanh nhà thành những sản phẩm giá trị. Ảnh: ĐB

Xã Giai Xuân, nơi có diện tích đồi thấp khá lớn, thuận lợi để trồng gai. Loài cây hợp với khí hậu, thổ nhưỡng miền núi, dễ chăm sóc, ít sâu bệnh và có thể lưu gốc nhiều năm. Nguồn nguyên liệu sẵn có ấy góp phần duy trì nghề đan võng truyền thống của địa phương.

Bà Trương Thị Thống, Tổ trưởng Tổ hợp tác đan võng gai Giai Xuân cho biết, sau khi cắt gai, thân được đưa về, vặn nhẹ cho lớp vỏ bong ra rồi tước thành từng dải dài. “Quá trình tách vỏ cũng rất gian nan, khi tách bàn tay phải có lực, nhưng cũng phải nhẹ để sợi không đứt. Sợi càng dài, việc đan càng thuận, sợi ngắn không chỉ làm chậm tiến độ mà còn khiến người thợ phải nối nhiều lần”, bà Thống nói.

Cây gai hợp với khí hậu, thổ nhưỡng miền núi, dễ chăm sóc, ít sâu bệnh và có thể lưu gốc nhiều năm. Ảnh: ĐB

Sau công đoạn trên, người thợ thực hiện công đoạn tết quai, chuẩn bị then, đan thân võng rồi tạo hoa văn. Sợi gai được luồn qua từng mắt, xoắn và bện chặt bằng tay. "Mối nối cần được giấu kín để mặt võng đẹp, nhưng vẫn phải chắc để chịu được sức nặng khi sử dụng”, bà Bùi Thị Tuyế (68 tuổi) một người đan võng gai chia sẻ.

Quá trình tìm hiểu và trò chuyện với “thợ” đan võng, chúng tôi ghi nhận kỹ thuật xoắn sợi tạo nên nét riêng cho chiếc võng. Cụ thể, người thợ dùng lực của cả hai bàn tay kéo, xoắn những sợi gai cho săn chắc.

Mỗi mắt võng được đan đều và chặt, bởi chỉ một đoạn lỏng cũng có thể ảnh hưởng đến cả tấm võng. Công việc đòi hỏi sức bền, sự khéo léo và kinh nghiệm mà người mới học khó có thể làm nhanh.

Thân cây gai được xé thành sợi để tiến hành các công đoạn đan võng. Ảnh: ĐB

“Hoa văn trên võng có nhiều loại, có kiểu mắt đan thông thường, có kiểu bông thang phức tạp hơn", bà Thống giải thích. Nếu như võng cáng quan với mắt đan dày, kích thước rộng và dài, trước kia từng được dùng phục vụ tầng lớp quan lại.

Nay loại võng này chủ yếu làm theo đơn đặt hàng riêng. Sản phẩm cần nhiều thời gian, công sức và thường chỉ giao cho những người thợ lành nghề.

Công đoạn kết thúc chiếc võng thuộc dạng khó nhất. Công đoạn này thường phải có hai đến ba người cùng giữ sợi, căn chỉnh để hai đầu cân nhau.

"Nếu một bên lệch, người thợ phải tháo ra làm lại. Không ai có thể chỉ chăm chăm vào phần việc của mình, mọi người phải nhìn cùng một tấm võng, điều chỉnh theo nhau cho đến khi các mối đan khớp lại", bà Thống nói.

Công đoạn kết thúc chiếc võng được xem là khó nhất. Công đoạn này thường phải có hai đến ba người cùng giữ sợi, căn chỉnh để hai đầu cân nhau. Ảnh: ĐB

Một chiếc võng hoàn chỉnh thường cần ba người làm liên tục từ năm đến bảy ngày. Giá bán dao động từ 1,5 đến 2,5 triệu đồng, tùy kiểu dáng và độ cầu kỳ. Với thời gian và công sức bỏ ra, nghề chưa đem lại thu nhập cao. Nhưng với những người phụ nữ gắn bó lâu năm, giá trị của chiếc võng không chỉ nằm ở giá bán.

Trao truyền nghề đan võng gai cho thế hệ trẻ

Trước đây, nhiều gia đình trồng gai quanh vườn để đan võng. Nhưng đời sống đổi thay, số người còn theo nghề giảm dần, phần lớn là phụ nữ lớn tuổi. Nếu không có người học tiếp, những kỹ thuật khó có thể mất đi cùng người thợ.

Một chiếc võng hoàn chỉnh thường cần ba người làm liên tục từ năm đến bảy ngày. Giá bán dao động từ 1,5 đến 2,5 triệu đồng. Ảnh: ĐB

Đứng trước nguy cơ đó, năm 2021, Tổ hợp tác đan võng gai Giai Xuân ra đời, tập hợp hơn 30 phụ nữ có kinh nghiệm. Họ cùng duy trì sản xuất, chia sẻ kỹ thuật và tìm đầu ra.

Tổ hợp tác cũng đưa học sinh đến tìm hiểu, thực hành một số công đoạn. Các em được chạm vào sợi gai, thử đan mắt võng và thấy rõ sự gian nan khi hoàn thành một cái võng.

Từ một nghề chủ yếu làm trong từng gia đình, võng gai nay đã trở thành sản phẩm OCOP, được khách hàng ở nhiều tỉnh, thành phố đón nhận. Sản phẩm xuất hiện tại Khu di tích Kim Liên, một số khách sạn, resort và homestay.

Võng gai không nhiều màu sắc, kiểu dáng như võng công nghiệp, nhưng thoáng mát, thân thiện với môi trường và có thể bền đến hàng chục năm. Đó là những đặc điểm khiến sản phẩm thủ công vẫn tìm được người dùng giữa nhiều lựa chọn hiện đại.

Chiếc võng thành phẩm từ sợi cây gai. Ảnh: ĐB

Ông Vũ Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Giai Xuân cho biết, nghề đan võng giúp phụ nữ và người lớn tuổi tận dụng thời gian nhàn rỗi để có thêm thu nhập.

Địa phương cũng đã cử người đi học hỏi cách dùng máy tuốt vỏ gai, lắp khung đỡ võng nhằm giảm sức lao động và nâng giá trị sản phẩm. "Những hỗ trợ ấy có thể giúp người thợ làm thuận tiện hơn, nhưng sức sống của nghề vẫn phụ thuộc vào việc kỹ thuật có được trao truyền và sản phẩm có tiếp tục đến tay người mua", ông Sơn nói.

Từ một nghề chủ yếu làm trong từng gia đình, võng gai nay đã trở thành sản phẩm OCOP, được khách hàng ở nhiều tỉnh, thành phố đón nhận. Ảnh: ĐB