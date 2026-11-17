Ngày 16/11, tờ Mirror Daily đưa tin Lưu Đức Hoa lý giải việc không đóng phim khoảng một năm qua. Nam diễn viên vừa xuất hiện trên đài phát thanh Metro Radio của Hong Kong để quảng bá album mới About Life. Tại đây, nam nghệ sĩ tiết lộ anh đã từ chối nhiều lời mời đóng phim để dành thời gian cho chuyến lưu diễn sắp tới. Lịch trình biểu diễn dự kiến kéo dài đến hết mùa hè 2027.

Ban tổ chức ban đầu lên kế hoạch tổ chức đêm nhạc ở khoảng 8-10 điểm dừng chân. Tuy nhiên, ngoài 6 địa điểm đã công bố tại Trung Quốc đại lục, tour diễn dự kiến có thêm concert ở Singapore, Malaysia và Macau.

Lưu Đức Hoa tạm dừng diễn xuất để tập trung cho âm nhạc. Ảnh: TVBS.

Khi được hỏi đã từ chối bao nhiêu dự án phim để tập trung cho âm nhạc, Lưu Đức Hoa hài hước cho biết số lượng nhiều đến mức anh không thể đếm xuể. Nam ca sĩ tiết lộ các công ty sản xuất phim thậm chí đã liên hệ để thảo luận về những dự án có thể thực hiện vào năm 2028.

Để chuẩn bị cho tour diễn, Lưu Đức Hoa duy trì lịch tập luyện chuyên sâu 4 tiếng mỗi ngày, gồm 2 tiếng luyện vũ đạo và 2 tiếng luyện thanh. Với đêm diễn tại Hong Kong vào tháng 12, danh sách tiết mục chủ yếu gồm những ca khúc quen thuộc, cộng thêm 2 bài hát mới là I Was Young Once và Little Angel.

Trong đó, Little Angel là ca khúc anh viết tặng con gái. Tuy nhiên, khi được hỏi liệu con gái có xuất hiện trên sân khấu hay không, Lưu Đức Hoa trả lời “không”. Nam ca sĩ còn hào hứng nói con gái đã nghe bài hát và có thể nhảy theo.

Bên cạnh kế hoạch lưu diễn, Andy Lau cũng được hỏi về khả năng xuất hiện với tư cách khách mời trong chương trình biểu diễn sắp tới của người bạn Trương Gia Huy tại Hong Kong Coliseum. Anh vui vẻ trả lời: "Tôi đang chờ lời mời của anh ấy. Nếu anh ấy mời, tôi sẽ nhận lời. Tôi đã bao giờ từ chối đâu?". Nam ca sĩ thậm chí đùa có thể mặc lại trang phục kinh điển trong bộ phim Hoàng tử quyến rũ để xuất hiện trên sân khấu.

Ngoài ra, Lưu Đức Hoa cũng chia sẻ về bộ phim Câu chuyện về con rùa ấy mà anh đầu tư sản xuất. Tác phẩm vừa hoàn tất quá trình quay phim. Nam nghệ sĩ mô tả dàn diễn viên trong phim có phần lập dị. Khi được hỏi có tham gia diễn xuất hay không, anh hài hước nói mình chỉ tình cờ xuất hiện với vai nhỏ là ông chủ.