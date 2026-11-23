Bản sắc hun đúc qua nghìn năm dựng nước, giữ nước

Văn hoá Việt là tấm căn cước của dân tộc Việt Nam với 5 đặc trưng cốt lõi như nền văn minh lúa nước; tính cộng đồng làng xã; coi trọng gia đình; luôn đề cao tinh thần yêu nước nhưng vẫn có tính cởi mở và tiếp biến uyển chuyển. Nhờ thế, mà qua hàng nghìn năm nay, dù phải chịu nhiều cuộc xâm lăng của các nước lớn đến từ phương Bắc, phương Tây, dân tộc Việt Nam vẫn không bị đồng hoá. Đất nước Việt Nam độc lập, tự do, hoà bình thống nhất, đổi mới và đang vươn mình bước vào kỷ nguyên mới hôm nay, là thành quả của công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc của Nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng quang vinh.

Lễ hội Tiên Lục dưới tán cây dã hương nghìn năm tuổi. Ảnh: Vương Lâm

Chúng ta sẽ còn nói rất nhiều về văn hoá dựng nước và giữ nước của dân tộc mình. Có lẽ đó là giá trị lớn nhất, toả sáng nhất, bền vững nhất, cốt lõi nhất khi nói về văn hoá Việt Nam. Câu tục ngữ “Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh” truyền từ đời này sang đời khác đủ nói lên lòng yêu nước của dân ta. Chính lòng yêu nước nồng nàn đã sản sinh ra những anh hùng dân tộc gắn với những áng thơ, bài hịch, bài cáo, bản tuyên ngôn bất hủ. Và sự đúc kết lịch sử đã được thể hiện đầy đủ nhất, nhiều tính thuyết phục nhất trong lời Bác Hồ: “Hễ còn một tên xâm lược trên đất nước ta thì ta còn phải tiếp tục chiến đấu quét sạch nó đi”.

Một nội dung vô cùng cốt lõi và quan trọng của văn học nghệ thuật Việt Nam là lòng yêu nước. Yêu nước gắn với thương dân. Nguyễn Trãi khẳng định: “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân”. Bởi thế mà khi chiến tranh kết thúc, dân tộc ta biết chọn cách ứng xử nhân hoà với những kẻ từng là thù địch. Đấy là tinh tuý văn hoá của một dân tộc mang khát vọng hoà bình cao cả. Đảng ta, Nhân dân ta đang chọn lối ứng xử mềm mại dẻo dai như thế để vượt qua và đứng vững trong muôn trùng sóng gió bão táp hôm nay. Tuy nhiên, nhún nhường không có nghĩa là lui bước trước hành động xâm phạm chủ quyền của nước lớn. Các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong thế kỷ trước và những bước đi để gìn giữ non sông hôm nay và mai sau vẫn là minh chứng sinh động nhất của sự kế thừa, phát huy truyền thống giữ nước của ông cha. Vẫn là chưa đủ nếu Đảng ta và Nhân dân ta không biết bồi đắp cho tinh thần ấy được lớn thêm, sáng hơn để cho nội lực dân tộc ngày càng mạnh mẽ hơn cùng với sự kết nối giao hoà mang tầm chiến lược toàn cầu rất đáng ghi nhận. Tôi nghĩ, tinh thần ấy phải được thấm sâu vào mọi thế hệ, mọi tầng lớp người Việt Nam ở mọi lúc, mọi nơi.

Văn hoá là ánh sáng soi đường như Bác Hồ từng khẳng định. Nói tới cuộc sống, nói tới xã hội, nói tới con người là nói tới văn hoá. Rất nhiều dấu tích lịch sử văn hoá đang còn đó, đủ sức chứng minh đất nước ta “Vốn xưng nền văn hiến đã lâu” (Nguyễn Trãi). Nền văn hiến ấy được gìn giữ đúng mức và được bồi đắp lộng lẫy, được toả sáng hay không là nhờ vào thế hệ hôm nay và mai sau. Có lẽ, với những gì ta đã có, đang có vẫn chưa đủ tạo dựng một tầm vóc văn hoá mới để thu hút bạn bè thế giới. Phải có thêm những tinh hoa mới, từ sự gạn đục khơi trong cái cũ, từ sự học hỏi “thiên hạ” một cách nghiêm túc và đàng hoàng chứ không phải kiểu “Trong nhà nhất mẹ, nhì con”.

Tôi có lãng mạn quá không khi nói ra điều này: Việt Nam phải tự mình dựng xây nên “thần tượng” để cho đông đảo những người trẻ không phải hăm hở đua chen chạy theo, sùng bái các “ngôi sao” xứ người. Sách người Việt viết ra phải được nhiều người Việt đọc; ca khúc người Việt sáng tác phải được nhiều người Việt hát, phim người Việt làm ra phải được nhiều người Việt xem, sân khấu người Việt dựng nên phải được nhiều người Việt thưởng thức… Nói tóm lại, những sản phẩm văn hoá Việt phải xứng tầm tinh hoa để đủ sức hút đối với người nước mình và quyến rũ được bè bạn bốn phương. Biến cái thế giới không có thành sự độc đáo Việt Nam, rạng rỡ Việt Nam, hết sức đậm đà tính Việt nhưng không hề lạc lõng với thế giới. Việt Nam đủ điều kiện để làm nên điều đó, tôi tin vậy.

Kế thừa tinh hoa, kiến tạo những giá trị mới

Bây giờ chúng ta làm văn hoá không phải từ con số không. Những di sản ông cha để lại đó chính là vốn quý. Thiên nhiên Việt Nam tươi đẹp. Non sông Việt Nam không thiếu di tích, công trình đáng để chiêm ngưỡng. Con người Việt Nam thông minh và hiếu khách. Đất nước Việt Nam hoà bình và ổn định. Đấy chính là điều kiện để văn hoá phát triển mạnh mẽ và lành mạnh. Và văn hoá Việt Nam tuy vẫn còn những “lỗ hổng” cần lưu ý nhưng thực sự đang có những bước chuyển biến không nhỏ; trong thời kỳ đổi mới, tư duy và nhận thức về vai trò của văn hoá tiếp tục có những bước phát triển. Nguồn lực đầu tư cho văn hoá nhiều hơn, công nghiệp văn hoá đang trên đà phát triển. Điều thật đáng mừng là nhiều giá trị văn hoá đã dần thấm sâu vào đời sống xã hội, khơi dậy lòng yêu nước, vun đắp sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, trong khi đó hội nhập quốc tế về văn hoá ngày càng được rộng mở, góp phần nâng cao tiềm lực, vị thế Việt Nam.

Phụ nữ dân tộc Dao, xã Tây Yên Tử bảo tồn nghề thêu tay truyền thống. Ảnh: Tiến Đạt.

Ngày 24/11 hằng năm được chọn làm Ngày Văn hoá Việt Nam. Chúng ta không thể không vui về điều đó. Như vậy, tầm vóc, vị thế của văn hoá nước ta đã được nâng lên. Không còn cách nghĩ văn hoá chỉ là chuyện “mua vui”, là công việc phụ nữa, mà như Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị đã chỉ ra: “Phát triển văn hoá, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước. Các giá trị văn hoá phải được gắn kết chặt chẽ, hài hoà, thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, từ chính trị, kinh tế, xã hội, môi trường tới quốc phòng, an ninh, đối ngoại, thực sự trở thành sức mạnh mềm của quốc gia trong kỷ nguyên mới…”.

Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; thống nhất trong đa dạng; mang đặc trưng dân tộc, dân chủ, nhân văn, khoa học, hiện đại chính là đại lộ mang ánh sáng soi đường cho dân tộc đi tới tương lai. Bắc Ninh, một vùng đất có nhiều tinh hoa văn hoá truyền thống chắc chắn sẽ có thêm nhiều tinh hoa nữa từ con người vùng đất Kinh Bắc nổi tiếng này.