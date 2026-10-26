Mbappe thành cơn ác mộng với Barcelona

Mbappe ăn mừng chiến thắng trước Barcelona. Ảnh: Reuters.

Trận "El Clasico" giữa Real Madrid và Barcelona tại vòng 10 La Liga chứng kiến thêm một màn trình diễn đáng nhớ của Mbappe. Tiền đạo người Pháp không chỉ góp công vào chiến thắng của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha mà còn thiết lập những cột mốc đáng chú ý trong sự nghiệp.

Bàn mở tỷ số của Real Madrid xuất phát từ một tình huống lộn xộn bên phần sân Barcelona. Diomande thực hiện quả tạt từ cánh trái, Gerard Martin xử lý không tốt, khiến bóng bật đến vị trí của Mbappe. Chân sút người Pháp nhanh chóng đưa chân dứt điểm, đánh bại thủ môn Joan Garcia.

Đến phút 87, Mbappe tiếp tục ghi bàn, hoàn tất cú đúp trong trận cầu được chờ đợi nhất bóng đá Tây Ban Nha. Màn trình diễn này một lần nữa cho thấy khả năng tạo khác biệt của ngôi sao sinh năm 1998 trước đối thủ truyền kiếp của Real Madrid.

Mbappe ghi cú đúp trước Barcelona. Ảnh: Reuters.

Theo Stats Foot, Mbappe đã nâng tổng số bàn thắng tại năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu lên 258 bàn trong sự nghiệp. Thành tích này giúp anh vượt qua Raul Gonzalez, huyền thoại từng ghi 256 bàn ở các giải đấu nói trên.

Ngoài ra, Barcelona tiếp tục trở thành một trong những đối thủ ưa thích của Mbappe. Đội bóng xứ Catalonia đã phải nhận 14 bàn thua từ tiền đạo người Pháp trong các trận đấu chính thức. Chỉ Montpellier, với 15 lần bị Mbappe chọc thủng lưới, có thành tích tệ hơn.

Đáng chú ý, Mbappe tiếp tục cho thấy cái duyên ghi bàn tại các trận "El Clasico" khi có 8 pha lập công trong 7 trận đầu tiên. Đây là thành tích đặc biệt ấn tượng trong lịch sử cuộc đối đầu kéo dài hơn 124 năm giữa Real Madrid và Barcelona.

Trước Mbappe, chỉ ba cầu thủ ghi được ít nhất 7 bàn trong 7 trận "El Clasico" đầu tiên, gồm Bernabeu năm 1916, Samitier năm 1932 và Pahino năm 1951. Những cột mốc này cho thấy Mbappe đang từng bước ghi dấu ấn trong lịch sử "El Clasico". Với khả năng săn bàn đáng sợ, tiền đạo người Pháp tiếp tục trở thành mối đe dọa lớn đối với Barcelona, đồng thời củng cố vị thế của mình trong màu áo Real Madrid.

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