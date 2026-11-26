Người Được Chọn, bộ phim được kỳ vọng đánh dấu màn trở lại của nam nghệ sĩ, đã bỏ lỡ lịch chiếu ngày 6/11 và chưa công bố thời điểm phát hành mới. Chỉ còn hơn một tháng nữa là năm 2026 khép lại, cơ hội để anh có thêm phim ra rạp ngày càng mong manh.

Hoài Linh đảm nhận vai thầy Thạch, một người hầu đồng trải qua nhiều biến cố và mang những góc khuất nội tâm. Đây là hình tượng khác biệt so với các vai hài quen thuộc của nam nghệ sĩ. Nhân vật mở ra cơ hội để anh thể hiện chiều sâu diễn xuất trong câu chuyện khai thác tín ngưỡng thờ Mẫu và văn hóa hầu đồng.

Hoài Linh đang đứng trước nguy cơ lỡ hẹn với màn ảnh rộng trong năm 2026.

Bộ phim đã lỡ hẹn với ngày phát hành dự kiến, trong khi lịch chiếu mới chưa được công bố. Nếu không có chuyển biến, Hoài Linh nhiều khả năng sẽ không có thêm phim điện ảnh ra mắt trong năm 2026.

Điều đáng tiếc là nam nghệ sĩ đang trở lại. Năm 2024, Hoài Linh đảm nhận vai ông Đạo trong Làm Giàu Với Ma. Anh khắc họa hình ảnh người cha nghèo, lam lũ nhưng giàu tình thương. Bộ phim đạt khoảng 128 tỷ đồng, trở thành tác phẩm thành công đáng chú ý của anh tại phòng vé.

Năm 2025, Hoài Linh tiếp tục xuất hiện trong Làm Giàu Với Ma 2: Cuộc Chiến Hột Xoàn với vai ông Nháy. Nhân vật hài hước, láu lỉnh giúp anh phát huy sở trường diễn xuất. Tác phẩm thu về khoảng 101 tỷ đồng. Riêng hai phần phim mang về hơn 229 tỷ đồng doanh thu.

Trước đó, Hoài Linh còn ghi dấu qua nhiều bộ phim như Nhà Có 5 Nàng Tiên, Tía Tui Là Cao Thủ, Nắng, Dạ Cổ Hoài Lang và Mặt Nạ Máu. Những vai diễn từ hài hước đến tình cảm gia đình giúp anh tạo dựng vị trí riêng trong điện ảnh Việt. Sức hút của nam nghệ sĩ được duy trì qua nhiều thế hệ khán giả.

Thời gian qua, dù không còn xuất hiện dày đặc như giai đoạn đỉnh cao, Hoài Linh vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật, trong đó có sân khấu kịch. Anh cũng tham gia những dự án điện ảnh mới, nhưng Người Được Chọn là cái tên được chờ đợi bởi vai diễn khác biệt.

“Khó cứu” ở đây không có nghĩa Hoài Linh đã hết sức hút hay đánh mất vị trí trong điện ảnh. Điều khó cứu vãn hơn cả là cơ hội để anh trở lại màn ảnh rộng ngay trong năm 2026. Sau những dấu ấn phòng vé, khán giả vẫn chờ đợi vai diễn mới của nam nghệ sĩ. Nhưng trước mắt, cuộc hẹn mang tên Người Được Chọn vẫn chưa biết khi nào thành hiện thực.