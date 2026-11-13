Man Utd từng 6 lần chê Pochettino

Theo The Athletic, Manchester United từng sáu lần đứng trước cơ hội bổ nhiệm Mauricio Pochettino nhưng đều lựa chọn những huấn luyện viên khác. Sau một thập kỷ liên tục thay tướng, tiêu tốn hàng trăm triệu bảng cho các cuộc cải tổ nhưng không thể tìm lại vị thế, đội chủ sân Old Trafford cuối cùng lại quay về với chiến lược gia người Argentina.

Sáu lần bỏ qua Pochettino

Theo tờ báo Anh, mối liên hệ giữa Man Utd và Pochettino bắt đầu từ tháng 5/2016. Khi đó, Sir Alex Ferguson trực tiếp gặp chiến lược gia người Argentina tại nhà hàng Scott’s ở London.

Cuộc gặp không đơn thuần mang tính xã giao. Sir Alex khi ấy ủng hộ kế hoạch đưa Pochettino đến Old Trafford thay Louis van Gaal. Nhà cầm quân người Argentina gây ấn tượng khi giúp Tottenham cạnh tranh chức vô địch Ngoại hạng Anh với Leicester City.

Manchester United từng sáu lần đứng trước cơ hội bổ nhiệm HLV Mauricio Pochettino, (Ảnh: AP)

Các nguồn tin nội bộ Man Utd tiết lộ Pochettino sẵn sàng tiếp quản đội bóng. Hợp đồng của ông với Tottenham được cho là có điều khoản cho phép rời đi, giúp Man Utd không phải trải qua những cuộc đàm phán phức tạp với Chủ tịch Daniel Levy.

Tuy nhiên, Avram Glazer, một trong những đồng sở hữu của Man Utd, đã can thiệp vào quá trình lựa chọn HLV. Khi Tottenham hụt hơi trong cuộc đua vô địch và chỉ cán đích thứ ba, ông muốn bổ nhiệm một nhà cầm quân có kinh nghiệm chinh phục những danh hiệu lớn.

Jose Mourinho vì thế được lựa chọn. Man Utd công bố quyết định chia tay Van Gaal ngay sau khi đội bóng giành FA Cup năm 2016.

Tuy nhiên, khi Mourinho bị Man Utd sa thải vào tháng 12/2018, việc Ferguson ủng hộ Ole Gunnar Solskjaer đã góp phần đưa chiến lược gia người Na Uy đến với chiếc ghế HLV trưởng, ban đầu trên cương vị tạm quyền.

Man Utd khi ấy cũng tiếp tục cân nhắc Pochettino. Dù vậy, nhà cầm quân người Argentina vừa ký hợp đồng mới với Tottenham và không muốn gây sức ép để ra đi.

Tháng 11/2019, cơ hội thứ ba xuất hiện khi Tottenham bất ngờ sa thải Pochettino. Ông trở thành HLV tự do, đồng nghĩa với việc Man Utd có thể tiếp cận mà không phải trả phí giải phóng hợp đồng.

Những người thân cận với đội chủ sân Old Trafford một lần nữa tìm hiểu khả năng bổ nhiệm Pochettino. Tuy nhiên, Solskjaer khi ấy vẫn nhận được sự tin tưởng từ ban lãnh đạo, chỉ vài tháng sau khi được ký hợp đồng chính thức.

Tiêu tốn hàng trăm triệu bảng, Man Utd lại tìm đến Pochettino

Tháng 5/2022 đánh dấu lần Pochettino tiến gần nhất đến chiếc ghế HLV trưởng Man Utd trước thời điểm hiện tại. Sau giai đoạn tạm quyền đầy biến động của Ralf Rangnick, đội bóng thành Manchester tiến hành tuyển chọn người dẫn dắt lâu dài. Pochettino, khi đó đang làm việc tại Paris Saint-Germain, lọt vào danh sách hai ứng viên cuối cùng cùng Erik ten Hag.

Không giống những lần tiếp cận trước, Man Utd lần này thực sự tiến hành phỏng vấn chiến lược gia người Argentina. Ông tham gia các cuộc trao đổi trực tuyến với Giám đốc điều hành Richard Arnold, Giám đốc bóng đá John Murtough và đồng sở hữu Joel Glazer. Darren Fletcher, khi đó giữ chức Giám đốc kỹ thuật, cũng tham gia đánh giá chuyên môn.

Tuy nhiên, Man Utd một lần nữa lựa chọn người khác. Ten Hag gây ấn tượng mạnh nhờ cách tiếp cận chiến thuật tỉ mỉ, thành tích vô địch Hà Lan cùng Ajax và phong cách bóng đá tấn công hấp dẫn.

Pochettino trở thành lựa chọn hàng đầu sau khi Man Utd sa thải HLV Michael Carrick. (Ảnh: AP)

Một yếu tố khác khiến Man Utd chùn bước là khoản phí đền bù hợp đồng cho PSG. Đội bóng Pháp từng thể hiện lập trường cứng rắn khi Real Madrid tiếp cận Pochettino vào năm 2021. Điều đó đồng nghĩa với việc Man Utd sẽ phải trả khoản tiền đền bù đáng kể nếu muốn đưa Pochettino về Old Trafford.

Quyết định này mở ra một chu kỳ đầu tư tốn kém khác tại Old Trafford. Trong hai mùa giải trọn vẹn đầu tiên dưới thời Ten Hag, Man Utd chi hàng trăm triệu bảng để chiêu mộ những cầu thủ như Antony, Casemiro, Lisandro Martinez, Rasmus Hojlund, Mason Mount hay Andre Onana.

Mùa hè 2024, tương lai của Ten Hag bị đặt dấu hỏi. Sau trận chung kết FA Cup, Man Utd tiến hành đánh giá các phương án thay thế và một lần nữa phỏng vấn Pochettino.

Ban đầu, Pochettino được xem là một ứng viên đáng cân nhắc, nhưng ông không lọt vào vòng tuyển chọn cuối cùng, nơi có sự góp mặt của Thomas Tuchel và Roberto De Zerbi.

Theo The Athletic, ở thời điểm đó, Pochettino không thể hiện được phiên bản tốt nhất của bản thân. Tại PSG, Pochettino phải đối mặt với tình trạng chia bè phái nghiêm trọng trong phòng thay đồ, đồng thời gặp nhiều khó khăn trong việc quản lý bộ ba ngôi sao Lionel Messi, Neymar và Kylian Mbappe. Còn tại Chelsea, ông chứng kiến giai đoạn đầu của sự rạn nứt trong mối quan hệ giữa hai đồng sở hữu Todd Boehly và Behdad Eghbali.

Sau cùng, Man Utd quyết định gia hạn hợp đồng với Ten Hag. Tuy nhiên, khi chiếc ghế của nhà cầm quân người Hà Lan một lần nữa lung lay vào mùa thu năm đó, Pochettino vẫn nằm trong danh sách những ứng viên được ban lãnh đạo CLB cân nhắc.

Danh sách rút gọn do Giám đốc thể thao Dan Ashworth, Giám đốc kỹ thuật Jason Wilcox và Giám đốc điều hành Omar Berrada xây dựng có tên Pochettino ở vị trí nổi bật.

Bản đánh giá nội bộ cho thấy Pochettino đáp ứng các tiêu chí quan trọng về kinh nghiệm, khả năng phát triển cầu thủ trẻ và phong cách thi đấu. Tuy nhiên, thành tích giành danh hiệu tương đối khiêm tốn vẫn là điểm khiến ông bị đánh giá thấp hơn một số ứng viên khác.

Lúc này, Pochettino vừa nhận nhiệm vụ dẫn dắt đội tuyển Mỹ. Man Utd không tiến hành theo đuổi ông mà chuyển hướng sang Ruben Amorim. Berrada ủng hộ phương án bổ nhiệm Amorim, trong khi đồng sở hữu Sir Jim Ratcliffe trực tiếp gặp nhà cầm quân người Bồ Đào Nha và muốn đưa ông đến Old Trafford.

Những quyết định nhân sự liên tiếp khiến đội bóng phải gánh thêm chi phí đáng kể. Bên cạnh các khoản đầu tư chuyển nhượng, Man Utd còn phải chi tiền đền bù khi chia tay HLV và mua lại hợp đồng của những người kế nhiệm.

Đến tháng 11/2026, sau khi Michael Carrick không thể duy trì thành tích ấn tượng từng giúp ông đưa Man Utd cán đích thứ ba ở mùa giải trước, ban lãnh đạo lại quyết định thay đổi.

Lần này, Pochettino trở thành lựa chọn hàng đầu. Man Utd đạt thỏa thuận nguyên tắc với chiến lược gia người Argentina và tiến hành làm việc với Liên đoàn Bóng đá Mỹ để giải quyết hợp đồng.

Theo báo Guardian, điều khoản giải phóng hợp đồng của Pochettino vào khoảng 10 triệu USD, tương đương 7,5 triệu bảng. Man Utd còn phải trả thêm chi phí nếu muốn đưa các thành viên ban huấn luyện của ông đến Old Trafford.