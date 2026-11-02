Lịch thi đấu chiều thứ Tư 4-11

Trẻ có đủ chỗ học, phụ huynh yên tâm làm việc là mục tiêu của những công trình trường học đang được đầu tư tại xã An Viễn, thành phố Đồng Nai. Việc ưu tiên nguồn lực cho giáo dục - đào tạo là cách địa phương cụ thể hóa tinh thần lấy con người làm trung tâm của Nghị quyết số 16 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065.