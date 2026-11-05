Hồng Đào bật khóc nức nở

Một khán giả sau khi được xem sớm Ngày Con Còn Mẹ đã chia sẻ cảm xúc: “Thật sự là chỉ biết khóc và khóc. Chuẩn bị tâm lý là khóc rồi, nhưng không ngờ là giàn giụa mỗi khi thấy cô Hồng Đào và Phương Anh Đào khóc”. Người này cũng bày tỏ mong muốn trở lại rạp vào ngày 11/11, thậm chí dự định đi xem cùng mẹ.

Phản hồi trên nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi Ngày Con Còn Mẹ lựa chọn câu chuyện tình mẫu tử làm trọng tâm. Trong phim, Hồng Đào đảm nhận vai bà Tím, người mẹ có mối quan hệ không ít khúc mắc với con gái Mây do Phương Anh Đào thủ vai. Những phân cảnh cả hai cùng rơi nước mắt được kỳ vọng sẽ là điểm chạm cảm xúc của tác phẩm.

Ngày Con Còn Mẹ lựa chọn câu chuyện tình mẫu tử làm trọng tâm.

Câu chuyện xoay quanh Mây, cô gái mang trong lòng nhiều tổn thương từ khi còn nhỏ. Mây luôn cảm thấy mẹ dành nhiều tình cảm và sự ưu tiên cho người anh trai Hai Pháo, trong khi bản thân không nhận được sự quan tâm như mong muốn. Cảm giác bị bỏ quên khiến cô dần tạo khoảng cách với mẹ, mang theo những ấm ức chưa có cơ hội giãi bày.

Ở chiều ngược lại, bà Tím cũng có những cách thể hiện tình thương riêng. Tuy nhiên, sự khác biệt trong suy nghĩ và cách bày tỏ tình cảm khiến hai mẹ con thường xuyên xảy ra bất đồng. Những điều chưa từng được nói ra dần trở thành khoảng cách, khiến Mây khó nhìn nhận tình yêu của mẹ một cách trọn vẹn.

Một biến cố xuất hiện đã khiến cuộc sống của các nhân vật thay đổi. Từ đó, Mây có cơ hội nhìn lại những ký ức cũ, những lựa chọn của mẹ và cả tình cảm mà cô từng cho rằng mình không nhận được. Ngày Con Còn Mẹ không chỉ kể câu chuyện về một người con trách móc mẹ, mà còn đặt ra vấn đề về những tổn thương âm thầm có thể tồn tại trong một gia đình dù các thành viên vẫn yêu thương nhau.

Hồng Đào và Phương Anh Đào trong Ngày Con Còn Mẹ.

Với vai bà Tím, Hồng Đào tiếp tục có cơ hội thể hiện thế mạnh ở những nhân vật người mẹ giàu nội tâm. Trước đó, nữ nghệ sĩ từng gây chú ý với vai bà Đào trong Mai và bà Hậu trong Mang Mẹ Đi Bỏ. Mỗi nhân vật mang một hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều đặt Hồng Đào trước thử thách thể hiện tình cảm gia đình bằng những sắc thái riêng.

Đáng chú ý, Hồng Đào và Phương Anh Đào từng cùng xuất hiện trong Mai, khi nữ nghệ sĩ đảm nhận vai mẹ của nhân vật Duy. Đến Ngày Con Còn Mẹ, cả hai chuyển sang mối quan hệ mẹ con ruột, với những xung đột và tổn thương được khai thác trực diện hơn. Sự kết hợp này tạo thêm điểm nhấn cho bộ phim, nhất là khi cả hai có nhiều phân đoạn đòi hỏi khả năng thể hiện cảm xúc.

Được đạo diễn Vũ Ngọc Đãng thực hiện, Ngày Con Còn Mẹ có thời lượng 107 phút, hướng đến câu chuyện gia đình và tình mẫu tử.

Qua những phản hồi đầu tiên từ khán giả xem sớm, Ngày Con Còn Mẹ đang nhận được sự quan tâm nhờ câu chuyện gần gũi và diễn xuất của Hồng Đào, Phương Anh Đào. Bộ phim sẽ có dịp tiếp cận đông đảo khán giả khi chính thức ra rạp, trong đó những phân cảnh hai mẹ con đối diện với tổn thương được kỳ vọng trở thành điểm nhấn đáng nhớ.