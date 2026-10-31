Nêu gương tạo động lực

Những ngày này, chị Nguyễn Thị Hương, công chức Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Lào Cai, cùng các đồng nghiệp tập trung số hóa hồ sơ đảng viên.

Gần 6.000 hồ sơ cần được rà soát, cập nhật và số hóa trước ngày 30/11/2026, đặt ra khối lượng công việc lớn. Nhiệm vụ này đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ, chính xác và khoa học, bởi mỗi thông tin được cập nhật đều liên quan trực tiếp đến công tác quản lý đảng viên.

Chị Nguyễn Thị Hương, công chức Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Lào Cai, hướng dẫn đảng viên hoàn thiện hồ sơ.

Xác định rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ, chị Hương cùng các thành viên Tổ số hóa hồ sơ cán bộ của Đảng ủy phường nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, khắc phục khó khăn. Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên, mọi người tranh thủ thời gian, làm việc cả ngày lẫn đêm để bảo đảm tiến độ.

Với chị Hương, mỗi bộ hồ sơ được rà soát, mỗi dữ liệu được cập nhật chính xác không chỉ là một phần việc hoàn thành, mà còn thể hiện trách nhiệm với tổ chức đảng và từng đảng viên. Vì vậy, chị luôn nhắc mình làm việc cẩn thận, tỉ mỉ, bảo đảm thông tin đầy đủ, chính xác, thống nhất.

"Qua quá trình thực hiện nhiệm vụ, tôi nhận thức sâu sắc hơn giá trị của tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và đoàn kết trong công việc. Trước mỗi nhiệm vụ được giao, cán bộ, công chức phải phát huy tinh thần nêu gương, không ngại khó, không ngại khổ. Đây cũng là nội dung thiết thực mà tôi luôn cố gắng học tập và thực hành theo Bác". Chị Nguyễn Thị Hương, công chức Ban Xây dựng Đảng - Đảng ủy phường Lào Cai

Không chỉ trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại cơ quan Đảng, tinh thần nêu gương còn được thể hiện qua những cách làm sáng tạo trong lĩnh vực giáo dục.

Trường THCS Kim Tân có 36 lớp với gần 1.600 học sinh, gần 80 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Chi bộ nhà trường có 50 đảng viên, giữ vai trò hạt nhân lãnh đạo, định hướng các hoạt động.

Cô giáo Tạ Hương Giang - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Kim Tân, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, tạo sự đồng thuận trong tập thể.

Trên cương vị Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, cô giáo Tạ Hương Giang xác định người đứng đầu phải gương mẫu trong lời nói và hành động, lấy hiệu quả công việc làm thước đo, tạo sự đồng thuận trong tập thể. Một trong những dấu ấn của nhà trường là mô hình điểm “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”.

Không gian đã tạo lớp học “mở”, kết hợp trưng bày trực quan với tư liệu, dữ liệu số, giúp giáo viên và học sinh có thêm điều kiện tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh.

Với vai trò người đứng đầu, cô Giang trực tiếp chỉ đạo, tham gia tìm tòi, sưu tầm tư liệu, sách báo, góp phần đưa mô hình từ ý tưởng thành không gian học tập thiết thực, gần gũi với thầy và trò.

Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Kim Tân Tạ Hương Giang trò chuyện với học sinh tại Không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, cô Giang chú trọng lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của học sinh, khuyến khích giáo viên đổi mới phương pháp giảng dạy, chủ động tiếp cận công nghệ mới.

Chỉ đạo đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao năng lực số cho cán bộ, giáo viên, trong đó có việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong một số môn học.

Mới đây, Trường THCS Kim Tân là 1 trong 5 điểm trường tại Lào Cai tổ chức chiến dịch “Teen Safety School Tour 2026 – An toàn số cho em”, góp phần trang bị kiến thức, kỹ năng để học sinh chủ động bảo vệ bản thân khi tham gia môi trường mạng.

Những đổi mới ấy góp phần tạo chuyển biến trong hoạt động giáo dục, đồng thời khơi dậy tinh thần sáng tạo, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Nếu ở cơ quan, trường học, tinh thần nêu gương thể hiện qua sự tận tụy, đổi mới trong công việc thì tại khu dân cư, điều đó được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, gắn với đời sống người dân.

Tại Tổ dân phố 46, hình ảnh Tổ trưởng Nguyễn Hữu Nghị nhiệt tình, trách nhiệm trong từng phần việc đã trở nên quen thuộc với bà con.

Anh Nguyễn Hữu Nghị, Tổ trưởng tổ dân phố 46 (ngoài cùng bên phải), báo cáo Thường trực Đảng ủy phường Lào Cai về tiến độ xây dựng nhà ở cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Tổ dân phố 46 có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trong đó còn nhiều hộ khó khăn về nhà ở. Thực hiện chỉ đạo của phường Lào Cai, anh Nghị tích cực rà soát, nắm bắt hoàn cảnh từng gia đình, lập danh sách các hộ có nhu cầu hỗ trợ xây dựng nhà.

Từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp đến nay, trên địa bàn tổ có 7 hộ được hỗ trợ xây dựng nhà ở.

Khi các gia đình bắt đầu xây dựng, anh Nghị thường xuyên đến động viên, giúp đỡ, theo dõi tiến độ và giám sát thi công, góp phần bảo đảm nguồn lực hỗ trợ được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả.

"Gia đình tôi có hoàn cảnh khó khăn, căn nhà gỗ lâu năm đã xuống cấp nghiêm trọng nên được phường hỗ trợ xây nhà mới. Khi triển khai xây dựng, các con có thời điểm đi làm xa, bản thân tôi lại chưa hiểu rõ nhiều việc. Nhờ anh Nghị thường xuyên đến hỗ trợ, theo dõi nên ngôi nhà được xây dựng bảo đảm tiến độ, tôi rất yên tâm". Bà Đặng Thị Thân, tổ dân phố 46, phường Lào Cai

Từ những việc làm cụ thể của mỗi cá nhân, tinh thần nêu gương góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và lan tỏa trong cộng đồng. Người đứng đầu gương mẫu tạo niềm tin, sự đồng thuận trong tập thể; cán bộ tận tụy góp phần nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân; những việc làm thiết thực ở khu dân cư giúp củng cố tình đoàn kết.

Thực hiện Chỉ thị 07, phường Lào Cai chú trọng phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Hiện địa phương duy trì hơn 370 điển hình đăng ký học tập và thực hành theo Bác. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, phường đã xét ghi danh 109 điển hình, trong đó có 70 cá nhân. Các điển hình là những hạt nhân nòng cốt, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua và hoạt động tại cơ sở.

Nêu gương góp phần chuyển biến từ nhận thức đến hành động, giúp cán bộ, đảng viên tận tâm, trách nhiệm hơn trong thực hiện nhiệm vụ.

Ông Trần Văn Thiện - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Lào Cai, cho biết công tác nêu gương được các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn gắn với nhiệm vụ xây dựng “Phường xã hội chủ nghĩa giai đoạn 2026 - 2030”. Qua đó, góp phần chuyển biến từ nhận thức đến hành động, để cán bộ, đảng viên và Nhân dân nỗ lực hoàn thành tốt phần việc được giao.

Sự nêu gương bằng hành động cụ thể, lan tỏa từ cơ quan, đơn vị đến khu dân cư góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân, thúc đẩy các phong trào thi đua đi vào chiều sâu. Đây cũng là động lực để phường Lào Cai phát huy nội lực, khơi dậy khát vọng phát triển, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng địa phương theo hướng “Hiện đại, hội nhập, xanh và hạnh phúc”.