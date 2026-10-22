Lựa chọn đúng, trúng nội dung giám sát

Sát thực tiễn, chọn đúng vấn đề

Thời gian qua, hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND xã Lũng Cú tập trung vào những chính sách gắn trực tiếp với đời sống người dân. Qua đó, một số hạn chế trong thực hiện chính sách được chỉ ra, cho thấy yêu cầu giám sát không thể dừng ở xem xét báo cáo, hồ sơ mà đi sâu vào triển khai tại cơ sở, nhận diện đúng những khâu còn yếu.

Thông qua tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND xã Thái Hòa kịp thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân.

Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND xã Lũng Cú đã thành lập Đoàn giám sát giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh theo Nghị định số 66/2025/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chính sách cho trẻ em nhà trẻ, học sinh, học viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo và cơ sở giáo dục có trẻ em nhà trẻ, học sinh hưởng chính sách tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Ma Lé có 438 học sinh thuộc diện được xem xét hỗ trợ. Tuy nhiên, một số hồ sơ còn thiếu thông tin, việc ghi chép, xác nhận chữ ký và thông báo chế độ hỗ trợ chưa đầy đủ. Những hạn chế này ảnh hưởng trực tiếp đến việc bảo đảm quyền lợi của học sinh. Đoàn giám sát kiến nghị nhà trường rà soát toàn bộ hồ sơ, bổ sung thông tin, chữ ký và các giấy tờ còn thiếu; hoàn thiện biên bản xét duyệt, bổ sung, cắt giảm đối tượng hưởng chính sách, bảo đảm hồ sơ đầy đủ, thống nhất và đúng quy định.

Ở lĩnh vực chi trả dịch vụ môi trường rừng vừa được Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND xã Lũng Cú giám sát, nguồn kinh phí tiếp nhận năm 2026 gần 7,49 tỷ đồng đặt ra yêu cầu quản lý, phân bổ và thanh toán chính xác, công khai. Qua giám sát, một số hồ sơ còn thiếu, sai thông tin, chi trả có nội dung chưa sát với diện tích thực tế; một số khoản kinh phí cần được đẩy nhanh chi trả. Việc chỉ rõ những điểm chưa phù hợp giúp các đơn vị liên quan có căn cứ rà soát, hoàn thiện hồ sơ và xử lý những khâu còn chậm, bảo đảm quyền lợi của người dân.

Tại xã Đường Thượng, HĐND xã và các Ban HĐND xã đã tổ chức nhiều hoạt động giám sát về thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội... Qua kiểm tra, đoàn giám sát không phát hiện trường hợp chi sai đối tượng, sai mức trợ cấp; việc chi trả đầy đủ, đúng thời gian. Tuy nhiên, việc cập nhật biến động đối tượng ở một số thôn chậm, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ chưa thường xuyên, khiến một số trường hợp đủ điều kiện chưa hoàn tất thủ tục để được xem xét hỗ trợ. Trong điều kiện địa bàn rộng, dân cư phân tán, đoàn giám sát kiến nghị tăng cường rà soát đối tượng, nâng cao trách nhiệm phối hợp và đẩy mạnh chi trả không dùng tiền mặt.

Đưa chính sách vào cuộc sống

Nếu tại Lũng Cú và Đường Thượng, giám sát làm rõ những điểm cần chấn chỉnh trong thực hiện chính sách, thì ở xã Thái Hòa, vai trò của đại biểu dân cử được thể hiện từ lắng nghe, tổng hợp nguyện vọng của người dân để góp phần xây dựng chủ trương sát thực tiễn.

Qua các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp, kiến nghị mở rộng đường giao thông liên thôn từ 3,5 m lên 5 m được HĐND xã tiếp thu, tổng hợp và phản ánh đến cấp ủy, chính quyền. Theo đồng chí Nguyễn Thị Thanh Trang, Phó Chủ tịch HĐND xã Thái Hòa, Thường trực HĐND xã đã tham gia ý kiến vào dự thảo nghị quyết chuyên đề về phát triển giao thông nông thôn, đồng thời tuyên truyền để đại biểu và cử tri hiểu, đồng thuận với chủ trương sau khi nghị quyết được ban hành.

Ông Trần Văn Đông, thôn Tân Lập, cho biết gia đình sẵn sàng tháo dỡ các công trình kiên cố nằm trong phạm vi mở rộng đường, bàn giao mặt bằng để công trình sớm được triển khai. Từ câu chuyện ở xã Thái Hòa có thể thấy, việc tiếp nhận và theo dõi kiến nghị của cử tri có ý nghĩa quan trọng trong quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện chủ trương ở địa phương.

Ở xã Yên Sơn, hoạt động giám sát của HĐND xã đối với chính sách hỗ trợ sinh kế từ Chương trình mục tiêu quốc gia được nhìn nhận qua kết quả phát triển đàn vật nuôi. Từ 14 con bò hỗ trợ 7 hộ nghèo tại thôn Nhùng Dàm đầu năm 2025, đến nay đàn bò đã sinh sản thêm 11 con bê. Kết quả này cho thấy tiềm năng của mô hình hỗ trợ khi người dân được hướng dẫn chăm sóc, từng bước tích lũy tư liệu sản xuất để phát triển kinh tế gia đình.

Đồng chí Lê Quang Hải, Phó Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND xã Yên Sơn, cho biết: “Qua giám sát thực tế, các hộ được hỗ trợ phấn khởi, đàn bò sinh trưởng tốt, bước đầu tạo điều kiện để phát triển kinh tế và hướng tới thoát nghèo bền vững. Đồng thời, giám sát là cơ sở quan trọng để đánh giá tính khả thi, hiệu quả của chính sách, bảo đảm nguồn lực hỗ trợ đến đúng đối tượng và đem lại kết quả thiết thực”.

Từ thực tiễn triển khai ở các địa phương, nâng cao chất lượng giám sát bắt đầu từ lựa chọn đúng vấn đề, bám sát thực tiễn và xác định rõ trách nhiệm trong tổ chức thực hiện. Khi kiến nghị được theo dõi, đôn đốc đến cùng, những tồn tại được khắc phục, chính sách đến đúng đối tượng, nguồn lực phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý và củng cố niềm tin của Nhân dân.