Thể thao

Hình ảnh thi đấu chiều 8-11

Hình ảnh thi đấu lượt trận chiều 8-11 của Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active.

Chuyên trang An Ninh Thủ Đô - Báo Công an nhân dân
16 liên quanGốc
Bảng R: THPT Lương Văn Can 1-2 THPT Olympia

Bảng R: THPT Lương Văn Can 1-2 THPT Olympia

Bảng S: THPT Phan Bội Châu Hà Đông 1-3 THPT Thanh Oai B

Bảng S: THPT Phan Bội Châu Hà Đông 1-3 THPT Thanh Oai B

Bảng R: THPT Lomonoxop 0-1 THPT Xa La

Bảng R: THPT Lomonoxop 0-1 THPT Xa La

Bảng Q: THPT Nguyễn Gia Thiều 2-0 THPT Thọ Xuân

Bảng Q: THPT Nguyễn Gia Thiều 2-0 THPT Thọ Xuân

Bảng Q: THPT Đan Phượng 1-2 THPT Phúc Lợi

Bảng Q: THPT Đan Phượng 1-2 THPT Phúc Lợi

Bảng T: THPT Thực nghiệm 5-1 THPT Phenikaa

Bảng T: THPT Thực nghiệm 5-1 THPT Phenikaa

Bảng U: THPT Vạn Xuân Long Biên 4-0 THPT Văn Lang

Bảng U: THPT Vạn Xuân Long Biên 4-0 THPT Văn Lang

Bảng U: THPT Bình Minh Hoài Đức 5-0 THPT Hòa Bình Phú Diễn

Bảng U: THPT Bình Minh Hoài Đức 5-0 THPT Hòa Bình Phú Diễn

Bảng S: THPT Trần Nhân Tông 0-0 THPT Phan Huy Chú Đống Đa

Bảng S: THPT Trần Nhân Tông 0-0 THPT Phan Huy Chú Đống Đa

Bảng T: THPT Đa Trí Tuệ 1-1 THPT Tạ Quang Bửu

Bảng T: THPT Đa Trí Tuệ 1-1 THPT Tạ Quang Bửu

Bảng V: THPT Nguyễn Thị Minh Khai 2-3 THPT Yên Hòa

Bảng V: THPT Nguyễn Thị Minh Khai 2-3 THPT Yên Hòa

Bảng Ư: THPT Marie Curie Long Biên 1-0 THPT Lê Lợi Hà Đông

Bảng Ư: THPT Marie Curie Long Biên 1-0 THPT Lê Lợi Hà Đông

Bảng Ư: THPT Đinh Tiên Hoàng 0-2 THPT Chuyên Sư phạm

Bảng Ư: THPT Đinh Tiên Hoàng 0-2 THPT Chuyên Sư phạm

Bảng V: THPT Đông Mỹ 0-0 THPT Mỹ Đình

Bảng V: THPT Đông Mỹ 0-0 THPT Mỹ Đình

Bảng X: THPT Hoài Đức B 9-0 THPT Chuyên Ngoại ngữ

Bảng X: THPT Hoài Đức B 9-0 THPT Chuyên Ngoại ngữ

Băng Tâm

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/hinh-anh-thi-dau-chieu-8-11-post674961.antd