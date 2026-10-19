Mùa mimosa thắp nắng

Trong lòng lữ khách, Đà Lạt thường được ví như một nàng thiếu nữ mơ mộng mà kiêu kỳ, luôn giấu ánh nhìn trầm buồn của mình sau lớp voan sương mù lãng đãng. Thế nên những kẻ si tình dù cố gắng đến đâu cũng chẳng thể nào hiểu hết được những tâm sự sâu kín nhất của nàng. Không vồn vã, chẳng vội vàng, Đà Lạt cứ nhẹ nhàng, tĩnh tại dẫu cho vòng quay thời gian ngoài kia có gấp gáp đến nhường nào.

Tôi vẫn luôn tự hỏi, điều gì đã dệt nên cái vẻ u hoài mơ màng ấy của Đà Lạt? Phải chăng, tâm hồn của cao nguyên sương lạnh nằm ở những nếp biệt thự rêu phong, những rặng thông reo đón gió, trong làn nước hồ Xuân Hương soi bóng những đôi tình nhân và còn thẳm sâu trong một giấc mơ hoa bàng bạc. Giấc mơ của những chùm mimosa giấu trong mình một thiên tình sử đượm buồn.

Được mệnh danh là xứ sở ngàn hoa, mỗi sắc hoa lại mang đến cho Đà Lạt một vẻ đẹp riêng. Riêng mimosa mang đến cho Đà Lạt dáng vẻ tư lự và đài các. Lịch sử kể rằng, thuở những người Pháp đầu tiên lên xứ Lang Biang để kiến tạo nên một “Tiểu Paris” của phương Đông, họ đã mang theo những hạt giống mimosa từ nước Úc xa xôi rải xuống miền đất này. Có lẽ, họ cũng chẳng ngờ rằng, loài cây mang sắc vàng vương giả và những phiến lá phủ lớp phấn trắng bàng bạc ấy lại bén rễ, sinh sôi, trở thành một trong những biểu tượng khi nhắc đến Đà Lạt.

Mimosa không mang sắc nồng nàn như dã quỳ, không mong manh, mơ mộng vương cánh theo từng cơn gió lãng đãng như mai anh đào, không u buồn, bí ẩn như phượng tím. Mimosa kiêu hãnh tỏa sắc vàng óng ánh bên những con đèo quanh co, bên những biệt thự cổ kính, thả từng chùm hoa tựa những vạt tơ nắng sưởi ấm mùa đông lạnh giá.

Đằng sau vẻ kiêu kỳ của mimosa là câu chuyện về một vết thương tình yêu ngàn năm chưa nguôi xót xa. Truyền thuyết phương Tây kể lại, mimosa vốn là hóa thân của một tình yêu tuyệt vọng. Người con gái là một tiểu thư đài các, con của một bá tước quyền uy, còn chàng trai chỉ là một ngư dân nghèo khổ. Họ đã trao nhau một tình yêu đầy thiết tha và thuần khiết.

Nhưng định mệnh chia cắt đôi lứa, cha nàng ép gả con gái cho một công tước giàu sang. Trong ngày nàng lên xe hoa, chàng trai vì quá đau khổ đã bỏ đi vào tận rừng sâu. Chẳng may, một trận cháy rừng khủng khiếp bùng lên, chàng trai vì cứu những loài thú nhỏ mà bỏ thân trong biển lửa. Hay tin dữ, nàng dứt bỏ mọi nhung lụa, tìm đến bên xác người yêu rồi gục ngã trong đớn đau, tuyệt vọng.

Từ nơi cặp uyên ương bạc mệnh nằm bên nhau mọc lên một loài cây lạ với những tán lá màu xanh biếc ánh bạc, lấp lánh hoa vàng thơm mát. Truyền thuyết về loài hoa tượng trưng cho tình yêu chung thủy dường như cũng là lời nhắc nhở rằng tạo hóa vốn dĩ kỳ diệu, luôn có cách để xoa dịu những nỗi đau tận cùng của nhân thế. Tình yêu son sắt của đôi trai gái không hóa thành tro bụi mà nảy mầm thành một loài hoa rực rỡ. Người đời gọi đó là mimosa, loài hoa tượng trưng cho sự thủy chung và cũng là chứng nhân cho những duyên phận dở dang, câm lặng.

Ngắm những chùm mimosa vàng rực kiêu hãnh nở giữa sớm chớm đông se lạnh, khi sương mờ giăng kín những con dốc nhỏ, ta chợt thấy lòng mình chậm lại, để bâng khuâng nhận ra rằng cái đẹp của nhân sinh nhiều khi không nằm ở sự vẹn tròn viên mãn mà ẩn nấp trong những tiếc nuối khôn nguôi. Đôi khi, chính sự không trọn vẹn mới khiến con người ta biết trân trọng hơn những khoảnh khắc đang hiện hữu.

Đà Lạt, người con gái mộng mơ vẫn cứ kiêu kỳ dệt tiếp giấc mơ hoa của mình qua những mùa nối nhau trôi về miên viễn. Ai đến, ai đi, mảnh đất này vẫn lặng lẽ bao dung, dùng sự dịu dàng của mình để ôm ấp, vỗ về những tâm hồn nhiều vết xước. Ngắm mimosa vàng như sắc nắng, bỗng thấy lòng nhẹ bẫng. Mọi muộn phiền tựa sương mai đọng trên phiến lá, khẽ khàng lấp lánh rồi tan biến vào cõi sương thinh lặng, mơ màng. Như có vạt nắng vàng thắp lên, sưởi ấm lòng mình đi qua giông bão…