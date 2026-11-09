Hoa Thám phát triển kinh tế rừng

Xã Hoa Thám có diện tích tự nhiên trên 14.900 ha, trong đó có hơn 12.100 ha là diện tích đất lâm nghiệp. Với quỹ đất lâm nghiệp lớn, xã có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển trồng rừng. Toàn xã hiện có 1.347 hộ dân, trong đó có khoảng 80% số hộ trồng rừng.

Người dân xã Hoa Thám chăm sóc rừng keo

Ông Nông Văn Chăng, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Pác Khiếc cho biết: Thôn hiện có 150 hộ dân, 100% số hộ đều trồng rừng với diện tích trên 200 ha. Nhờ phát triển rừng, đời sống người dân từng bước được nâng cao. Theo đó, các hộ dân có thêm thu nhập trung bình từ 30 – 50 triệu đồng/năm từ khai thác rừng.

Không chỉ tại thôn Pác Khiếc, phong trào trồng rừng phát triển mạnh tại 10/10 thôn trên địa bàn xã Hoa Thám. Ông Hoàng Minh Đèo, thôn Đội Cấn II cho biết: Năm 2015, gia đình tôi bắt đầu trồng khoang 2ha quế. Nhận thấy cây quế phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu nên gia đình đã tiếp tục mở rộng diện tích, đồng thời trồng thêm cây keo. Đến nay, gia đình có trên 10 ha quế và keo. Đầu năm 2026, gia đình đã khai thác 2 ha keo, thu về khoảng 400 triệu đồng. Hiện gia đình tôi đang tập trung trồng mới và chăm sóc diện tích rừng hiện có; dự kiến năm tới sẽ khai thác tỉa rừng quế để có thêm nguồn thu nhập.

Theo thống kê, trong giai đoạn 2020–2025, diện tích rừng trồng mới trên địa bàn xã Hoa Thám đạt 840,26 ha, sản lượng gỗ khai thác đạt trên 7.500 m³. Để tiếp tục phát triển kinh tế đồi rừng, xã Hoa Thám đã tích cực tuyên truyền, khuyến khích người dân phát triển trồng rừng và đặt mục tiêu trồng mới từ 120 ha rừng mỗi năm trong giai đoạn 2026 - 2030. Trong 10 tháng đầu năm 2026, diện tích trồng rừng mới của xã đạt 125 ha, vượt kế hoạch năm.

Ông Hoàng Văn Vĩnh, Quyền Trưởng Phòng Kinh tế xã Hoa Thám cho biết: Xã xác định phát triển lâm nghiệp là hướng đi chủ lực trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân. Do đó, thời gian qua, phòng đã tham mưu UBND xã triển khai các giải pháp hỗ trợ người dân. Trong đó, phòng tích cực tuyên truyền, phổ biến các quy định về quản lý, bảo vệ rừng; vận động người dân lựa chọn cây trồng phù hợp. Hằng năm, phòng phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức từ 1–3 lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây lâm nghiệp, bón phân định kỳ và phòng trừ sâu bệnh.

Ngoài ra, chính quyền xã cũng tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để có nguồn lực đầu tư phát triển sản xuất. Hiện tổng dư nợ nguồn vốn vay uỷ thác qua Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Bình Gia đạt trên 86 tỷ đồng với 946 hộ vay vốn, chủ yếu để phát triển trồng rừng. Bên cạnh đó, Hội Nông dân xã cũng phối hợp tổ chức ra mắt Tổ hội nông dân nghề nghiệp “trồng và chăm sóc cây quế, mỡ”; triển khai dự án và giải ngân 1 tỷ đồng từ Quỹ Hỗ trợ Nông dân tỉnh cho 10 hội viên với mức vay 100 triệu đồng/hộ.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp và sự chủ động của người dân trong phát triển kinh tế rừng, diện tích rừng sản xuất trên địa bàn xã ngày càng được mở rộng, cơ cấu cây trồng lâm nghiệp từng bước đa dạng. Đến nay, toàn xã có trên 4.800 ha rừng trồng, trong đó chủ yếu là quế (trên 2.350 ha), hồi (hơn 1.080 ha); keo (trên 820 ha)… Từ phát triển kinh tế rừng, nhiều hộ dân trên địa bàn xã đã có nguồn thu nhập ổn định, trong đó khoảng 100 hộ có thu nhập từ 100–150 triệu đồng/năm.