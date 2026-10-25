Lên rừng, chạm vào thiên nhiên

Anh Lê Long - hướng dẫn viên du lịch tự do ở phường Hội Phú - cảm nhận: “Xứ Pleiku lạ thật, suối thác đâu đâu cũng có, tưởng như con người ở đây sinh ra từ dòng nước vậy. Thiên nhiên, cảnh vật mỗi mùa mỗi khác, dòng suối, con thác cũng vậy, mỗi mùa lại khoác lên mình một tấm áo mới”.

Ở Pleiku, muốn tìm đến thiên nhiên, đôi khi chẳng cần đi đâu xa. Những dòng suối như Hội Phú (phường Pleiku, phường Hội Phú), suối Ia Kring (phường Diên Hồng, phường Pleiku), suối Ia Nil (phường Thống Nhất)… len qua phố phường, tạo nên những khoảng xanh giữa nhịp sống đô thị.

Du khách tận hưởng cảm giác kết nối với thiên nhiên rộng lớn trên đỉnh Chư Nâm. Ảnh: Long Lê

Men theo bờ suối, người ta có thể tạm gác lại sự ồn ào, lắng nghe tiếng nước chảy, cảm nhận làn gió mát dưới những tán cây. Ở những ngôi làng truyền thống như Plei Ơp, hành trình ấy còn có thể nối dài bằng những câu chuyện của người Jrai về thuở ông bà lập làng bên suối.

Với người dân phố Núi, những dòng nước ấy còn lưu giữ ký ức của nhiều thế hệ. Ông Trần Mạnh Thắng (phường Thống Nhất) nhớ lại những ngày thơ ấu cùng bạn bè băng qua ruộng, lội suối, tắm suối giữa những ngày nắng.

Du khách trải nghiệm dã ngoại cắm trại trên núi, tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ của vùng đất phía Tây tỉnh. Ảnh: Hùng Nguyễn

“Những dòng suối chảy xuyên lòng phố là một mảnh ghép đặc biệt, là phần ký ức sống động của vùng đất và con người Pleiku. Là dân phố Núi, tôi rất mê những hoạt động dã ngoại như đi suối, đi thác” - ông kể.

Khi mùa mưa dần khép lại, cao nguyên bước vào mùa khô, cũng là lúc những chuyến đi khám phá núi rừng trở nên thuận lợi hơn.

Thời điểm này, ven sườn Chư Đang Ya (xã Biển Hồ), sắc vàng dã quỳ bắt đầu gọi mùa; những điểm đến như thác Mơ (xã Ia Krái), thác Salom (xã Gào), thác Ba (xã Đak Đoa)… gợi mở thêm lựa chọn cho người thích đi bộ giữa thiên nhiên, ngắm cảnh và tận hưởng không khí trong lành.

Với kinh nghiệm của một người mê xê dịch khám phá thiên nhiên, anh Nguyễn Văn Hùng (phường Diên Hồng) cho hay, những chuyến đi suối, ngắm thác hay leo núi không chỉ dành riêng cho khách phương xa.

Hòa mình vào thiên nhiên ở thác Mơ (xã Ia Krái). Ảnh: Hùng Nguyễn

Người dân địa phương cũng tìm thấy niềm vui trong những hành trình ngắn, vừa vận động, vừa có dịp khám phá cảnh sắc quanh nơi mình sống. Anh Hùng cho biết nhiều bạn bè, người quen sau khi trải nghiệm thiên nhiên Gia Lai đều thích thú bởi cảm giác thư thái, được tạm rời xa nhịp sống thường nhật.