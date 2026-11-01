Lee Jung Jae từ chức giám đốc

Tờ Sports Khan đưa tin theo Hệ thống Dữ liệu Điện tử của Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc (DART) công bố ngày 1/11, Lee Jung Jae đã đệ đơn từ chức khỏi vị trí Giám đốc nội bộ Artist Studio từ ngày 25/10. Ngay sau đó, công ty đã thông qua quyết định đổi tên thành Studio SolSol.

Đến ngày 30/10, đài truyền hình MBN chính thức trở thành cổ đông lớn nhất của Studio SolSol sau khi thâu tóm 20,06% cổ phần. Cùng thời điểm, tỷ lệ sở hữu của Artist Company (công ty quản lý do Lee Jung Jae nắm quyền kiểm soát) tại đây cũng sụt giảm mạnh từ 15,78% xuống còn 2,43%. Mặc dù từ bỏ vai trò quản lý và vị thế cổ đông lớn nhất, tài tử Squid Game vẫn còn giữ lại 95.179 cổ phiếu cá nhân (tương đương 0,83%). Điều này cho thấy tài tử chưa hoàn toàn cắt đứt liên kết tài chính với đơn vị.

Lee Jung Jae chính thức rời ghế Giám đốc nội bộ của Artist Studio. Ảnh: News1.

Artist Studio tiền thân là RaemongRaein - nhà sản xuất đứng sau bộ phim truyền hình nổi tiếng Reborn Rich (Cậu út nhà tài phiệt), có Song Joong Ki đóng chính. Tháng 3/2024, Lee Jung Jae cùng đồng nghiệp thân thiết Jung Woo Sung đầu tư vào công ty và rơi vào cuộc tranh chấp quyền quản lý với cựu đại diện Kim Dong Rae. Cuối tháng 10/2024, phía Lee Jung Jae giành chiến thắng tại đại hội cổ đông, tiếp quản HĐQT và đổi tên công ty thành Artist Studio.

Đến tháng 9, Tòa án Cấp cao Seoul tiếp tục tuyên Lee Jung Jae thắng kiện trong vụ kiện bồi thường thiệt hại đối với ông Kim, buộc cựu đại diện này phải trả cho nam diễn viên khoảng 749 triệu won. Việc ông bất ngờ rút lui khỏi công ty chỉ một tháng sau phán quyết của tòa án đang thu hút sự chú ý lớn từ dư luận Hàn Quốc.

Song song với biến động tại công ty sản xuất, Artist Company hiện cũng đối mặt với sóng gió nội bộ. Ngày 22/10, công ty đã nộp đơn tố cáo 5 cựu quản lý lên Cảnh sát Gangnam (Seoul) với cáo buộc vi phạm niềm tin và gây thiệt hại ước tính 681,7 triệu won. Trước đó không lâu, vào ngày 2/10, tài tử Jung Woo Sung cũng đã từ chức Giám đốc nội bộ tại Artist Company, song vẫn duy trì 10,99% cổ phần và tiếp tục hoạt động với tư cách diễn viên thuộc quản lý của công ty.