Mới đây, trên trang cá nhân, Hoàng Phi đã có những chia sẻ đáng chú ý sau khi bộ phim anh tham gia nhận được sự đón nhận từ khán giả. Nam diễn viên bày tỏ niềm hạnh phúc khi tác phẩm được công chúng yêu mến, đồng thời tiết lộ lý do khiến anh ít xuất hiện tại các buổi cinetour trong thời gian qua.

Cụ thể, Hoàng Phi viết: “Thật hạnh phúc phim được khán giả đón nhận... nhìn tôi vậy chứ trong tâm tôi dữ lắm á”. Nam diễn viên cho biết bản thân có cố gắng tham gia các hoạt động nhưng thực sự gặp khó khăn vì sợ đám đông. Anh chia sẻ: “Và dành thêm 1 câu trả lời cho mấy khán giả hỏi sao anh ít đi cinetour. Anh ít tham gia các hoạt động ra mắt này nọ... và tôi xin trả lời tôi có cố gắng lắm á nhưng thiệt sự ‘tôi bị sợ đám đông’”.

Dòng chia sẻ của Lê Hoàng Phi.

Đáng chú ý, Hoàng Phi còn tự trêu bản thân bằng câu nói: “Làm nghề mà sợ đám đông... cái thằng mắc dịch này”. Chia sẻ của Hoàng Phi nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi đây là điều không phải ai cũng nghĩ đến khi nhìn vào công việc của một diễn viên. Với đặc thù nghề nghiệp thường xuyên xuất hiện trước công chúng, tham gia sự kiện và giao lưu cùng khán giả, việc anh thừa nhận bản thân không thoải mái trước đám đông khiến nhiều người bất ngờ.

Tuy nhiên, qua lời giải thích của nam diễn viên, có thể thấy việc vắng mặt tại các buổi cinetour không đồng nghĩa với sự thiếu quan tâm dành cho bộ phim hay khán giả. Trái lại, anh cho biết bản thân vẫn cố gắng tham gia các hoạt động trong khả năng của mình, dù phải đối diện với nỗi sợ riêng.

Những lần xuất hiện tại sân khấu của Hoàng Phi.

Hoàng Phi cũng cho biết nếu có dịp, anh sẽ trả lời tường tận hơn về vấn đề này. Điều đó cho thấy nam diễn viên không né tránh những thắc mắc từ công chúng, mà chỉ muốn chia sẻ câu chuyện theo cách thoải mái và phù hợp với bản thân.

Bài đăng nhận được sự quan tâm không chỉ bởi lý do Hoàng Phi ít xuất hiện tại các buổi quảng bá phim, mà còn bởi sự chân thành trong cách anh nhìn nhận bản thân. Đằng sau hình ảnh một diễn viên thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh là những cảm xúc, giới hạn cá nhân mà không phải lúc nào khán giả cũng có thể nhìn thấy.

Với Hoàng Phi, việc công khai nỗi sợ cũng là cách để khán giả hiểu hơn về mình. Dù chưa thể thoải mái tham gia mọi hoạt động giao lưu, nam diễn viên vẫn bày tỏ niềm vui khi tác phẩm được đón nhận và mong muốn tiếp tục nhận được tình cảm từ người xem.