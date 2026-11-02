Giáo dục

Lịch thi đấu chiều thứ Tư 4-11

Lịch thi đấu loạt trận chiều thứ Tư 4-11 của Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active.

Chuyên trang An Ninh Thủ Đô - Báo Công an nhân dân
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13h30

Sân 1, Bảng S: THPT Thanh Oai B - THPT Phan Huy Chú Đống Đa

Sân 2, Bảng Z: THPT Tây Hồ - THPT Minh Khai Kiều Phú

Sân 3, Bảng C: THPT Hoài Đức C - THPT Xuân Đỉnh

Sân 4, Bảng Đ: THPT Trần Phú Hoàn Kiếm - THPT Wellspring

Sân 5, Bảng AA: THPT Quang Trung Hà Đông - THPT Ngôi sao HN Hoàng Mai

14h30

Sân 1, Bảng X: THPT Chuyên ngữ - THPT Hà Thành

Sân 2, Bảng F: THPT Nguyễn Quốc Trinh - THPT Việt Đức

Sân 3, Bảng F: THPT Nhân Chính - THPT Cầu Giấy

Sân 4, Bảng G: THPT Phú Xuyên A - THPT Đồng Quan

Sân 5, Bảng G: THPT Lê Quý Đôn Đống Đa - THPT Trí Đức

15h30

Sân 1, Bảng H: THPT Marie Curie Mỹ Đình - THPT Trần Quốc Tuấn

Sân 2, Bảng H: THPT Thượng Cát - THPT Lương Thế Vinh

Sân 3, Bảng I: THPT Phúc Thọ - THPT Phan Huy Chú Thạch Thất

Sân 4, Bảng I: THPT Nguyễn Du Thanh Oai - THPT Lý Thường Kiệt Việt Hưng

Sân 5, Bảng J: THPT FPT - THPT Chuyên Nguyễn Huệ

Lê Vinh

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/lich-thi-dau-chieu-thu-tu-4-11-post674157.antd