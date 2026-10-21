Hộp của iPhone Duo

Mặt trước của hộp đựng cho thấy iPhone Duo ở trạng thái mở hoàn toàn. Ảnh: Weibo.

Những bức ảnh cho thấy hộp đựng iPhone Duo có thiết kế tương tự các mẫu điện thoại truyền thống của Apple, nhưng thay đổi hình minh họa để phù hợp với màn hình gập. Trong bài đăng trên X, tài khoản Jeffrey Umanzor chia sẻ 4 bức ảnh chụp mặt trước và mặt sau của 2 hộp sản phẩm.

"Cái nhìn đầu tiên về hộp đựng iPhone Duo, bạn nghĩ sao?", tài khoản này viết.

Đáng chú ý, mặt trước hộp thể hiện hình ảnh thiết bị trong trạng thái mở hoàn toàn. Màn hình có tỷ lệ gần vuông, với đường gấp nằm ở chính giữa. Hình nền hiển thị phong cảnh núi và sa mạc, tạo hiệu ứng thị giác trải dài trên cả 2 nửa màn hình.

Ngoài ra, 2 hộp đựng được tài khoản Jeffrey Umanzor chia sẻ sử dụng hình nền khác nhau. Một phiên bản có tông màu sáng, kết hợp nền trời xanh nhạt và những đồi cát vàng. Phiên bản còn lại sử dụng sắc tím đậm và đen, tạo cảm giác tương phản rõ rệt.

Cách thiết kế này giúp làm nổi bật đặc điểm quan trọng nhất của iPhone Duo. Thay vì chỉ thể hiện một mặt màn hình như iPhone thông thường, Táo khuyết sử dụng hình ảnh thiết bị mở rộng để nhấn mạnh không gian hiển thị.

Mặt sau hộp có bố cục quen thuộc với các thông tin sản phẩm, mã QR, ký hiệu chứng nhận và mã vạch. Một số phần văn bản xuất hiện bằng tiếng Trung, cho thấy những hộp sản phẩm trong ảnh có thể dành cho thị trường Trung Quốc.

Tuy nhiên, hình ảnh trên mạng xã hội chưa đủ để xác định nguồn gốc chính xác của các hộp đựng. Apple cũng chưa xác nhận những bức ảnh do tài khoản này chia sẻ.

Trước đó, thiết kế bao bì iPhone Duo đã xuất hiện trong các thảo luận trên Reddit. Một số người dùng nhận xét cách gã khổng lồ công nghệ Mỹ thể hiện sản phẩm trên hộp khá giống các dòng điện thoại gập khác, với thiết bị được mở phẳng thay vì gập lại.

Ngày 20/10, MacRumors tiếp tục đưa tin về video mở hộp iPhone Duo đầu tiên xuất hiện trên YouTube. Video do kênh Kingmi Mobile đăng tải, giới thiệu phiên bản Night Sky dung lượng 1 TB.

iPhone Duo là bước chuyển lớn trong thiết kế smartphone của Apple. Sản phẩm có màn hình ngoài 5,4 inch và màn hình bên trong 7,6 inch. Khi mở ra, người dùng có thể tận dụng không gian hiển thị lớn để xem nội dung hoặc sử dụng nhiều ứng dụng.

Mẫu điện thoại này bắt đầu nhận đặt trước từ ngày 16/10 và dự kiến chính thức bán ra ngày 23/10. Giá khởi điểm tại Mỹ là 1.999 USD cho phiên bản 256 GB.

Song, tình trạng khan hàng xuất hiện chỉ ít phút sau khi Apple mở đặt trước. Thời gian giao hàng trên cửa hàng trực tuyến của Táo khuyết đã kéo dài đến ngày 25/1/2027 đối với những đơn hàng mới.