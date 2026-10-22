Nặng lòng với bản làng

Ông Hồ Ka Réc, một người dân ở thôn Phú An cho biết, trước đây khu vực gia đình ông sinh sống chưa có đường giao thông thuận tiện. Khi Nhà nước triển khai xây dựng đường nông thôn, được sự tuyên truyền, vận động của bà Hồ Thị Liên, các hộ gia đình nơi có tuyến đường đi qua đã tự nguyện hiến một phần đất của mình để phục vụ thi công, trong đó riêng gia đình ông hiến hơn 200m2. Nhờ vậy, tuyến đường bê tông dài hơn 200m được hình thành, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, sinh hoạt của các hộ dân.

Nhận xét về bà Hồ Thị Liên, ông Réc khẳng định, bà là người luôn được bà con tin tưởng, có tiếng nói trong cộng đồng. Trong các cuộc họp thôn hay những hoạt động chung, bà thường xuyên tham gia đóng góp ý kiến, nhắc nhở con cháu và vận động người dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bà Hồ Thị Liên và ông Hồ Ka Réc trên tuyến đường giao thông nông thôn được xây dựng nhờ sự đồng thuận, tự nguyện hiến đất của người dân - Ảnh: L.A

Bà Hồ Thị Liên cho biết, trước khi trở thành người có uy tín ở Phú An, bà đã có nhiều năm gắn bó với công tác chăm sóc sức khỏe đồng bào vùng cao. Những năm đầu công tác, việc chăm sóc sức khỏe cho người dân gặp không ít khó khăn. Một bộ phận đồng bào vẫn giữ những tập tục chữa bệnh lạc hậu, chưa có thói quen đến cơ sở y tế khi đau ốm.

Trước thực tế ấy, bà cùng đồng nghiệp kiên trì đến từng bản làng tuyên truyền, vận động bà con thay đổi nhận thức, chủ động đến cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời. Trên cương vị trạm trưởng, bà còn thường xuyên động viên đội ngũ cán bộ y tế học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, tận tình chăm sóc người bệnh. Những nỗ lực ấy từng bước mang lại kết quả tích cực. Từ chỗ ít người đến khám, chữa bệnh, Trạm Y tế Hướng Hiệp dần trở thành địa chỉ được đồng bào tin tưởng. Có thời điểm, mỗi tháng trạm tiếp nhận hàng trăm lượt người đến khám, chữa bệnh.

Sau khi nghỉ hưu, bà Liên vẫn tích cực tham gia các hoạt động ở địa phương. Năm 2022, bà được người dân thôn Phú An tín nhiệm bầu chọn là người có uy tín. Theo bà Liên, những năm tháng gắn bó với công tác y tế đã giúp bà tích lũy nhiều kinh nghiệm trong việc tiếp xúc, tuyên truyền, vận động đồng bào. Nếu trước đây, bà kiên trì vận động người dân thay đổi tập quán khám, chữa bệnh thì nay, với vai trò người có uy tín, bà lại tích cực đến từng hộ gia đình tuyên truyền, vận động hiến đất làm đường, tham gia các phong trào xây dựng nông thôn mới cũng như hòa giải những mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong cộng đồng.

Phát huy kiến thức và kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm công tác trong ngành y tế, dù đã nghỉ hưu, bà Liên vẫn sẵn sàng giúp đỡ người dân mỗi khi đau ốm. Trong khả năng của mình, bà hướng dẫn bà con sử dụng một số cây thuốc nam quen thuộc hoặc đến cơ sở y tế để được khám, điều trị kịp thời, nhất là những trường hợp bệnh nặng.

Theo bà Liên, trong công tác vận động người dân hiến đất làm đường, khó nhất là thuyết phục các hộ nghèo, cận nghèo, bởi đất đai gắn liền với sinh kế của mỗi gia đình. Do vậy, bà phải kiên trì giải thích, phân tích để họ hiểu được lợi ích lâu dài của việc mở đường giao thông. Khi bà con hiểu được lợi ích đó thì việc vận động hiến đất cũng dễ dàng hơn...

Bên cạnh đó, bà còn tích cực tuyên truyền, vận động bà con giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào Bru-Vân Kiều. Hiện nay, thôn Phú An đang duy trì và phát triển hai đội văn nghệ của hội viên phụ nữ và người cao tuổi, thường xuyên tổ chức giao lưu, biểu diễn trong những dịp lễ hội, nhất là Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngoài ra, bà còn tích cực động viên, khuyến khích chị em tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, góp phần gìn giữ những nét đẹp truyền thống của đồng bào Bru-Vân Kiều.

Theo bà Hồ Thị Liễu, Phó Trưởng ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Hướng Hiệp, bà Hồ Thị Liên là người có uy tín, luôn nhiệt tình, trách nhiệm với các công việc của cộng đồng. Không chỉ tích cực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các chủ trương, chính sách, bà còn gần gũi, sẵn sàng giúp đỡ bà con khi gặp khó khăn, đau ốm. Những việc làm của bà tuy giản dị nhưng thiết thực, góp phần tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, nhất là trong thực hiện các phong trào thi đua, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.