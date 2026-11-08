Hình ảnh thi đấu chiều 8-11

Bảng R: THPT Lương Văn Can 1-2 THPT Olympia
Bảng S: THPT Phan Bội Châu Hà Đông 1-3 THPT Thanh Oai B
Bảng R: THPT Lomonoxop 0-1 THPT Xa La
Bảng Q: THPT Nguyễn Gia Thiều 2-0 THPT Thọ Xuân
Bảng Q: THPT Đan Phượng 1-2 THPT Phúc Lợi
Bảng T: THPT Thực nghiệm 5-1 THPT Phenikaa
Bảng U: THPT Vạn Xuân Long Biên 4-0 THPT Văn Lang
Bảng U: THPT Bình Minh Hoài Đức 5-0 THPT Hòa Bình Phú Diễn
Bảng S: THPT Trần Nhân Tông 0-0 THPT Phan Huy Chú Đống Đa
Bảng T: THPT Đa Trí Tuệ 1-1 THPT Tạ Quang Bửu
Bảng V: THPT Nguyễn Thị Minh Khai 2-3 THPT Yên Hòa
Bảng Ư: THPT Marie Curie Long Biên 1-0 THPT Lê Lợi Hà Đông
Bảng Ư: THPT Đinh Tiên Hoàng 0-2 THPT Chuyên Sư phạm
Bảng V: THPT Đông Mỹ 0-0 THPT Mỹ Đình
Bảng X: THPT Hoài Đức B 9-0 THPT Chuyên Ngoại ngữ