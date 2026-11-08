May mặc Thái Nguyên bứt tốc về đích

Sản xuất hàng may mặc xuất khẩu tại Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG. Ảnh: TL

Trên hai chuyền may của Công ty TNHH Thương mại và Thời trang DG, phường Bách Quang, những đơn hàng thời trang cao cấp xuất khẩu đang tạo việc làm đều đặn cho hơn 60 lao động. Với chị Nông Thị Hạ, điều khiến chị yên tâm gắn bó là công việc ổn định, đồng thời được đào tạo nâng cao tay nghề để đáp ứng yêu cầu khắt khe của từng sản phẩm.

Ông Nguyễn Văn Giáp, Tổng Giám đốc Công ty, cho biết: Công ty chúng tôi thành lập tháng 11-2025, khi ngành may mặc đã bão hoà doanh nghiệp lựa chọn phân khúc gia công hàng thời trang cao cấp xuất khẩu, nhận các mã hàng có quy mô từ 3.000-5.000 sản phẩm. Quy mô nhỏ nhưng yêu cầu cao về kỹ thuật, chất lượng hoàn thiện đặt doanh nghiệp trước bài toán xây dựng đội ngũ thợ lành nghề và giữ uy tín qua từng lần giao hàng.

Hiện, Công ty duy trì sản lượng khoảng 6.000 sản phẩm/tháng, tiền lương người lao động từ 8-12 triệu đồng/tháng. Những đơn hàng nối tiếp là tín hiệu tích cực để doanh nghiệp từng bước tạo chỗ đứng trong phân khúc đã chọn.

Những chuyến xe xuất hàng rời khỏi Nhà máy may Đại Từ, Công ty CP Đầu tư và Phát triển TDT.

Ở quy mô lớn hơn, Công ty CP Đầu tư Quốc tế THAGACO tập trung nâng năng lực sản xuất tại ba nhà máy: Đại Từ 1, Đại Từ 2 và Thagaco Smart Green Định Hóa. Các nhà máy hiện có khoảng 4.000 lao động, thu nhập bình quân từ 12-14 triệu đồng/người/tháng. Đơn hàng đã được ký đến quý II/2027, tạo cơ sở để doanh nghiệp chủ động kế hoạch sản xuất và duy trì việc làm.

Ông Ngô Mạnh Cường, Giám đốc Nhà máy May Đại Từ 1, cho biết: Từ tháng 12-2025, Công ty đã tập trung đầu tư chiều sâu vào máy móc tự động hóa, chuyển từ chuyền truyền thống sang chuyền treo kết nối dữ liệu với phần mềm quản trị sản xuất.

Chị Hoàng Thị Tuyên, Phòng Quản lý chất lượng, chia sẻ: Từ khi sử dụng chuyền treo, công nhân đỡ mất công vận chuyển bán thành phẩm giữa các công đoạn. Tổ trưởng cũng dễ theo dõi tiến độ, điều phối công việc và kiểm soát chất lượng hơn. Nhờ đó, hiệu suất làm việc tăng khoảng 10-20%. Đổi mới này có ý nghĩa khi doanh nghiệp phải đồng thời đáp ứng tiến độ và chất lượng. Giảm thao tác vận chuyển, hạn chế thời gian chờ giữa các công đoạn giúp khai thác tốt hơn năng lực dây chuyền, tạo dư địa tăng sản lượng.

Tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển TDT, đến hết quý III, doanh thu đạt 572 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 77,6 triệu USD, tăng 22,2% so với cùng kỳ. Sản lượng bình quân khoảng 1,5 triệu sản phẩm/tháng.

Theo ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng Giám đốc Công ty: Năng suất là giá trị cốt lõi của ngành may. TDT chú trọng đầu tư máy trải vải tự động, máy cắt tự động, máy lập trình; đồng thời cải tiến quy trình, tiết giảm chi phí và lãng phí trong sản xuất. Mục tiêu tăng năng suất gắn với bảo đảm chất lượng, thu nhập và duy trì lực lượng lao động ổn định.

Đà tăng trưởng cũng thể hiện tại Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG. Bản tin nhà đầu tư tháng 10/2026 của doanh nghiệp công bố doanh thu tháng đạt 903 tỷ đồng, tăng 51,6% so với cùng kỳ. Lũy kế 10 tháng, doanh thu đạt 8.998 tỷ đồng, tăng 23,8%, hoàn thành 94,7% kế hoạch năm.

Năm 2026, các doanh nghiệp may tiếp tục chịu sức ép khi đơn giá gia công chỉ tương đương hoặc giảm nhẹ so với những năm trước, trong khi chi phí nguyên phụ liệu, năng lượng, logistics, tiền lương và lãi vay tạo sức ép lên doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, việc đầu tư công nghệ, cải tiến sản xuất và giữ ổn định đội ngũ lao động đang giúp doanh nghiệp nâng năng suất, bảo đảm tiến độ giao hàng và duy trì tăng trưởng.

Từ cách lựa chọn phân khúc của DG, đầu tư chiều sâu tại THAGACO, TDT đến kết quả kinh doanh của TNG, những nỗ lực cụ thể đang củng cố niềm tin hoàn thành kế hoạch năm 2026. Đơn hàng được duy trì, năng lực sản xuất được nâng lên cũng tạo nền tảng để các doanh nghiệp chủ động chuẩn bị cho năm 2027.

Kỳ vọng tăng trưởng trong năm tới gắn với khả năng khai thác hiệu quả thiết bị đã đầu tư, phát triển đội ngũ thợ lành nghề và mở rộng hợp tác với khách hàng, từng bước củng cố vị thế của may mặc Thái Nguyên trong chuỗi cung ứng.