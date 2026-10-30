Lớp học nơi biên cương

Trung tá Hàn Seo Chúng, Đồn Biên phòng Thàng Tín tận tình hướng dẫn từng nét chữ.

Kiên trì từng nét chữ

Sau khi hoàn thành chương trình xóa mù chữ giai đoạn 1 năm học 2025 - 2026 tại xã Thanh Thủy, 16 học viên đã biết đọc, biết viết, từng bước vận dụng kiến thức vào cuộc sống. Với những người trước đây chưa biết chữ, niềm vui bắt đầu từ những điều bình dị như nhận mặt chữ, viết được họ tên mình hay đọc những dòng chữ quen thuộc.

Chị Đặng Thị Ghiệu, sinh năm 1983, dân tộc Dao, thôn Giang Nam chia sẻ: “Ngày đi làm nương rẫy, tối về cầm vở đi học xóa mù chữ, ban đầu tôi cũng bỡ ngỡ, e ngại vì ở độ tuổi này, mình mới đi học. Thế nhưng khi đến lớp, được cô giáo và cán bộ Biên phòng giảng dạy tận tình, tôi đã biết đọc, biết viết, biết đến các con số... Tôi vui lắm, khi thành thạo bảng chữ cái, tôi tự viết họ và tên mình lên trên giấy”.

Với học viên lớn tuổi, việc tiếp thu kiến thức mới đòi hỏi sự kiên trì và phương pháp giảng dạy phù hợp. Các bài học bắt đầu từ những nét chữ, âm, vần cơ bản, kết hợp hình ảnh và ví dụ gần gũi với đời sống để học viên dễ tiếp thu. Nội dung về giữ đất, giữ rừng, bảo vệ đường biên, mốc giới cũng được lồng ghép bằng cách diễn đạt mộc mạc, dễ hiểu. Khi cần thiết, giáo viên sử dụng tiếng dân tộc để hỗ trợ học viên nắm bắt bài giảng.

Việc học của bà con còn phụ thuộc vào công việc gia đình, nương rẫy và điều kiện đi lại. Vì vậy, bên cạnh giảng dạy, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng cũng kiên trì vận động, động viên học viên thu xếp công việc để duy trì việc đến lớp.

Trung úy Đàm Đức Mạnh, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, cho biết: “Có những hôm trời mưa lạnh, đường đi lại khó khăn do sạt lở, nhưng khi đến lớp, thấy bà con vẫn ngồi chờ, trên tay cầm sẵn sách vở. Sự ham học và quyết tâm biết chữ của bà con chính là động lực để chúng tôi tiếp tục gắn bó với lớp học, cố gắng truyền đạt kiến thức để mọi người có thể đọc thông, viết thạo”.

Con chữ giữ vững biên cương

Từ những lớp học cụ thể tại cơ sở, công tác xóa mù chữ đang được triển khai trên nhiều địa bàn trong tỉnh. Trong giai đoạn 1 năm học 2025-2026, toàn tỉnh có 49 lớp xóa mù chữ hoàn thành chương trình với 1.114 học viên trong độ tuổi từ 15 đến 62. Tham gia giảng dạy có 353 giáo viên, trong đó có 39 cán bộ Bộ đội Biên phòng thuộc 12 đồn Biên phòng. Kết quả này góp phần mở rộng cơ hội học tập, giúp người dân, nhất là đồng bào ở khu vực biên giới, từng bước nâng cao khả năng đọc, viết.

Với bà Lù Già Thì, thôn Cốc Mui Hạ, xã Thàng Tín, biết chữ đồng nghĩa với việc có thể tự đọc giấy tờ và ký tên khi làm thủ tục, thay vì phải nhờ người khác hoặc điểm chỉ như trước. Bà Thì chia sẻ: “Trước đây tôi không biết chữ, có giấy tờ gì của xã cũng phải nhờ người khác đọc hộ. Khi làm thủ tục thì không ký tên được, chỉ biết lăn tay điểm chỉ, thế nên tôi quyết tâm đi học. Đến giờ đọc và viết, tôi đều có thể tự làm”.

Việc biết chữ còn giúp người dân chủ động tiếp nhận thông tin, đồng thời tạo thuận lợi cho công tác tuyên truyền, vận động ở địa bàn biên giới.

Trung tá Hàn Seo Chúng, cán bộ Đồn Biên phòng Thàng Tín chia sẻ: “Khi đã biết đọc, biết viết, bà con có thể chủ động tiếp nhận thông tin, hiểu rõ hơn những nội dung chúng tôi tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các quy định liên quan đến quản lý, bảo vệ biên giới. Nhờ đó, việc tuyên truyền, vận động cũng thuận lợi hơn, giúp bà con nâng cao nhận thức và cùng bộ đội biên phòng tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ”.

Mỗi lớp học khép lại không chỉ mang theo những con chữ được trao truyền mà còn góp phần gắn kết người lính biên phòng với đồng bào nơi biên giới. Từ sự tận tâm, bền bỉ trong những việc làm thiết thực, niềm tin của nhân dân đối với bộ đội ngày càng được vun đắp, tạo nền tảng xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, cùng bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.