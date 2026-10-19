Lý do Ca sĩ mặt nạ mùa mới bị chê

Ca sĩ mặt nạ đã trở lại sau vài năm vắng bóng với 3 tập đầu tiên vừa lên sóng. Những tập đầu của mùa 2026 chưa mang lại hiệu ứng tích cực như mong đợi. Thực tế, chương trình vẫn có những tiết mục hay, âm nhạc đa dạng thể loại. Tuy nhiên, với thành công của những mùa đầu, đặc biệt sự ra mắt của hàng loạt chương trình âm nhạc khiến yêu cầu trong chất lượng âm nhạc, trình diễn của khán giả ngày càng cao, Ca sĩ mặt nạ vì thế được kỳ vọng bùng nổ hơn nữa. Tuy nhiên, phải đến tập 3 với tiết mục Cầm kỳ thi họa của Heo Má Hồng, khán giả mới phần nào thỏa mãn. Nhiều khán giả thậm chí cho rằng phần trình diễn của Heo Má Hồng đã cứu chương trình sau 2 tập khá mờ nhạt.

Ca sĩ mặt nạ hết bất ngờ?

Việc khiến khán giả tò mò đoán xem ai là ca sĩ phía sau các mascot dựa trên giọng hát lẫn những thông tin chương trình đưa ra là điều hấp dẫn riêng của Ca sĩ mặt nạ.

Tuy nhiên, trên mạng xã hội, nhiều khán giả nhận xét các màn trình diễn ở bảng A, B và C vòng 1 thiếu điểm nhấn so với những mùa trước. Không chỉ phần âm nhạc chưa đủ sức tạo bất ngờ, chương trình còn khiến người xem có cảm giác quen thuộc khi hàng loạt mascot được cho là từng tham gia Anh trai “say hi” hoặc Em xinh “say hi”.

Ở một format lấy việc đoán danh tính người biểu diễn làm yếu tố thu hút, những phỏng đoán xuất hiện quá sớm có thể làm giảm sự tò mò của khán giả. Khi màu giọng, cách nhả chữ và phong cách trình diễn làm khán giả dễ dàng liên tưởng đến những nghệ sĩ đã quen mặt, cuộc chơi nhận diện người phía sau lớp mặt nạ phần nào mất đi tính bất ngờ.

Tại tập đầu tiên, Gauci khiến nhiều người liên tưởng đến Negav, Quán quân Anh trai “say hi” mùa 2, bởi cách nói chuyện và màu giọng được cho là có nhiều điểm tương đồng. Sang tập 2, DOL-LA-LA nhanh chóng được dự đoán là Quân A.P nhờ chất giọng trầm, dày và hơi khàn. Cũng trong tập này, MIMIBU được khán giả gọi tên Lyhan, á quân Em xinh “say hi”.

Gauci xuất hiện ở tập 1 được cho là Negav. Ảnh: NSX.

Đến tập 3, BÒ SỮA ACHU tiếp tục làm dấy lên những suy đoán tương tự. Với ca khúc Sài Gòn đau lòng quá, mascot này gây chú ý nhờ giọng hát ấm, nhẹ nhàng cùng cách xử lý và nhả chữ khiến nhiều người liên tưởng đến CongB.

Những ca sĩ kể trên đã có sự hiện diện nhiều tháng thông qua các chương trình của “say hi”. Họ trở nên quen thuộc. Vì thế, nếu họ thực sự là giọng ca ẩn sau các mascot của Ca sĩ mặt nạ năm nay, khán giả phần nào mất đi tâm trạng hào hứng, phán đoán.

Không chỉ nghệ sĩ, các ca khúc gắn với những chương trình âm nhạc này cũng xuất hiện liên tục trong Ca sĩ mặt nạ mùa mới. Chẳng hạn, Gã săn cá được CÔ SAO thể hiện ở tập 2. Hay, Cầm kỳ thi họa của Heo Má Hồng ở tập 3.

Việc nhiều giọng ca và bài hát cùng gợi nhớ đến những chương trình đã phát sóng trước đó khiến một bộ phận khán giả đặt câu hỏi về khả năng tạo ra màu sắc mới của mùa năm nay.

Đương nhiên, chương trình vẫn có những tiết mục hấp dẫn, cho thấy tiềm năng của các mascot. RABIBUUM gây ấn tượng nhờ cách luyến láy, ngân dài ở cuối câu hát. Những đoạn rung giọng mềm mại giúp phần thể hiện có độ uyển chuyển và giàu cảm xúc. Trong khi đó, Báo Berry sở hữu chất giọng sáng, vang và nội lực, tạo điểm nhấn ở những đoạn cao trào. Cách chuyển đổi từ phần đầu nhẹ nhàng, bay bổng sang những đoạn bung sức ở phía sau cũng giúp nhân vật bộc lộ khả năng kiểm soát giọng hát.

Hay đặc biệt Heo Má Hồng ở tập 3. Giọng ca đầy biến hóa, linh hoạt, thể hiện nhiều sắc thái trong một tiết mục của Heo Má Hồng nhận được sự khen ngợi, thích thú từ khán giả. Đây có lẽ là mascot gây ấn tượng nhất trong số các thí sinh của vòng 1.

Phần trình diễn của Heo Má Hồng trong tập 3 được cho là điểm sáng của chương trình. Ảnh: NSX.

Tuy nhiên, những điểm sáng riêng lẻ chưa đủ khỏa lấp cảm giác thiếu đột phá của tổng thể chương trình, đặc biệt về bản phối âm nhạc. KHỈ XÙ MÌ là một ví dụ. Với Gạt đi nước mắt, ca khúc pop/dance-pop pha rap từng gắn liền với Noo Phước Thịnh, mascot này có màn trình diễn sôi động, trẻ trung và thể hiện được khả năng lên những nốt cao. KHỈ XÙ MÌ thậm chí dẫn đầu bảng C vòng 1. Dù vậy, ngoài một số điểm nhấn về giọng hát, bản phối chưa tạo ra khác biệt rõ rệt so với phiên bản quen thuộc.

Vấn đề vì thế không nằm ở việc các mascot có giọng hát tốt hay không, mà ở cách chương trình tạo dấu ấn cho từng tiết mục. Khi lựa chọn ca khúc quen thuộc nhưng chưa mang đến cách xử lý mới mẻ, những màn trình diễn dễ dừng lại ở mức tròn trịa thay vì trở thành tiết mục khiến khán giả muốn xem lại hoặc bàn luận sau khi phát sóng.

Khó khăn trước sự cạnh tranh quá lớn

Trong khi phần âm nhạc chưa tạo được sức bật tương xứng, những màn trò chuyện và tương tác của dàn cố vấn lại chiếm nhiều sự chú ý. Các cố vấn được khán giả nhận xét là trò chuyện, mảng miếng quá nhiều, thậm chí nhiều hơn cả thời lượng của các tiết mục âm nhạc. Ví dụ, tập 3, mối quan hệ giữa Bích Phương và Tăng Duy Tân là một trong những nội dung được khai thác nổi bật.

Hai nghệ sĩ chưa công khai xác nhận chuyện tình cảm. Tuy nhiên, việc thường xuyên xuất hiện cùng nhau và chia sẻ hình ảnh có liên quan trên mạng xã hội khiến họ liên tục được khán giả đặt nghi vấn hẹn hò. Tại Ca sĩ mặt nạ, cả hai tiếp tục được ghép đôi trong nhiều tình huống. Tăng Duy Tân thậm chí được yêu cầu quay về phía Bích Phương để nói lời tỏ tình.

Khán giả mong đợi chương trình có thêm nhiều phần trình diễn bùng nổ. Ảnh: NSX.

Những màn tương tác này có thể tạo thêm yếu tố giải trí và cũng khó tránh trong một game show. Tuy nhiên, nó cũng khiến trọng tâm chương trình dịch chuyển khỏi các tiết mục âm nhạc. Khi chuyện riêng của nghệ sĩ trở thành điểm được chú ý nhiều hơn phần trình diễn, hiệu quả của format dễ bị ảnh hưởng.

Bên cạnh đó, sự bùng nổ của các chương trình âm nhạc như Tinh hà "say hi", Anh trai "say hi", Em xinh "say hi", Anh trai vượt ngàn chông gai hay Chị đẹp đạp gió trong thời gian Ca sĩ mặt nạ vắng bóng cũng góp phần định hình lại thị hiếu khán giả. Sự thay đổi này đặt chương trình trước áp lực không nhỏ khi trở lại, nhất là trong bối cảnh người xem đã quen với những format âm nhạc mới mẻ và có tính tương tác cao.

Ca sĩ mặt nạ vẫn có lợi thế từ những giọng hát giàu kỹ thuật, khả năng biến hóa và sức hấp dẫn của việc khám phá danh tính nghệ sĩ. Tuy nhiên, sau 3 tập đầu, chương trình vẫn cần tạo ra những bản phối có cá tính rõ nét, bùng nổ hơn, đồng thời cân bằng thời lượng giữa âm nhạc và các màn tung hứng của cố vấn. Nếu không, cảm giác quen thuộc từ dàn mascot đến ca khúc có thể tiếp tục là rào cản khiến mùa mới khó tạo được sức hút riêng.