Lũ trên các sông giảm dần

Theo bản tin sáng 11-11 của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa, trong 24 giờ qua, do ảnh hưởng của rìa nam lưỡi cao lạnh lục địa tăng cường mạnh, kết hợp nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa đến mưa to, cục bộ có mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 10 đến 70mm, có nơi cao hơn như: Khánh Vĩnh 143,2mm, Khánh Sơn 113,3mm.

Do mưa lớn, trên các sông, suối khu vực phía bắc tỉnh đã xuất hiện một đợt lũ nhỏ, đạt đỉnh lũ vào tối 10-11 và đang giảm dần. Cụ thể, trên sông Dinh Ninh Hòa tại Dục Mỹ, đỉnh lũ đạt 15,22m lúc 8 giờ ngày 10-11, dưới báo động 1 là 0,28m; mực nước lúc 5 giờ ngày 11-11 là 13,87m, dưới báo động 1 là 1,63m.

Trên sông Cái Nha Trang tại Đồng Trăng, đỉnh lũ đạt 7,55m lúc 20 giờ ngày 10-11, dưới báo động 1 là 0,45m; mực nước lúc 5 giờ ngày 11-11 là 5,74m, dưới báo động 1 là 2,26m.

Trên sông Cái Phan Rang, mực nước có dao động nhỏ. Tại Tân Mỹ, mực nước lúc 5 giờ là 33,32m, dưới báo động 1 là 2,18m. Tại Phan Rang, mực nước lúc 5 giờ là 0,98m, dưới báo động 1 là 1,52m.

Lũ trên sông Cái Nha Trang đang giảm.

Dự báo mưa ngày và đêm 11-11.

Dự báo ngày và đêm 11-11, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa các nơi phổ biến từ 50 đến 100mm, có nơi cao hơn 150mm.

Vùng biển ngoài khơi tỉnh Khánh Hòa và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông mạnh, gió Đông Bắc cấp 5, cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 3-4m, biển động. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét