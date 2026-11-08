Hình ảnh thi đấu chiều 8-11

Khép lại hành trình 23 năm cống hiến cho đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha với 234 trận đấu và 146 bàn thắng, Cristiano Ronaldo đã để lại một di sản đồ sộ cùng bộ sưu tập danh hiệu gồm EURO 2016 và 2 chức vô địch UEFA Nations League. Theo chuyên trang bóng đá uy tín Planet Football, siêu sao sinh năm 1985 đang nắm giữ 9 kỷ lục quốc tế mà hậu thế gần như không thể vượt qua.