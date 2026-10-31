'Hộ linh tráng sĩ' rời rạp

Sáng 31/10, Hộ linh tráng sĩ không còn hiển thị suất chiếu trên các hệ thống bán vé, chính thức khép lại hành trình tại rạp Việt. Hơn một tháng qua, phim vẫn được duy trì một số suất chiếu tại các cụm rạp BHD, song doanh thu không đáng kể.

Theo số liệu phòng vé, Hộ linh tráng sĩ thu khoảng 38,4 tỷ đồng, kết quả kém khả quan so với quy mô đầu tư lớn, kinh phí ước tính lên tới 100 tỷ đồng. Trước đó, tác phẩm được nhận định cần đạt 180-200 tỷ đồng mới có cơ hội hòa vốn. Với thành tích này, bộ phim đứng trước nguy cơ trở thành một trong những dự án điện ảnh Việt thua lỗ nặng nhất năm 2026.

Hộ linh tráng sĩ khép lại hành trình tại rạp Việt sau hơn hai tháng, với doanh thu khoảng 38,4 tỷ đồng.

Ngay từ khi công bố, Hộ linh tráng sĩ đã nhận được nhiều kỳ vọng. Dàn diễn viên tên tuổi cùng những hình ảnh hậu trường về bối cảnh, phục trang và các cảnh hành động giúp dự án thu hút sự chú ý trong suốt quá trình sản xuất.

Tuy nhiên, khi ra mắt, phim vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Những phản hồi thiếu tích cực từ các suất chiếu đầu tiên phần nào ảnh hưởng đến sức hút của tác phẩm, khiến doanh thu tăng chậm ngay trong những ngày đầu phát hành.

Trong chia sẻ nhân dịp Hộ linh tráng sĩ được trình chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Toronto 2026, bà Ngô Thị Bích Hạnh, Tổng giám đốc BHD, thừa nhận chưa từng có tác phẩm nào của hãng gây phản ứng phân cực như lần này. “BHD chưa làm một dự án nào mà người ‘thương’ và ‘ghét’ một bộ phim lại phân cực như Hộ linh tráng sĩ”, bà chia sẻ.

Nhà sản xuất cũng gửi lời xin lỗi tới những người đồng hành vì dù đã vượt qua nhiều khó khăn để hoàn thành tác phẩm, kết quả cuối cùng vẫn không như mong đợi. Bà cho biết BHD sẽ tiếp tục nghiên cứu, học hỏi và rút kinh nghiệm cho các dự án tiếp theo, đồng thời khẳng định tinh thần theo đuổi những hướng đi mới sau 30 năm hoạt động.

Bên cạnh kết quả phòng vé, Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh còn gây chú ý khi được lựa chọn đại diện tham dự vòng sơ tuyển hạng mục Phim quốc tế xuất sắc tại Oscar lần thứ 99. Quyết định được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố vào tháng 9, sau quá trình xem xét, đánh giá của Hội đồng quốc gia tuyển chọn phim.