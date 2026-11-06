Mũi Né đón khách trú đông

Du khách tận hưởng kỳ trú đông.

Những cánh diều “gọi” mùa đông về

Với lợi thế thời tiết nắng ấm, mùa cao điểm đón khách quốc tế trú đông tại Việt Nam nói chung và Lâm Đồng nói riêng thường kéo dài từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau. Đây là thời điểm du khách châu Âu, nhất là Nga và các nước Bắc Âu, tìm đến những vùng biển nhiệt đới để tránh rét, tận hưởng nắng vàng, biển xanh và kỳ nghỉ dưỡng.

Khu du lịch quốc gia Mũi Né, nơi được mệnh danh là “thủ đô resort”, không khí đón khách trú đông đã bắt đầu nhộn nhịp. Trên bãi biển Mũi Né, những cánh diều nhiều màu sắc liên tục căng mình theo gió, tạo nên khung cảnh đặc trưng của vùng biển này. Với nhiều du khách quốc tế, Mũi Né không đơn thuần là nơi nghỉ dưỡng mà còn là điểm hẹn quen thuộc để theo đuổi niềm đam mê thể thao.

Du khách tận hưởng kỳ nghỉ trú đông tại Mũi Né

Anh Denis, du khách đến từ Nga chia sẻ: “Tôi chơi lướt ván diều hơn 10 năm và đây là lần thứ 6 tôi chơi ở Mũi Né. Chúng tôi có một đội ở Nga và thường rủ nhau đến những vùng biển có gió tốt để chơi các môn thể thao biển”. Việc nhiều lần quay trở lại của những vị khách như anh Denis cho thấy sức hấp dẫn riêng của Mũi Né, một điểm đến giữ chân dòng khách quốc tế lưu trú dài ngày.

Dù mùa cao điểm mới bắt đầu, tình hình đặt phòng tại nhiều cơ sở lưu trú đã có tín hiệu khả quan. “Công suất phòng tại nhiều thời điểm đã đạt gần 80%. Dự kiến, tỷ lệ lấp đầy sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới, đặc biệt vào dịp Giáng sinh và năm mới. Khách quốc tế chủ yếu đến từ Nga, Đức, Hàn Quốc, Trung Quốc và Pháp”, bà Trần Thị Phương Trúc, Quản lý kinh doanh Bamboo Village Beach Resort & Spa cho biết.

Chào đón du khách tại mùa trú đông năm 2026

Còn theo bà Trần Thị Ngọc Minh, đại diện Pandanus Resort (phường Mũi Né), khách châu Âu thường có xu hướng đặt phòng dài ngày, trong khi khách châu Á chủ yếu đặt ngắn ngày, thậm chí sát thời điểm khởi hành. Đáng chú ý, lượng đặt phòng qua các kênh trực tuyến (OTA) đang tăng, trong đó thị trường Hàn Quốc và Trung Quốc có dấu hiệu khởi sắc.

Đón khách bằng lợi thế riêng

Không chỉ các cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành cũng đang tích cực xây dựng tour, tuyến mới nhằm đón đầu mùa khách trú đông. Bên cạnh những thị trường truyền thống như: Nga và Bắc Âu đang có dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ, Lâm Đồng còn hướng đến các thị trường như: Anh, Pháp, Đức, Thụy Sĩ và khu vực Đông Bắc Á, Thái Lan…

Không gian xanh mát quanh năm là điểm cộng của du khách dành cho Mũi Né

Nếu khách châu Âu thường ưu tiên nghỉ dưỡng dài ngày, tận hưởng khí hậu và các hoạt động ngoài trời, thì khách châu Á lại có xu hướng kết hợp nghỉ dưỡng với khám phá văn hóa, ẩm thực và các điểm đến đặc sắc. Đây là cơ sở để ngành du lịch và doanh nghiệp nghiên cứu, xây dựng những sản phẩm phù hợp hơn với từng nhóm khách.

Ông Nguyễn Linh Vũ, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, tỉnh đang đẩy mạnh xúc tiến tại nhiều thị trường, kết nối với các đối tác lữ hành và mời các đoàn đến khảo sát tiềm năng du lịch địa phương. Bên cạnh đó, tỉnh định hướng mở rộng kết nối hàng không, khai thác lợi thế từ sân bay Liên Khương, qua đó tạo thêm điều kiện thuận lợi thu hút du khách.

Du khách tận hưởng kỳ trú đông

“Lợi thế của Lâm Đồng là không gian du lịch đa dạng, mỗi khu vực có đặc trưng và nhóm khách mục tiêu khác nhau. Đà Lạt có thế mạnh về nghỉ dưỡng cao nguyên, khí hậu mát mẻ, trong khi khu vực phía Đông tỉnh nổi bật với du lịch biển, thể thao biển và nghỉ dưỡng nắng ấm. Vì vậy, hoạt động xúc tiến cần được phân chia theo từng khu vực, gắn với những thị trường trọng điểm và sản phẩm đặc trưng”, ông Vũ nhấn mạnh.

Cùng với hoạt động xúc tiến, việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đầu tư cơ sở vật chất, cải thiện dịch vụ và phát triển sản phẩm gắn với văn hóa, ẩm thực bản địa cũng cần được chú trọng. Bởi ngày nay, du khách không chỉ tìm kiếm điểm đến có khí hậu dễ chịu để nghỉ dưỡng mà còn mong muốn khám phá bản sắc, trải nghiệm đời sống địa phương và cảm nhận nét riêng của mỗi vùng đất.

Khách châu Âu thường ưu tiên nghỉ dưỡng dài ngày, tận hưởng khí hậu và các hoạt động ngoài trời

Với thời gian lưu trú dài và mức chi tiêu tương đối cao, khách quốc tế trú đông đóng góp đáng kể vào doanh thu du lịch, nhất là trong mùa thấp điểm của thị trường khách nội địa. Dòng khách này còn giúp duy trì việc làm, ổn định thu nhập cho người lao động và thúc đẩy các dịch vụ phụ trợ.

Mùa khách trú đông năm 2026 - 2027 chỉ mới bắt đầu. Từ các khu nghỉ dưỡng ven biển Mũi Né đến vùng cao nguyên Đà Lạt, Lâm Đồng có thêm cơ hội thu hút những dòng khách quốc tế. Để khai thác hiệu quả lợi thế thiên nhiên, du lịch địa phương cần chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo ra những trải nghiệm đặc sắc để du khách lưu trú lâu hơn, quay trở lại và khám phá nhiều hơn những giá trị của vùng đất này.

Chuẩn bị chào đón mùa khách trú đông 2026

Lũy kế 10 tháng năm 2026, Lâm Đồng đón hơn 1,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 15,32% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cùng tín hiệu khởi sắc từ các thị trường truyền thống đang tạo thêm kỳ vọng cho mùa du lịch cuối năm.