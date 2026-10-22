Nga thay đổi cơ cấu Chính phủ

Một phiên họp Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga ở Moskva. Ảnh: IRNA/TTXVN phát

Theo đề cử của Thủ tướng Mikhail Mishustin, Duma Quốc gia đã nhất trí phê chuẩn Thống đốc vùng Primorsky, ông Oleg Kozhemyako làm Phó Thủ tướng kiêm Đặc phái viên của Tổng thống tại Khu vực Liên bang Viễn Đông; Thứ trưởng Bộ Tài chính Irina Okladnikova làm Phó Thủ tướng kiêm Chánh Văn phòng Chính phủ. Bà Okladnikova cũng là nữ Phó Thủ tướng đầu tiên của Nga. Ngoài ra, ông Anton Siluanov được bổ nhiệm giữ cả hai chức vụ Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Tài chính. Ông Andrei Nikitin, Bộ trưởng Giao thông vận tải, được phê chuẩn giữ chức Phó Thủ tướng. Người đứng đầu Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang sẽ thay ông đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Giao thông vận tải.

Phó Thủ tướng kiêm Chánh Văn phòng Chính phủ Dmitry Grigorenko và Phó Thủ tướng kiêm Đặc phái viên của Tổng thống tại Khu vực Liên bang Viễn Đông Yury Trutnev là hai quan chức sẽ rời Chính phủ Nga sau nhiều năm phục vụ. Như vậy tới đây trong Chính phủ Nga sẽ có 11 Phó Thủ tướng.

Trước đó, ngày 19/10, Thủ tướng Mikhail Mishustin đã đệ trình các đề xuất nhân sự trong nội các lên tổng thống. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Vladimir Putin đã ủng hộ các đề xuất của thủ tướng.

Chức vụ Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính là một chức vụ mới trong chính phủ. Người phát ngôn của Thủ tướng giải thích, việc lập ra chức vụ mới này xuất phát từ nhu cầu đảm bảo ổn định tài chính, cân bằng ngân sách và hiệu quả chi tiêu trong bối cảnh áp lực bên ngoài ngày càng tăng.